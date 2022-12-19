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Стало известно, насколько вырастет стоимость техосмотра в РФ в следующем году

19.12.2022 98 0 0

Увеличение ценника на соответствующие услуги отразится на тех, кто собирается продавать свой автомобиль. В среднем по стране ТО подорожает на 57%.

Обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам (вне зависимости от возраста ТС) был отменён в конце 2021 года. Однако из этой нормы есть исключения: получение диагностической карты сейчас является обязательным не только для собственников коммерческого транспорта (в том числе такси), но и для тех, кто намерен пересекать границу на автомобиле, а также для тех, кто продаёт свою машину, которой более четырёх лет. Кроме того, техосмотр по-прежнему необходим в случаях внесения изменений в конструкцию автомобилей (к примеру, при установке газобаллонного оборудования).

Напомним, ранее операторы ТО жаловались на слишком низкие цены на услугу (в некоторых субъектах РФ за проверку легкового автомобиля берут около 400-500 рублей): вырученные средства не позволяли многим компаниям окупать используемое для диагностики оборудование, покрывать текущие расходы, получать прибыль. Дело в том, что нынешние тарифы на услугу в регионах РФ формируются согласно методике, которая вступила в силу ещё в 2012 году и с тех пор не менялась. Ранее мы рассказывали о том, что была разработана новая схема формирования тарифов. Согласно ей, в следующем году цены на ТО ощутимо вырастут.

Как сообщает «Коммерсант», техосмотр легкового автомобиля с 1 января 2023 года в среднем по стране подорожает на 57% (издание изучило новые тарифы в 45 регионах). В октябре текущего года вступил в силу приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС), касающийся расчёта предельных тарифов на ТО, которые устанавливают региональные власти для каждого субъекта РФ. Согласно новым правилам, предусмотрен ежегодный пересмотр цен в соответствии со сведениями операторов о расходах (оплате труда сотрудников, ремонте оборудования и т.д.). В случае, если данные пришли от менее чем 50% действующих на рынке компаний, чиновники должны индексировать тариф на уровень инфляции.

ФАС установила минимально допустимые цены на ТО во всех регионах РФ. Так, стоимость услуги для собственников легковых машин не может быть ниже 913 рублей, для владельцев мотоциклов – не менее 321 рубля, для собственников автобусов – 1560-1880 рублей, а грузовых автомобилей – 900-1960 рублей.

По данным издания, в большинстве регионов (и в столице) показатель подняли до минимально доступных 913 рублей. Ощутимее всего техосмотр подорожает в Орловской области (сразу втрое), в Омской (в 2,4 раза), в Оренбургской (в 1,9 раза), а также в республике Хакасия (вдвое). Наименее заметный прирост ждёт автовладельцев в Приморском крае (тариф вырос на 3,9%) и Мурманской области (на 6%). Предполагается, что наиболее высокая цена ТО будет в Санкт-Петербурге – 1540 рублей; в Камчатском крае стоимость услуги вырастет до 1330 рублей, в Сахалинской области – до 1200-1320 рублей (в зависимости от тарифной зоны).

В издании отметили, что многие операторы ТО разочарованы решениями региональных властей, так как ждали, что цены вырастут на уровень выше (с учётом накопленной инфляции). Предполагалось, что с помощью повышенных цен компаниям удастся окупить приобретённое ранее оборудование, а также выйти на рентабельность. Известно, что ФАС планирует изучить новые тарифы в регионах РФ после того, как они будут окончательного утверждены (это необходимо сделать до 20 декабря).

документы Россия авто и общество техосмотр законы

 

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