Subaru хочет устранить дефицит спортивности: представлены две новинки с литерами STI

Последний подлинный Subaru WRX STI в кузове седан был снят с производства в 2021 году, полноценного наследника ему Subaru с тех пор так и не подготовила, но в Японии аббревиатура STI (Subaru Tecnica International) периодически используется для спецверсий обычного Subaru WRX. Выглядят такие заменители классно, двигатели у них достаточно мощные, но «стиха» с вариатором — это не «стиха», а пародия, да и в целом градус спортивности не тот, что был прежде, и не будоражит по-настоящему.

Subaru Performance-B STI 1 / 5 Subaru Performance-B STI 2 / 5 Subaru Performance-B STI 3 / 5 Subaru Performance-B STI 4 / 5 Subaru Performance-B STI 5 / 5

Как сообщает британский журнал Autocar, пообщавшийся с представителями Subaru на выставке в Токио, руководство японской компании прекрасно осознаёт, что клиенты сильно соскучились по настоящим STI-моделям, марке Subaru сегодня явно не достаёт спортивности, и два представленных STI-концепта показывают, как этот недостаток может быть устранён.

Subaru Performance-B STI 1 / 3 Subaru Performance-B STI 2 / 3 Subaru Performance-B STI 3 / 3

Subaru Performance-B STI сделан на базе актуального хэтчбека Impreza шестого поколения, который снабдили развитым аэродинамическим обвесом и расширителями колёсных арок с интегрированными в них воздуховодами, в итоге получился очень агрессивный и даже несколько зловещий образ. О технике Subaru Performance-B STI никакой информации нет, но ясно хот-хэтч снабжён достаточно мощным (более 300 л.с.) оппозитным турбомотором в сочетании с МПК и полным приводом. В мелкосерийном виде такой хот-хэтч вполне может появиться в родной Японии и в США, где экоповестка за последний год сильно сдала позиции и в чести теперь опять мощные бензиновые автомобили. К слову, «стиха» в кузове хэтчбек уже была, такой автомобиль выпускался в конце 2010-х годов и назывался ещё Impreza WRX STI.

Subaru Performance-E STI 1 / 5 Subaru Performance-E STI 2 / 5 Subaru Performance-E STI 3 / 5 Subaru Performance-E STI 4 / 5 Subaru Performance-E STI 5 / 5

В свою очередь концепт Subaru Performance-E STI — это попытка скрестить дух «стихи» в электрической силовой установкой, на выходе получился довольно крупный и несколько тяжеловатый на вид лифтбек с плоской батареей в полу и минимум двумя электромоторами, обеспечивающими полный привод. Технические характеристики не приведены, так как пока Subaru Performance-E STI — это просто макет.

Subaru Performance-E STI 1 / 3 Subaru Performance-E STI 2 / 3 Subaru Performance-E STI 3 / 3

В теории серийная модель по мотивам концепта Subaru Performance-E STI могла бы удовлетворить голод европейских фанатов Subaru WRX STI, которым Subaru не может предложить бензинового наследника, потому что он плохо совместим с текущими и будущими (Euro 7) экологическими ограничениями. Электрический спорткар, как известно, может быть сколь угодно мощным, но в скорости на треке «электрички» пока сильно уступают бензиновым машинам, слишком уж эти «электрички» получаются тяжёлыми. Ну а хуже всего то, что даже европейцы из числа тех, что любят и пока ещё умеют ездить быстро, в большинстве своём уже воротят нос от «электричек» — наелись, надоело. Недаром даже Porsche вынуждена спешно «прикручивать» ДВС к изначально электрическому новому Porsche 718.