Subaru Impreza нового модельного года: базовая версия вернется с топовым мотором

Американское подразделение Subaru анонсировало хэтчбек Impreza следующего, уже 2027 модельного года. Пятидверка снова станет доступна в самой дешевой комплектации Base, при этом такое исполнение предложат с двигателем 2.5 от топ-версии RS.

Хэтчбек Subaru Impreza актуального, шестого по счету поколения дебютировал осенью 2023 года. Мировую премьеру провели в США, хотя производство пятидверки ведется только в Японии. На американский рынок хэтч вышел в 2024-м. Там Impreza стартовала в трех комплектациях – Base, Sport и RS. Впоследствии самую дешевую версию из гаммы убрали. Так вот теперь она возвращается. Правда, и в новом 2027 модельном году хэтч по-прежнему будет представлен в двух исполнениях – на этот раз из линейки исчезнет версия Sport. Отметим также, что в Штатах Subaru Impreza теряет покупателей. По данным местного подразделения компании, по итогам января-августа текущего года продажи модели рухнули сразу на 43% до 11 396 единиц.

Фото базового хэтчбека компания не предоставила, так что любуемся на Subaru Impreza RS 1 / 3 Фото базового хэтчбека компания не предоставила, так что любуемся на Subaru Impreza RS 2 / 3 Фото базового хэтчбека компания не предоставила, так что любуемся на Subaru Impreza RS 3 / 3

Раньше самый доступный хэтчбек Subaru Impreza Base предлагался с бензиновым оппозитником 2.0 мощностью 154 л.с. (197 Нм), аналогичный мотор ставится и на пока еще присутствующую в продаже Subaru Impreza Sport. А вот у базового хэтча 2027 модельного года будет другой двигатель – оппозитник 2.5 мощностью 182 л.с. (241 Нм) от топ-версии Impreza RS. То есть в линейке пятидверки для США останется один мотор. Как и прежде, в Штатах Impreza положен клиноцепной вариатор Lineatronic, там хэтчбек по умолчанию имеет полный привод.

Subaru Impreza RS

В списке оборудования Subaru Impreza Base-2027 заявлены: 17-дюймовые колеса, светодиодная оптика, тканевая обивка, два 7-дюймовых экрана на центральной консоли (верхний – мультимедиа, нижний отвечает за настройки «климата»), система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, комплекс водительских ассистентов EyeSight (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения).

Subaru Impreza RS

Версия RS – это 18-дюймовые диски, противотуманки, мультимедиа с единым вертикальным планшетом диагональю 11,6 дюйма, беспроводная зарядка для телефона, телематика, подогрев передних сидений, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о движении сзади. За доплату для топового хэтчбека предусмотрены люк в крыше и аудиосистема Harman Kardon.

Без учета налогов и доставки хэтчбек Subaru Impreza Base-2027 с мотором 2.5 обойдется в 24 595 долларов (примерно 2,07 млн рублей по актуальному курсу). И это на 2000 долларов (169 000 рублей) меньше, чем сейчас просят за Subaru Impreza Sport-2026 с двигателем 2.0. Цена топовой пятидверки RS не изменилась – 29 945 долларов (2,5 млн рублей). Subaru Impreza-2027 выйдет на американский рынок в конце текущего года.