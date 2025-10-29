Концепткар ×
  • Subaru хочет устранить дефицит спортивности: представлены две новинки с литерами STI

Subaru хочет устранить дефицит спортивности: представлены две новинки с литерами STI

29.10.2025 114 0 0

В рамках открывшейся сегодня токийской выставки Japan Mobility Show 2025 компания Subaru показала два спортивных концепта — бензиновый Subaru Performance-B STI и электрический Subaru Performance-E STI, оба имеют ненулевые шансы превратиться в серийные модели.

Последний подлинный Subaru WRX STI в кузове седан был снят с производства в 2021 году, полноценного наследника ему Subaru с тех пор так и не подготовила, но в Японии аббревиатура STI (Subaru Tecnica International) периодически используется для спецверсий обычного Subaru WRX. Выглядят такие заменители классно, двигатели у них достаточно мощные, но «стиха» с вариатором — это не «стиха», а пародия, да и в целом градус спортивности не тот, что был прежде, и не будоражит по-настоящему.

Subaru Performance-B STI
1 / 5
Subaru Performance-B STI
2 / 5
Subaru Performance-B STI
3 / 5
Subaru Performance-B STI
4 / 5
Subaru Performance-B STI
5 / 5

Как сообщает британский журнал Autocar, пообщавшийся с представителями Subaru на выставке в Токио, руководство японской компании прекрасно осознаёт, что клиенты сильно соскучились по настоящим STI-моделям, марке Subaru сегодня явно не достаёт спортивности, и два представленных STI-концепта показывают, как этот недостаток может быть устранён.

Subaru Performance-B STI
1 / 3
Subaru Performance-B STI
2 / 3
Subaru Performance-B STI
3 / 3

Subaru Performance-B STI сделан на базе актуального хэтчбека Impreza шестого поколения, который снабдили развитым аэродинамическим обвесом и расширителями колёсных арок с интегрированными в них воздуховодами, в итоге получился очень агрессивный и даже несколько зловещий образ. О технике Subaru Performance-B STI никакой информации нет, но ясно хот-хэтч снабжён достаточно мощным (более 300 л.с.) оппозитным турбомотором в сочетании с МПК и полным приводом. В мелкосерийном виде такой хот-хэтч вполне может появиться в родной Японии и в США, где экоповестка за последний год сильно сдала позиции и в чести теперь опять мощные бензиновые автомобили. К слову, «стиха» в кузове хэтчбек уже была, такой автомобиль выпускался в конце 2010-х годов и назывался ещё Impreza WRX STI.

Subaru Performance-E STI
1 / 5
Subaru Performance-E STI
2 / 5
Subaru Performance-E STI
3 / 5
Subaru Performance-E STI
4 / 5
Subaru Performance-E STI
5 / 5

В свою очередь концепт Subaru Performance-E STI — это попытка скрестить дух «стихи» в электрической силовой установкой, на выходе получился довольно крупный и несколько тяжеловатый на вид лифтбек с плоской батареей в полу и минимум двумя электромоторами, обеспечивающими полный привод. Технические характеристики не приведены, так как пока Subaru Performance-E STI — это просто макет.

Subaru Performance-E STI
1 / 3
Subaru Performance-E STI
2 / 3
Subaru Performance-E STI
3 / 3

В теории серийная модель по мотивам концепта Subaru Performance-E STI могла бы удовлетворить голод европейских фанатов Subaru WRX STI, которым Subaru не может предложить бензинового наследника, потому что он плохо совместим с текущими и будущими (Euro 7) экологическими ограничениями. Электрический спорткар, как известно, может быть сколь угодно мощным, но в скорости на треке «электрички» пока сильно уступают бензиновым машинам, слишком уж эти «электрички» получаются тяжёлыми. Ну а хуже всего то, что даже европейцы из числа тех, что любят и пока ещё умеют ездить быстро, в большинстве своём уже воротят нос от «электричек» — наелись, надоело. Недаром даже Porsche вынуждена спешно «прикручивать» ДВС к изначально электрическому новому Porsche 718.

хэтчбек спортивные авто концепты электромобиль новинки лифтбек концепткар Subaru
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Mercedes-Benz S-Class (W140) с пробегом: хорошие, но старые АКП и V12 для сильных духом В первой части нашего обзора Mercedes-Benz S-Class в кузове W140 мы порадовались, что качество этих автомобилей ощущается даже спустя 30 лет после их появления на свет, и машин с неплохим к... 952 2 1 29.10.2025
Статьи / Выбор авто Компас покупателя: какая комплектация Exeed RX подойдет вам идеально От автомобиля в формате кросс-купе в первую очередь ждут эффектной внешности и практичности в городской эксплуатации. Но если речь идет о премиальном кросс-купе, то список требований заметно... 161 0 0 29.10.2025
Статьи / Гаджеты RoadGo: честные гаджеты по честной цене? Тестируем бюджетные новинки Недавно на маркетплейсах появился любопытный бренд недорогой автоэлектроники. Модели эконом-класса прямо-таки удивляют множеством пятизвездочных отзывов. «Колеса» решили разобраться в вопрос... 1583 0 0 28.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 14806 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13331 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Культурный код с наддувом: опыт владения турбированным ВАЗ-21214 Принято считать, что на городских улицах и тем более – на шоссейных магистралях ужасающе медлительной, шумной и прожорливой Ниве делать нечего. Вялый мотор, да еще и задушенный кондиционером... 12572 18 1 16.10.2025
Обсуждаемое
11 Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Au...
10 5 причин покупать и не покупать Chery Tiggo 7 Pro
10 Сколько правил ни пиши: бессмертные обочечники и сомнительный слоган
Новые комментарии
Change privacy settings