Suzuki построит бюджетный паркетник на базе «премиального» хэтча Baleno

Главным рынком для нового кросса станет Индия, там модель ждут в ближайшие пару лет. По предварительным данным, донором для паркетника станет «пятидверка» Suzuki Baleno, которая на местном рынке считается премиальной. Однако при этом новая модель, вероятно, окажется на ступеньку ниже Vitara Brezza.

Компания Maruti Suzuki («дочка» Suzuki) остается крупнейшим автопроизводителем Индии, также ее модели пока доминируют среди компактных хэтчбеков и седанов. Но вот в сегменте SUV доля фирмы сокращается, она стала уступать корейцам. Так, паркетник Maruti Suzuki Vitara Brezza, который прежде был самым популярным в своем классе, теперь плетется за Hyundai Creta и Venue и их родственниками Kia Seltos и Sonet. Помимо Brezza в кросс-линейку Maruti Suzuki сегодня еще входит S-Cross (он же SX4), ну и еще к кроссоверам сама компания относит модели XL6, S-Presso и Ignis, хотя первая представляет собой «внедорожный» вариант компактвэна Ertiga, а остальные две – это, скорее, «приподнятые» хэтчбеки. А к 2023 году компания намерена расширить гамму паркетников. Подробностями об одной из грядущих новинок поделились индийские СМИ.

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Итак, этот паркетник пока известен под внутризаводским индексом YTB, он будет построен на базе хэтчбека Baleno, сообщает издание LiveMint, ссылаясь на двух человек, которые знакомы с планами компании. К слову, хэтч в Индии считается премиальным, равно как и XL6, Ignis и S-Cross – эти машины там продают через отдельную дилерскую сеть Nexa. Но, что любопытно, по данным другого ресурса, GaadiWaadi, новый кросс окажется на ступеньку ниже Vitara Brezza. А еще источники LiveMint, описывая проект, обронили слово «купе»: возможно, это намек на то, что в дизайне YTB будут прослеживаться черты купеобразного концепта Maruti Suzuki Futuro-e, дебютировавшего в начале 2020-го.



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Длина актуального индийского хэтча Baleno равна 3995 мм, колесная база – 2520 мм. У Vitara Brezza первый показатель совпадает с хэтчбеком (машинам длиной менее четырех метров в Индии положены налоговые льготы), а вот расстояние между осями у кросса меньше – 2500 мм. Технику новый кроссовер, видимо, разделит с донором, речь идет о бензиновом «атмосфернике» 1.2, который выдает 83 л.с. и сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Раньше у Baleno еще был турбодизель 1.3 (75 л.с.), но в Индии Maruti Suzuki отказалась от моторов на «тяжелом» топливе. Новый кросс, скорее всего, будет доступен только с передним приводом.



Vitara Brezza после рестайлинга оснащается бензиновым двигателем 1.5 мощностью 105 л.с. (прежде был дизель), он работает в паре с 5МКП или шестиступенчатым «автоматом». Для этой модели полный привод тоже не предусмотрен.

Кроссовер Vitara Brezza сегодня стоит от 734 000 рупий, что эквивалентно примерно 729 000 рублей по текущему курсу. За «премиальный» хэтч Baleno просят минимум 564 000 рупий (около 560 000 рублей).