Subaru STI E-RA: предвестник электрического спорткара показал «лицо»

Благодаря сотрудничеству с Toyota компания Subaru вступает в эру электромобилей: в ноябре дебютировал среднеразмерный кроссовер Solterra, который, по сути, является перелицованным Toyota bZ4X, но даже в пресс-релизах Тойоты подчёркивалось, что разработкой системы полного привода для обеих родственных моделей занималась Subaru — мол, это её конёк, хотя в данном случае речь идёт всего лишь о программных алгоритмах, а не о «железе».

Вслед за Solterra появятся другие электромобили Subaru, а на вершине «зелёной» линейки, как сегодня выяснилось, окажется электрический STI, предвестником которого станет концпепткар STI E-RA с грядущего Токийского автосалона.

Увы, никаких технических подробностей пока нет, а единственный тизер с затуманенным передком демонстрирует С-образные фары и капот с четырьмя вентиляционными отверстиями, назначение которых в привязке к электромобилю предсказать трудно — возможно, это бутафория.

Компьютерный рендер стенда показывает, что STI E-RA будет находиться не в центре подиума, а с правой стороны, то есть это одна из двух машин под покрывалом. Любопытно, что в пресс-релизе заявлены пять машин, а на рендере стенда мы видим шесть, то есть одна из двух машин под покрывалом пока полностью засекречена. Вторая слева машина пропорциями напоминает кроссовер Solterra — возможно, к выставке подготовили его спортивную версию, а крайняя справа приземистая машина — это, вероятно, и есть STI E-RA. Всю правду мы узнаем 14 января, когда TAS откроет свои двери для прессы.



Subaru WRX S4 STI performance

Ну а в центре стенда, судя по рендеру и краткому описанию, будет стоять Subaru WRX S4 STI performance — слегка приукрашенная версия седана WRX S4 STI Sport R для японского рынка, с более развитым аэродинамическим обвесом (на крышке багажника установлено антикрыло) и розовыми элементами декора.



Справа от спортседана мы видим родственный универсал Levorg STI performance на базе серийной версии STI Sport R (тоже, видимо, с дополнительными аксессуарами), слева — купе BRZ STI performance и гоночный BRZ GT300.

Subaru BRZ GT300

Добавим, что спортседан Subaru WRX нового поколения дебютировал в сентябре этого года, автомобиль сохранил дифференциальный полный привод и получил 2,4-литровый бензиновый оппозитный турбомотор мощностью 275 л.с. В недалёком будущем ожидается топ-версия WRX STI мощностью свыше 300 л.с., и она может оказаться последней в истории — дальше только «электрички».

