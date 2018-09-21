«СтопХам» опять ликвидировали. Надолго ли?

«СтопХам» опять ликвидировали. Надолго ли?

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Общественное движение, борющееся с хамством на дорогах (точнее по большей части на тротуарах), ликвидировано решением Московского городского суда по требованию Минюста РФ. Официальная причина: у «СтопХама» проблемы с отчетностью.

Мосгорсуд уже ликвидировал «СтопХам» в марте 2016 года, но через полгода представители общественного движения смогли обжаловать это решение в Верховном суде. Инициатором ликвидации и тогда, и сейчас выступил Минюст РФ, который не доволен отчетностью «СтопХама», точнее тем, что общественное движение такую отчетностью в ведомство своевременно не предоставляет.

Официально скандально известный проект называется Межрегиональной общественной организацией содействия развитию культурного взаимодействия в гражданском обществе (МРОО СРКВГО) «СтопХам». О том, как и на что живет эта организация, Колёса.ру подробно рассказывали еще в 2015 году, а существует она с 2010-го.

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За восемь лет тактика поведения стопхамовцев принципиально не изменилась: активисты находят в крупных городах места массового скопления нарушителей правил парковки (либо тех, кто ездит по тротуарам) и клеят им стикеры на лобовое стекло, если нарушители отказываются парковаться и ездить по правилам.

В числе нарушителей, попавших в поле зрение «СтопХама», были знаменитости, например олимпийский чемпион Алексей Немов: в феврале 2016 года, как раз незадолго до первой ликвидации движения, активисты увидели, как известный гимнаст в центре Москвы припарковал вторым рядом свой внедорожник Mercedes-Benz GL. Между спортсменом и участниками рейда случилась потасовка, получившая большой общественный резонанс.

Конфликт обсуждали все крупнейшие социально-политические СМИ. Один из ведущих обозревателей радиостанции «Эхо Москвы» Александр Плющев тогда вступился за Немова, назвав активистов «грантоедами» и другими обидными словами.

Эстетические и этические претензии к деятельности движения «СтопХам» высказываются постоянно. Многие считают, что активисты сами провоцируют водителей на конфликт, чтобы снять эффектные видеоролики: встают в конце тротуара, чтобы нарушителям приходилось потом долго сдавать задним ходом, проводят рейды на широких тротуарах, которые автомобилисты искренне могут принять за придомовую территорию (по ней ездить можно), ну и, наконец, клеят наклейки, ограничивающие обзор, то есть создают аварийную ситуацию. Часть нарушителей, получивших стикер на лобовое стекло, тратят силы и время на его отдирание, но много таких, которые едут дальше вместе с наклейками (а порой и с активистами на капоте), почти ничего не видят и представляют серьезную опасность для других участников дорожного движения.

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Тем не менее, у движения много сторонников и подписчиков в соцсетях: они считают, что «СтопХам» делает то, на что полиция давно «забила», и справедливо наказывают распоясавшихся водителей – хотя бы тем, что делают их выходки публичным достоянием. Ролики «СтопХама» – настоящий клад для социологов: в них вся суть общественных взаимоотношений в России, показывающая, насколько мы пока далеки от стандартов правового государства. С точки зрения науки ликвидация «СтопХама» – большая потеря. Но, во-первых, у движения есть месяц на обжалование решения Мосгорсуда, а во-вторых, ничто не мешает активистам проводить рейды и без внешнего финансирования (тех же грантов). Ютуб-каналы (московский и региональные) успешно продают рекламу, и в теории стопхамовцы могут жить исключительно на эти деньги (хотя бы печатать на них наклейки и нанимать адвокатов в конфликтных ситуациях). В общем, независимо от своего юридического статуса, движение «СтопХам», скорее всего, продолжит работу – по крайней мере, в среднесрочной перспективе.

Теги: Авто и общество , В России , Закон , нарушители ПДД , общественное движение , решение суда , СтопХам , суд
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