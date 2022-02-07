Новинки ×
  • Суперкар DS E-Tense Performance: более 800 л.с., тормоза не нужны, но они есть

Суперкар DS E-Tense Performance: более 800 л.с., тормоза не нужны, но они есть

07.02.2022 187 1 0

Французский премиальный бренд DS, входящий в корпорацию Stellantis, не бросил идею выпустить суперкар и представил усовершенствованный вариант под названием E-Tense Performance. Пока это только прототип, но сказано, что его будут тестировать на реальных дорогах и автодромах, что можно трактовать как намёк на появление серийной версии.

 

Бренд DS, отколовшийся от материнской марки Citroen в 2014 году, пока не смог стать заметным игроком в премиум-сегменте: в прошлом году в Китае, который стал для DS дебютным рынком, реализовано только 1853 автомобиля, в Европе — чуть менее 43 тысяч. При таких тиражах думать об имиджевом суперкаре, разработка которого стоит кучу денег, вроде бы несвоевременно, но в 2015 году марка DS ввязалась в гоночную серию Формула Е, где получила огромный опыт в разработке высокопроизводительных электрических силовых установок, — этот опыт вполне возможно конвертировать в разработку дорожных машин.

DS E-Tense 2016 года

В 2016 году DS показала в Женеве электрический суперкар E-Tense, оснащённый 402-сильным электромотором на задней оси и способный разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с. После дорожных тестов E-Tense ходили слухи, что машину запустят в серийное производство в 2021 году, но этого не случилось. Зато в 2021 году свежеиспечённая корпорация Stellantis объявила о своих грандиозных электромобильных планах, при этом DS уже в 2024 году полностью переключится на «электрички».

Сегодня DS представила ещё один суперкар, он называется E-Tense Performance, что подчёркивает его связь с машиной образца 2016 года, но при этом общего у них почти ничего нет. Кузов с углепластиковым монококом в основе полностью перекроен, его внешнее оперение (особенно спереди) демонстрирует стиль будущих моделей DS.

DS E-Tense Performance
1 / 3
DS E-Tense Performance
2 / 3
DS E-Tense Performance
3 / 3

Силовая установка на сей раз двухмоторная, напрямую позаимствованная у болидов Формулы Е, привод соответственно полный. Мощность переднего электромотора — 250 кВт, заднего — 350 кВт. Суммарная мощность — 600 кВт (815 л.с.) и, что любопытно, вся она доступна в том числе при рекуперативном торможении. Максимальный крутящий момент на колёсах — 8000 Нм. При таких характеристиках классические тормоза с дисками и колодками суперкару для замедления не требуются, но они всё-таки есть, причём довольно внушительного размера — они нужны для подстраховки и работы системы курсовой устойчивости.

DS E-Tense Performance
1 / 3
DS E-Tense Performance
2 / 3
DS E-Tense Performance
3 / 3

Батарея французской фирмы Saft («дочка» TotalEnergies) имеет глубоко интегрированную систему охлаждения ячеек, позволяющую избежать перегрева в режиме экстремальной эксплуатации. Подвеска спроектирована по гоночным канонам (детали не разглашаются), но будет обеспечивать хорошую плавность хода на обычных дорогах. Динамические характеристики DS E-Tense Performance будут объявлены после проведения натурных тестов.

DS E-Tense Performance
1 / 3
DS E-Tense Performance
2 / 3
DS E-Tense Performance
3 / 3

Пресс-служба DS сообщает, что представленный сегодня прототип ждёт обширная программа дальнейшей разработки и испытаний, но не говорит, превратится ли E-Tense Performance в серийную модель — пока это только «ездовая лаборатория». Полагаем, что в том или ином виде модель всё же доберётся до потребителей и станет флагманом модельной линейки DS, но когда это случится, пока можно только гадать.

Добавим, что в Россию марка DS официально так и не пришла — планы такие были, но сейчас корпорация Stellantis сконцентрирована на развитии уже известных в нашей стране марок (Citroen, Opel, Peugeot, Jeep, Fiat) — работы по ним невпроворот, так что пока не до DS.

спортивные авто электромобиль суперкары новинки DS

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
07.02.2022 21:13
Michelin

Классная тачка, запускайте в серию, хватит сис.... мять.

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Автобус, мотоцикл, прицеп: что грозит водителю за езду без требуемой категории прав Водительская жизнь регулярно подкидывает новые условия и ситуации. Купили вы, например, новый большой пикап или внедорожник – а он, оказывается, попадает в категорию С. Или появилась необход... 266 0 2 07.02.2022
Статьи / Гаджеты За лазером следим в оба глаза! Обзор комбо-устройства iBOX Alta LaserScan Signature Dual При покупке радар-детектора или комбо-устройства мы редко обращаем внимание на характеристики лазерного приемника, поскольку подобных радаров на дорогах достаточно мало. Однако в последнее в... 229 0 1 07.02.2022
Статьи / Интересно Последний всхлип советской электроники: три самые необычные автомагнитолы из позднего СССР Принято считать, что отечественные автомагнитолы и автомобильные радиоприемники застыли в развитии на уровне аналогового радио и кассетных проигрывателей низшего уровня и на же этой стадии и... 40608 7 21 03.02.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 15839 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 14821 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 13933 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings