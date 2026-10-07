Весной этого года состоялась премьера первой полностью электрической модели подразделения Mercedes-AMG, которой стал лифтбек Mercedes-AMG GT 4-door Coupe. Он представляет из себя серийную версию концепта Vision AMG, продемонстрированного четырьмя годами ранее. В скором времени гамма пополнится ещё одним электромобилем, на этот раз им станет кроссовер, который должен составить конкуренцию новому электрическому Porsche Cayenne.

Mercedes-AMG GT 4-door Coupe 1 / 3 Mercedes-AMG GT 4-door Coupe 2 / 3 Mercedes-AMG GT 4-door Coupe 3 / 3

Новые шпионские фотографии позволяют увидеть корму бокового остекления, которое получилось чуть более угловатым по сравнению с другими кроссоверами бренда и теперь напоминает некоторые модели BMW. Передняя часть по-прежнему скрыта под толстым слоем маскировки, однако ранее уже был опубликован тизер с ходовыми огнями в виде стилизованной трёхлучевой звезды, также мы можем ориентироваться на дизайн представленного ранее лифтбека с его массивной решёткой радиатора (точнее, её имитацией) и перемычкой между фарами. Сзади можно ожидать аналогичные круглые фонари со стилизованными логотипами марки в центре, ниша номерного знака расположится под крышкой багажника. Кроме того, кроссовер изображён с такими же колёсными дисками, как у прототипов.

Рендер нового суперкроссовера Mercedes-AMG

Новый суперкроссовер будет построен на платформе AMG.EA с использованием 800-вольтовой архитектуры, которая предназначена исключительно для электромобилей Mercedes-AMG. Как ожидается, силовые установки будут аналогичны лифтбеку, в этом случае мощность трёхмоторной топовой модификации с индексом 63 составит 1169 л.с., крутящий момент — 2000 Нм (для сравнения, вышеупомянутый Porsche Cayenne Electric в версии Turbo располагает 1156 л.с. и 1500 Нм). Паркетник будет оснащён системой AMGFORCE S+, позволяющей имитировать звук мотора V8.

Рендер нового суперкроссовера Mercedes-AMG

Премьера нового суперкроссовера Mercedes-AMG запланирована на 17 октября. Напомним, в прошлом месяце дебютировало эксклюзивное купе Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung с V8.