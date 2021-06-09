Строительство платной трассы М-12 продолжается: дорожники создадут 16 новых развязок

Сейчас автомобилисты, чтобы добраться от столицы России до столицы республики Татарстан, используют федеральную трассу М-7 «Волга» (она проходит до Уфы, за проезд по ней платить не нужно). Так как альтернативы у этой дороги нет, а маршрут весьма востребованный, на ней нередко бывают заторы. Поэтому российские власти несколько лет назад приняли решение разгрузить дорогу за счёт платного дублёра. Его роль исполнит скоростная трасса М-12.



Изначально предполагалось, что платный дублёр пройдёт от Москвы через Нижний Новгород до Казани. Маршрут проложили через города Владимир, Муром, Арзамас и Сергач (в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике), а также Шали (в Татарстане). Однако позже было принято решение продлить трассу до Екатеринбурга, на этом в апреле 2021 года настоял президент РФ Владимир Путин.

Отметим, строительство трассы М-12 уже идёт: в прошлом месяце мы сообщали о том, что дорожники уложили первые тонны асфальта (на участке в Татарстане). Сейчас стороны, ответственные за реализацию проекта, обсудили ряд важных технических решений. В заседании приняли участие представители подрядных организаций, экспертного дорожного сообщества и производителей материалов для строительства дорог.



По словам председателя правления «Автодора» Вячеслава Петушенко, для возведения новой платной дороги в сравнительно сжатые сроки понадобится доставка на стройку большого объёма таких материалов, как песок и щебень. В рамках заседания участники обсудили возможности для максимального использования в дорожной одежде местных материалов, а также обговорили вопрос снижения объёмов замены непригодных грунтов на их стабилизацию и укрепление.

Кроме того, участники встречи одобрили технические предложения по возведению дополнительных транспортных развязок: эти узлы позволят обеспечить связь с региональными дорогами. На данный момент проектировщики уже успели определиться с точками устройства развязок с крупными трассами.



Так, новые развязки появятся на пересечении с: Северо-Восточной хордой Москвы, ЦКАД, А-108 «Московское большое кольцо», региональной дорогой 17К-2 Муром – М-7 «Волга», Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов, 22К-0162 Работки – Порецкое, 97К-001 Чебоксары – Сурское, А-151 Цивильск – Ульяновск, Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, 16К-0674 Казань – Ульяновск – Камское Устье, 16К-1063 Столбище – Атабаево, Р-239 Казань – Оренбург, а также с 16К-1091 Сорочьи горы – Шали.



Но, как оказалось, это не всё: ещё несколько вариантов для строительства транспортных развязок направили регионы. Эти узлы появятся в тех местах, где местные трассы пройдут путепроводами над М-12. Проектировщики наметят три дополнительных развязки, которые позволят не только заехать на региональную сеть, но и развернуться на платной трассе М-12 в обратном направлении. Так, одна из них появится на 193-ем км М-12 на пересечении с 17Н-7 Драчево – Бутылицы – Меленки (во Владимирской области); вторая – на 300-ом км М-12 (в Нижегородской области), здесь у водителей будет возможность съехать с дороги 22К-0036 Павлово – Сосновское – Лесуново – Мухтолово – Саконы в направлении Сарова и Дивеево; а третья – на 628-ом км трассы (в Татарстане), она обеспечит связь с 16К-0925 Большие Кайбицы – Камылово.

Напомним, строительство новой платной трассы важно для властей ещё и потому что она войдёт в состав транспортного коридора «Европа – Западный Китай» протяжённостью 8,5 тыс. километров (он пройдёт от Шанхая до Гамбурга). Его российский участок займёт около 2,3 тыс. км. Кроме трассы М-12 (более 800 км) в состав этого коридора также войдут и другие платные дороги, в их числе М-11 «Нева» и несколько пусковых участков ЦКАД.

