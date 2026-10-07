Весной этого года состоялась премьера первой полностью электрической модели подразделения Mercedes-AMG, которой стал лифтбек Mercedes-AMG GT 4-door Coupe. Он представляет из себя серийную версию концепта Vision AMG, продемонстрированного четырьмя годами ранее. В скором времени гамма пополнится ещё одним электромобилем, на этот раз им станет кроссовер, который должен составить конкуренцию новому электрическому Porsche Cayenne.
Новые шпионские фотографии позволяют увидеть корму бокового остекления, которое получилось чуть более угловатым по сравнению с другими кроссоверами бренда и теперь напоминает некоторые модели BMW. Передняя часть по-прежнему скрыта под толстым слоем маскировки, однако ранее уже был опубликован тизер с ходовыми огнями в виде стилизованной трёхлучевой звезды, также мы можем ориентироваться на дизайн представленного ранее лифтбека с его массивной решёткой радиатора (точнее, её имитацией) и перемычкой между фарами. Сзади можно ожидать аналогичные круглые фонари со стилизованными логотипами марки в центре, ниша номерного знака расположится под крышкой багажника. Кроме того, кроссовер изображён с такими же колёсными дисками, как у прототипов.
Новый суперкроссовер будет построен на платформе AMG.EA с использованием 800-вольтовой архитектуры, которая предназначена исключительно для электромобилей Mercedes-AMG. Как ожидается, силовые установки будут аналогичны лифтбеку, в этом случае мощность трёхмоторной топовой модификации с индексом 63 составит 1169 л.с., крутящий момент — 2000 Нм (для сравнения, вышеупомянутый Porsche Cayenne Electric в версии Turbo располагает 1156 л.с. и 1500 Нм). Паркетник будет оснащён системой AMGFORCE S+, позволяющей имитировать звук мотора V8.
Премьера нового суперкроссовера Mercedes-AMG запланирована на 17 октября. Напомним, в прошлом месяце дебютировало эксклюзивное купе Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung с V8.
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