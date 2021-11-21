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Suzuki SX4 следующего поколения: новые изображения

21.11.2021 1037 0 0

В начале этой недели в Сети появились шпионские фотографии грядущей новинки, благодаря чему у нас есть возможность представить, как будет выглядеть паркетник.

 

SX4 появился в гамме японского бренда в 2006-м году, когда было представлено первое поколение модели (кстати, его дизайн был разработан ателье ItalDesign). Сегодня на конвейере вторая генерация кроссовера, премьера которой состоялась в 2013 году на Женевском автосалоне, а в 2016-м автомобиль получил рестайлинг. теперь же на очереди новый кроссовер, который уже попался фотошпионам без камуфляжа. Судя по получившимся фотографиям, SX4 существенно изменится внешне: спереди появится более крупная решётка радиатора с горизонтальной хромированной перекладиной и фары угловатой формы со светодиодной начинкой.

Рендер нового Suzuki SX4

В профиль у будущей новинки много общего с нынешней моделью, например, ручки дверей, боковые зеркала, дверные проёмы в верхней части. Есть и заметные отличия, среди которых угловатые колёсные арки (вместо круглых на нынешнем SX4), восходящая выштамповка в нижней части дверей, другая форма окон за задними дверьми. Что же касается задней части, то здесь, как и спереди, произойдут кардинальные изменения. Появятся фонари более строгой формы, визуально объединённые перекладиной, новая крышка багажника и новый бампер.

Рендер нового Suzuki SX4

Достоверной информации об изменениях в технической части пока нет. Известно лишь, что в Европе модель, которая там носит имя SX4 S-Cross, будет представлена с гибридной установкой. Нынешний кроссовер там предлагается с бензиновым 4-цилиндровым турбомотором 1.4 BoosterJet в паре с электромотором, привод может быть передним либо полным.

Премьера новинки состоится уже совсем скоро – 25 ноября.

Нынешний Suzuki SX4
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Нынешний Suzuki SX4
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Нынешний Suzuki SX4
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Сегодня в России нынешний SX4 предлагается с двумя вариантами моторов. Базовым является 1.6 мощностью 117 л.с. (151 Нм), с передним приводом и «механикой» он оценивается в 1 749 000 рублей. Версия с 6-ступенчатым «автоматом» обойдётся на 100 тысяч дороже, ещё 110 нужно будет добавить за полный привод. Второй вариант – 140-сильный турбомотор 1.4 (220 Нм крутящего момента), который комплектуется исключительно автоматической коробкой передач. Переднеприводная модификация обойдётся в 2 129 000 рублей, с полным приводом – на 100 тысяч дороже.

Между тем, ранее мы выясняли, стоит ли покупать Suzuki Jimny третьего поколения.     

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