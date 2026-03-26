Гибридные авто ×
  • Subaru готовит первый гибрид Wilderness, скорее всего, на базе кроссовера Forester

Subaru готовит первый гибрид Wilderness, скорее всего, на базе кроссовера Forester

26.03.2026 194 0 0
Subaru готовит первый гибрид Wilderness, скорее всего, на базе кроссовера Forester

Премьера новинки пройдёт в начале апреля 2026 года в рамках автосалона в Нью-Йорке. Пока производитель поделился единственным тизером.

Американское представительство японского бренда Subaru продолжает готовиться к Международной автовыставке, которая пройдёт в Нью-Йорке уже на следующей неделе. Как Kolesa.ru сообщал ранее, здесь марка намерена представить трёхрядный кроссовер с полностью электрической начинкой: его имя пока не раскрыто, ожидается, что он окажется близнецом нового Toyota Highlander. Теперь производитель приоткрыл завесу тайны над ещё одной грядущей новинкой.

На фото: актуальный кроссовер Subaru Forester Hybrid

В компании рассказали о том, что готовят «первый в истории» гибридный внедорожный вариант Wilderness, однако больше никаких подробностей не предоставили. Анонс сопровождается единственным тизером грядущей новинки, правда, на нём запечатлён только яркий узнаваемый шильдик с надписями «Subaru Wilderness» и «Hybrid», а также с изображением деревьев и гор.

Можно предположить, что гибридная модификация будет создана на базе актуального кроссовера Subaru Forester. Напомним, глобальная премьера SUV шестого поколения прошла в США осенью 2023 года, а в продажу такой автомобиль поступил весной 2024-го. При этом изначально модель в Штатах предлагалась только с «чистым» ДВС, речь идёт об оппозитном атмосфернике объёмом 2,5 литра, который выдает 183 л.с. и 241 Нм крутящего момента. В пару ему положен клиноцепный вариатор Lineatronic.

Тизер первого в истории марки Subaru Wilderness

Модификация с гибридной «начинкой» появилась у нынешнего Subaru Forester весной 2025 года. В основе его параллельной гибридной системы лежит четырёхцилиндровый двигатель Boxer объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с электромотором, исполняющим роль стартер-генератора, тяговым электродвигателем, литий-ионной батареей скромной ёмкости и бесступенчатой коробкой передач. Совокупная отдача установки у такого «Лесника» составляет 197 л.с., а максимальный общий запас хода равен 935 км.

На фото: актуальный кроссовер Subaru Forester Wilderness

Стоит отметить, что в актуальной линейке Subaru есть исполнение Forester Wilderness. Техника у него такая же, как у стандартного шестого «Лесника» с традиционным ДВС. Однако для этой модели были перенастроены внедорожные режимы системы X-Mode и усилена подвеска: установлены новые пружины и амортизаторы.

У нынешнего кроссовера Subaru Forester Wilderness дорожный просвет равен 236 мм (на 15 мм больше, чем у актуального стандартного SUV), увеличены углы въезда и съезда, имеется усиленная защита днища. Ещё ему положены внедорожные шины Yokohama Geolandar, обвес по периметру кузова из неокрашенного пластика, иные бамперы и радиаторная решетка, полноценные рейлинги на крыше, водоотталкивающая обивка и «медный» декор в салоне.

В случае, если грядущей новинкой действительно окажется гибридный Subaru Forester Wilderness, его ценник, вероятно, окажется выше, чем у актуального обычного Forester Hybrid. На американском рынке стартовая стоимость такого кроссовера на сегодняшний день составляет 34 730 долларов (эквивалентно примерно 2,86 млн рублей по текущему курсу), а за топовую версию просят не менее 41 545 долларов (около 3,42 млн рублей).

кроссовер США Япония авторынок новинки гибридные авто Subaru Subaru Forester
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые комментарии
Change privacy settings