Subaru готовит собственную платформу для электромобилей, чтобы не зависеть от Toyota

Как говорится, лучше поздно, чем никогда: Subaru благополучно проспала прошлые десять лет электромобильной лихорадки в автопроме, но теперь признаёт, что и ей нужны собственные «электрички», так как на заимствованных у компании Toyota платформах много не заработаешь.

Вчера мы рассказывали о том, что из-за особенностей европейского законодательства в 2028 году Subaru будет вынуждена убрать с европейского рынка все топливные модели и оставит только электрические. Все нынешние электрические модели Subaru — Solterra, E-Outback и Uncharted — являются клонами модели Toyota и построены на её платформе e-TNGA. Subaru Solterra является клоном Toyota bZ4X, Subaru E-Outback — клоном Toyota bZ4X Touring, Subaru Uncharted — клоном Toyota C-HR+.

Toyota, даже будучи главным акционером компании Subaru, предоставляет Subaru свои платформы не бесплатно, поэтому электромобили Subaru при прочих равных стоят дороже аналогичных моделей Toyota. Без собственных «электричек» по конкурентоспособным ценам Subaru рискует полностью потерять некоторые значимые рынки, в том числе европейский. Понятно, что США — главный кормчий Subaru, там дела сейчас идут достаточно хорошо, а электромобили маргинализированы политикой Дональда Трампа, но диверсифицировать риски — естественное желание любой крупной компании.

Короче говоря, Subaru разрабатывает собственную электромобильную платформу и даже показала её 18 октября избранным журналистам, в числе которых был корреспондент Automotive News. Официального пресс-релиза по итогам этой презентации не было, поэтому нам придётся довериться рассказу коллег. Им показали тестовый мул на базе кросс-универсала Subaru Outback прошлого поколения, под который подкатили новую электромобильную платформу.

Электромоторов в силовой установке два, их разрабатывают совместно с компаней Aisin, передний выдаёт 150 кВт, задний — 230 кВт, максимальная совокупная отдача — 380 кВт (517 л.с.), разгон до 100 км/ч занимает менее четырёх секунд. Электромоторы будут частью высокоинтегрированных силовых модулей, более лёгких, компактных и энергоэффективных, чем те, что используются сейчас в платформе e-TNGA. Передний силовой модуль проектируется как часть силовой структуры, он будет поглощать энергию при фронтальных ударах.

Батарею Subaru разрабатывает совместно с Panasonic Energy, она будет примерно на 25% легче, чем нынешняя батарея платформы e-TNGA, при этом плотность энергии будет выше на 20%. Общая масса платформы будет примерно на 100 кг меньше, чем у e-TNGA.

Единый блок управления, который Subaru хочет производить самостоятельно, будет заведовать всеми системами — управлением силовой установкой, мультимедийными функциями, электронными помощниками водителя, беспроводными обновлениями.

В целом Subaru не заявила ничего такого, чего уже сегодня нет у ведущих китайских производителей электромобилей, а меж тем первую электрическую новинку на собственной платформе Subaru представит в лучшем случае в 2029 году.

