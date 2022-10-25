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  • Страховщики выяснили, что запчасти для ряда иностранных моделей подорожали больше чем на 50%

Страховщики выяснили, что запчасти для ряда иностранных моделей подорожали больше чем на 50%

25.10.2022 33 0 0

Заметнее всего в среднем по РФ прибавили в цене детали для ремонта автомобилей японского бренда Honda и шведской марки Volvo.

 

Кризис продолжается, цены на рынке автозапчастей продолжают оставаться стабильно высокими. Ежедневно с этим сталкиваются страховщики, так как им приходится производить ремонт автомобилей, повреждённых в ДТП. О резком росте стоимости деталей для машин стало известно ещё в начале весны: свою роль сыграли и скачки валютного курса, и отказ ряда компаний поставлять продукцию в РФ, и нарушения логистических цепочек.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) ещё тогда, весной, подсчитали, что средняя цена «корзины часто бьющихся запчастей» стала выше на 28,7%. По оценкам участников рынка, на тот момент цены на многие комплектующие подросли сразу на 30-50%. Теперь Союз сделал ещё один «срез» по рынку автозапчастей. Результаты безрадостны и для страховщиков, и для автовладельцев.

В ходе проверки и подсчётов в РСА сравнили те цены, которые были в мартовском едином справочнике средней стоимости запасных частей, нормочасов и материалов (они учитывали январские показатели), и те, которые были зафиксированы в этом документе 19 июня этого года (данные сентября и октября имеют незначительные изменения). 

Так, по данным Союза, за указанный период заметнее всего выросла средняя стоимость запчастей для автомобилей Honda – на 59% и Volvo – на 51%. Следом располагаются комплектующие для Mazda – их цена выросла на 49%, у Land Rover прибавка составила 46%, у Infiniti – плюс 42%, у BMW – плюс 41%, у Mercedes-Benz она оказалась равна 41%, а у Suzuki и Audi – 38%. 

При этом страховщики отметили, что на долю полисов ОСАГО, оформленных на машины указанных иностранных брендов, приходится всего 12-13% от общего количества застрахованных автомобилей. Как пояснили в РСА, это значит, что доля каждой марки в среднем составляет примерно 1,5-2%.

В Союзе отметили, что в среднем рост цен на комплектующие для автомобилей наиболее популярных зарубежных брендов равен примерно 30%. Так, средняя стоимость запчастей для моделей Nissan, Mitsubishi и Lexus повысилась на 33%, Toyota – на 31%, Skoda – на 30%, Hyundai и Kia – на 29%, Volkswagen – на 28%, Chevrolet – на 27%. При этом стоимость деталей для автомобилей Lada увеличилась менее заметно – в среднем на 12%.

По словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, автостраховщики ожидают, что после налаживания параллельного импорта запчастей иностранных производителей (в частности тех, которые приняли решение уйти из РФ), цены на эту продукцию начнут снижаться. Отметим, на серьёзное уменьшение стоимости рассчитывать не стоит: параллельный импорт предполагает увеличение количества посредников, что приводит к росту итоговой цены.

Россия авто и общество ремонт законы Honda Volvo

 

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