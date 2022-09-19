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  • Цены на автозапчасти в РФ увеличились на 45-65%, дефицит деталей сохраняется

Цены на автозапчасти в РФ увеличились на 45-65%, дефицит деталей сохраняется

19.09.2022 174 0 1

Рост стоимости запчастей для автомобилей объясняется схемой параллельного импорта, при которой увеличилось количество посредников между производителем и конечным покупателем.

 

На российском рынке автозапчастей по-прежнему наблюдаются проблемы: напомним, ещё в начале весны стало известно о том, что стоимость иностранных автомобильных комплектующих резко увеличилась из-за волатильности курсов валют, проблем с логистическими цепочками, а также отказа ряда компаний поставлять продукцию в РФ. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) подсчитали, что на тот момент «корзина часто бьющихся запчастей» подорожала на 28,7%. При этом по оценкам участников рынка, цены на ряд комплектующих увеличились на 30-50%.

Позже в РФ разрешили ввозить ряд товаров – в их числе многие автозапчасти – по схеме параллельного импорта. С помощью этой меры предполагалось ликвидировать нехватку деталей для автомобилей на российском рынке. Однако сделать этого по-прежнему пока не удалось: как сообщает Autonews.ru со ссылкой на ассоциацию Российских автомобильных дилеров (РОАД): дефицит всё ещё сохраняется. В организации отметили, что работа параллельного импорта в направлении запчастей сейчас находится на самой начальной стадии.

В РОАД подчеркнули, что дилеры постоянно общаются с Минпромторгом, чтобы вносить актуальные поправки в перечень для параллельного импорта: это позволяет в зависимости от ситуации на рынке РФ увеличивать количество позиций и брендов. Как объяснили в ассоциации, пока что удалось «добиться снятия бюрократического ограничения по обязательному предъявлению сертификатов, принадлежащих обладателям прав на товарные знаки, то есть импортерам». Однако дефицит деталей по-прежнему не устранён.

По данным издания, на российском рынке цены на ряд популярных автомобильных запчастей выросли примерно на 45-65%. Рост их стоимости объясняется тем, что количество посредников между производителем и конечным покупателем увеличилось (услуги каждого из них необходимо оплачиваться, что закладывается в розничный ценник). По информации Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК), о стабильных поставках автозапчастей в РФ речи пока не идёт: детали привозят «волнообразно и небольшими партиями».

По мнению представителей отрасли, пока что не стоит ждать и снижения цен. В АДАК предполагают, что стоимость автодеталей снизится, когда каналы поставок начнут работать бесперебойно. При этом эксперты отмечают, что докризисные цены в РФ уже не вернутся. Кстати, если в дальнейшем будет зафиксировано резкое падение курса рубля, жителей РФ ждёт очередное заметное подорожание запчастей.

По словам директора АДАК Алексея Певхенена, качество продукции российских поставщиков автомобильных компонентов пока что остаётся низким. По его мнению, их не стоит использовать в качестве альтернативного аналога запчастей иностранных производителей.

Kolesa.ru в прошлом месяце рассказывал о подготовке новой стратегии развития автопрома РФ, она рассчитана на срок до 2035 года. Одной из главных целей является повышение степени локализации выпускаемых в стране машин (уровень должен быть не менее 80%). Кроме того, в стране предложили создать автокомпонентные производства, выпускать малые дизельные двигатели, автоматические коробки передач, компоненты антиблокировочных систем тормозов, подушки безопасности.

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