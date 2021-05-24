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  • Святой зарок: Хенрик Фискер пообещал Папе Римскому кроссовер Ocean с будкой

Святой зарок: Хенрик Фискер пообещал Папе Римскому кроссовер Ocean с будкой

24.05.2021 50 0 0

Глава электромобильного стартапа Fisker Inc. лично встретился с главой Католической церкви Франциском и показал ему картинки специально модифицированного для Его Святейшества кроссовера Ocean. «Живую» машину предприниматель пообещал пригнать в следующем году.

 

Компания Fisker Inc. в последнее время изобилует хорошими новостями, но моральная поддержка со стороны Папы Римского ей точно не помешает. Напомним, что предыдущая компания датского дизайнера и предпринимателя Хенрика Фискера — Fisker Automotive — прогорела и была продана китайскому производителю автомобильных комплектующих Wanxiang, теперь она известна Karma Automotive. В свою очередь планы Fisker Inc. многократно менялись: обещанная изначально твердотельная батарея оказались пустышкой, дата выхода на рынок дебютной модели — седана E-Motion — несколько раз переносилась, а потом была замена и сама дебютная модель: теперь это кроссовер Ocean.

Дизайн кроссовера Фискер показал в начале прошлого года, сейчас этот дизайн «натягивают» на платформу канадской компании Magna, с которой датчанин сумел в конце 2020-го заключить контракт. По этому контракту Magna не только даст Фискеру свою платформу, но и наладит производство кроссовера Ocean на своём австрийском заводе в Граце. Старт выпуска намечен на 17 ноября 2022 года.

В середине мая Фискер заключил ещё одну многообещающую сделку, на сей раз с тайваньским технологическим гигантом Foxconn. Вместе с Foxconn Фискер разработает некий революционный народный электромобиль, который обещает запустить в производство в США в 2023 году.

В пиаре своих будущих новинок Фискер идёт во все тяжкие и щедро использует для их описания превосходные степени. Вот и кроссовер Ocean был презентован Папе Римскому Франциску как самый экологически чистый в мире и как первый электромобиль, разработанный для Его Святейшества. Свой визит в Ватикан Фискер охарактеризовал как «исторический».

Фискер, мягко говоря, слукавил, ведь ранее Франциску уже подарили Opel Ampera E, Nissan Leaf и водородную Toyota Mirai, которая чище Океана в плане утилизации, а его предшественник Бенедикт XVI ездил на электрическом Renault Kangoo Z.E. В повседневной жизни Франциск и вовсе предпочитает пользоваться стареньким служебным Фордом Фокусом, подчёркивая тем самым свою скромность.

Папский Ocean пока существуют только на картинках, на которые грубо «прифотошоплен» Франциск. Прозрачная будка на крыше даст Папе круговой обзор, необходимый для зрительного контакта с паствой, но специальной двери для попадания в эту будку на эскизах не предусмотрено. Зато Фискер пообещал Папе пышный ковёр на полу из переработанных пластиковых бутылок.

Добавим, что обычный, серийный Ocean будет стоить от 37 499 долларов. В свежем релизе Fisker сообщает, что собрал более 16 тысяч заказов на эту машину. Финальный внешний вид и более-менее подробные технические характеристики Океана будут обнародованы летом этого года.

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