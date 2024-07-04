SWM планирует вывести на российский рынок новинку до конца года

Производство нового автомобиля китайской марки, даже имя которого в местном офисе пока держат в секрете, будет налажено на Автоторе.

О том, что на мощностях калининградского завода «Автотор» стартует сборка моделей китайского бренда SWM с итальянскими корнями, сообщалось ещё в апреле прошлого года. Сейчас этой маркой владеет группа Shineray, в РФ её интересы представляет ООО «Восток Ветер Рус». О том, что бренд всё-таки выходит на российский рынок, стало известно в ноябре 2023-го, а в декабре был дан старт продажам трём кроссоверам SWM.

На фото: SWM G01

Актуальная российская линейка включает в себя SWM G01 (его длина равна 4610 мм), его «оспортивленный» вариант SWM G01F (4670 мм) и более крупный кроссовер SWM G05 Pro (4750 мм), при этом последний предлагается либо с пяти-, либо с семиместной компоновкой салона. При этом у всех перечисленных SUV единая колёсная база – 2750 мм, а ещё одинаковая техника.



Так, у SWM G01, G01F и G05 под капотом располагается бензиновый 1,5-литровый турбомотор, отдача которого составляет 139 л.с., а максимальный крутящий момент – 212 Нм. Этот двигатель работает в паре с безальтернативной семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Приводу всех трёх кроссоверов может быть только передний.

На фото: SWM G01F

Сегодня в российском офисе рассказали о том, что на авторынок РФ до конца текущего года планируется вывести ещё одну новинку, при этом её производство тоже будет налажено на Автоторе. Пока что никакой информации о будущей модели (включая её имя) нет, подробности станут известны позже.



При этом в домашней линейке бренда SWM помимо G01, G01F и G05 числятся ещё среднеразмерный кроссовер Big Tiger, а также его гибридная версия с прибавкой EDi к названию (дебютировала в феврале прошлого года).

На фото: SWM G05 Pro

Как рассказали в компании, группа Shineray намерена разработать план «по инвестированию в акционерный капитал официального дистрибьютора бренда SWM в России» (речь идёт об ООО «Восток Ветер Рус»). В результате вложений предполагается «расширить условия для обеспечения устойчивого спроса на продукцию бренда» (ожидается увеличение продаж не менее, чем в четыре раза) и «нарастить производственные мощности».



Так, в местном представительстве отметили, что в рамках согласованного плана развития бренда SWM в РФ обсуждается создание производства полного цикла со сваркой и окраской кузовов мощностью до 40 тыс. автомобилей ежегодно. Проект предполагается реализовать на калининградском Автоторе.