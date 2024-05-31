Свято место пусто не бывает: Ineos готовит замену уходящему с рынка Suzuki Jimny

Из-за новых нормы безопасности GSR2 (Global Safety Rule 2) и ужесточившихся правил кибербезопасности модельные ряды многих автопроизводителей в Европе в этом году поредеют. Одной из жертв законодательных инноваций, по данным немецкого журнала auto motor und sport, станет маленький рамный внедорожник Suzuki Jimny: уже этим летом он покинет рынок Евросоюза, компании Suzuki заменить его пока нечем, прямых аналогов на рынке у Jimny тоже сейчас нет, но в эту нишу метит молодая британская компания Ineos Automotive.

Ineos Grenadier

Напомним, что Ineos Automotive была основана в 2016 году как дочка крупной нефтехимической компании Ineos, которую возглавляет британский миллиардер Джим Рэтклифф, страстный автолюбитель и большой фанат классического, рамного Land Rover Defender. Дебютной моделью Ineos стал среднеразмерный рамный внедорожник Grenadier, спроектированный при помощи австрийской компании Magna Steyr и внешне напоминающий классический Defender. На рынок Ineos Grenadier вышел в 2022 году, производится он на собственном заводе Ineos Automotive во французском Амбахе (это бывший завод Mercedes-Benz). В 2023 году гамму пополнил созданный на базе внедорожника пикап Ineos Grenadier Quartermaster.



Ineos Grenadier Quartermaster

В прошлом году компания Ineos, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, реализовала в Европе всего 2351 автомобиль, в первом квартале этого года — 387. Продажи Ineos Grenadier в Северной Америке начались лишь в минувшем апреле. Между тем в перспективе британская компания хочет продавать по всему миру по 300 000 машин в год, для чего придётся расширить как модельный ряд, так и производственные мощности.



Ineos Fusilier

В феврале этого года компания Ineos рассекретила внешность своего второго внедорожника, получившего имя Fusilier: он чуть более компактный, чем Grenadier, имеет несущий кузов и построен на новой электромобильной скейтборд-платформе, разработку которой также курирует Magna Steyr. Fusilier выйдет на рынок в 2027 году, его производство, скорее всего, наладят на заводе Magna Steyr в австрийском Граце. У Fusilier будут не только электрические, но и plug-in гибридные версии типа range extender, где компактный бензиновый ДВС механически не связан с колёсами и выступает в роли удлинителя электрического запаса хода.



Ineos Fusilier

Планы Ineos Automotive не раз менялись — в частности в долгий ящик был отложен проект водородного внедорожника, но, как стало ясно из свежей публикации журнала auto motor und sport, который ссылается на гендиректора Ineos Automotive Линн Колдер, в силе остались намерения выпустить младший SUV, классом ниже Fusilier, и крупный флагманский внедорожник с премиальной отделкой и повышенным уровнем ездового комфорта.



Ineos Fusilier

Каким будет флагманский внедорожник Ineos, пока неизвестно, а младший, скорее всего, разделит платформу с Fusilier, то есть также будет предлагаться как чистый электромобиль и подключаемый гибрид. Младший SUV вполне может стать хитом как в Европе, так и за её пределами, если, конечно, цена не окажется заоблачной. Ineos Grenadier, помнится, сильно подорожал по мере приближения к производству и сейчас стоит в Германии от 71 140 евро. Suzuki Jimny, к слову, за последние пять лет подрожал более чем в полтора раза и сейчас стоит от 29 490 евро, причём предлагается он в Европе исключительно как коммерческий автомобиль без заднего сиденья. В чём можно быть точно уверенным, так это в том, что самый маленький Ineos унаследует угловатый стиль старших братьев и будет отлично чувствовать себя на бездорожье.

