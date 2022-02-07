Суперкар DS E-Tense Performance: более 800 л.с., тормоза не нужны, но они есть

Французский премиальный бренд DS, входящий в корпорацию Stellantis, не бросил идею выпустить суперкар и представил усовершенствованный вариант под названием E-Tense Performance. Пока это только прототип, но сказано, что его будут тестировать на реальных дорогах и автодромах, что можно трактовать как намёк на появление серийной версии.

Бренд DS, отколовшийся от материнской марки Citroen в 2014 году, пока не смог стать заметным игроком в премиум-сегменте: в прошлом году в Китае, который стал для DS дебютным рынком, реализовано только 1853 автомобиля, в Европе — чуть менее 43 тысяч. При таких тиражах думать об имиджевом суперкаре, разработка которого стоит кучу денег, вроде бы несвоевременно, но в 2015 году марка DS ввязалась в гоночную серию Формула Е, где получила огромный опыт в разработке высокопроизводительных электрических силовых установок, — этот опыт вполне возможно конвертировать в разработку дорожных машин.

DS E-Tense 2016 года

В 2016 году DS показала в Женеве электрический суперкар E-Tense, оснащённый 402-сильным электромотором на задней оси и способный разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с. После дорожных тестов E-Tense ходили слухи, что машину запустят в серийное производство в 2021 году, но этого не случилось. Зато в 2021 году свежеиспечённая корпорация Stellantis объявила о своих грандиозных электромобильных планах, при этом DS уже в 2024 году полностью переключится на «электрички».



Сегодня DS представила ещё один суперкар, он называется E-Tense Performance, что подчёркивает его связь с машиной образца 2016 года, но при этом общего у них почти ничего нет. Кузов с углепластиковым монококом в основе полностью перекроен, его внешнее оперение (особенно спереди) демонстрирует стиль будущих моделей DS.

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Силовая установка на сей раз двухмоторная, напрямую позаимствованная у болидов Формулы Е, привод соответственно полный. Мощность переднего электромотора — 250 кВт, заднего — 350 кВт. Суммарная мощность — 600 кВт (815 л.с.) и, что любопытно, вся она доступна в том числе при рекуперативном торможении. Максимальный крутящий момент на колёсах — 8000 Нм. При таких характеристиках классические тормоза с дисками и колодками суперкару для замедления не требуются, но они всё-таки есть, причём довольно внушительного размера — они нужны для подстраховки и работы системы курсовой устойчивости.



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Батарея французской фирмы Saft («дочка» TotalEnergies) имеет глубоко интегрированную систему охлаждения ячеек, позволяющую избежать перегрева в режиме экстремальной эксплуатации. Подвеска спроектирована по гоночным канонам (детали не разглашаются), но будет обеспечивать хорошую плавность хода на обычных дорогах. Динамические характеристики DS E-Tense Performance будут объявлены после проведения натурных тестов.



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Пресс-служба DS сообщает, что представленный сегодня прототип ждёт обширная программа дальнейшей разработки и испытаний, но не говорит, превратится ли E-Tense Performance в серийную модель — пока это только «ездовая лаборатория». Полагаем, что в том или ином виде модель всё же доберётся до потребителей и станет флагманом модельной линейки DS, но когда это случится, пока можно только гадать.



Добавим, что в Россию марка DS официально так и не пришла — планы такие были, но сейчас корпорация Stellantis сконцентрирована на развитии уже известных в нашей стране марок (Citroen, Opel, Peugeot, Jeep, Fiat) — работы по ним невпроворот, так что пока не до DS.

