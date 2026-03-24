Subaru готовит к премьере новый трёхрядный кроссовер: первые тизеры

24.03.2026 725 0 0
Subaru готовит к премьере новый трёхрядный кроссовер: первые тизеры

Глобальный дебют пока безымянного SUV японской марки пройдет 1 апреля 2026 года в рамках автосалона в США.

Бренд Subaru анонсировал очередную новинку, мировая премьера которой пройдёт уже на следующей неделе, 1 апреля, на Международном автосалоне в Нью-Йорке. Пока что известно о ней немного: в компании рассказали, что это будет большой семейный кроссовер, «готовый к приключениям», но пока что не обнародовали даже его имя.

Тизер новый кроссоверов Subaru

Известно, что у него будет полностью электрическая техника, кроме того, компания пообещала модели «легендарный симметричный полный привод». Судя по всему, кроссовер оснастят двухмоторной силовой установкой, при этом уже известно, что её совокупная отдача составит 426 л.с. Каких-либо других официальных подробностей о большом SUV Subaru пока нет.

Однако американский офис бренда сопроводил анонс первыми тизерами грядущей новинки, хотя особо информативными их не назовёшь. Судя по затемнённым изображениям, ныне безымянный кроссовер получит традиционный пятидверный кузов, полноценные рейлинги и антенну «акулий плавник» на крыше, а также стандартные наружные зеркала.

Передняя часть оформлена в актуальном для электромобилей фирменном стиле бренда. Так, на передней части можно разглядеть светящийся логотип со звёздами, а также «пиксельную» головную оптику с двумя рядами светодиодных ходовых огней (схожий рисунок у актуальных Subaru Solterra, Uncharted и Trailseeker / E-Outback), ниже располагаются основные блоки фар.

Напомним, у японских брендов Subaru и Toyota есть уже несколько совместных проектов, в том числе в рамках выпуска «электричек». Стоит ожидать, что анонсированная новинка Subaru в итоге окажется близнецом трёхрядного кроссовера Toyota Highlander пятого поколения, который дебютировал совсем недавно, в феврале 2026 года.

На фото: Toyota Highlander пятого поколения

Как Kolesa.ru сообщал ранее, габаритная длина нового Highlander равна 5050 мм, ширина – 1989 мм, высота – 1709 мм, а расстояние между осями составляет 3050 мм. Салон у этой Тойоты трёхрядный, при этом стандартная компоновка шестиместная с двумя капитанскими креслами во втором ряду, а в качестве опции предлагается трёхместный диван. Объём багажника у Highlander равен 450 литрам, при сложенном третьем ряде сидений грузовое пространство можно «нарастить» до 1292 литров.

«Начинка» у «пятого» Toyota Highlander может быть только полностью электрической, привод – передний или полный. В первом случае SUV оснащается 224-сильным электромотором (максимальный крутящий момент – 268 Нм), а во втором кроссоверу положена двухмоторная силовая установка (по одному электродвигателю на каждой оси), у Highlander её совокупная отдача равна 343 л.с. и 438 Нм. Тяговый батарей две на выбор – ёмкостью 77 и 95,8 кВт*ч, запас хода в зависимости от модификации варьируется в диапазоне от 435 до 515 км (по циклу EPA).

На фото: салон Toyota Highlander пятого поколения

Каким окажется ценник новинки Subaru, станет известно позднее. На американском рынке паркетник Solterra сейчас можно купить как минимум за 38 495 долларов (эквивалентно примерно 3,12 млн рублей по текущему курсу), стоимость Uncharted составляет 34 995 долларов (около 2,83 млн рублей), а цена Trailseeker пока не раскрыта.

