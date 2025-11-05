Новинки ×

Тачка криминального босса: роскошный Ford Mustang Kingpin от Ringbrothers

05.11.2025 129 0 0

Американское тюнинг-ателье Ringbrothers из деревни Спринг-Грин в штате Висконсин представило в рамках проходящей сейчас в Лас-Вегасе выставки SEMA рестомод Kingpin в бандитском стиле на базе классического масл-кара Ford Mustang Mach 1 образца 1969 года. От донорской машины в Kingpin остался, по сути, только образ, потому что кузов сильно перекроен, а техническая начинка и вовсе полностью новая.

Проекты ателье Ringbrothers, которым владеют братья Джим и Майк Ринг, справедливо считаются золотым фондом тюнинг-шоу SEMA, ведь они воплощают всё лучшее, что есть в американском тюнинге — экспрессию, нарочито грубоватый стиль в сочетании с высочайшим мастерством исполнения. Американский подход к рестомодингу не предполагает береженого отношения к автомобилю-донору, его режут, как хотят, ради получения максимального эффектного результата.

Минувшим летом братья Ринг представили свою первую большую работу на базе иномарки, а именно купе Octavia на базе Aston Martin DBS 1971 года, а вчера состоялась премьера нового шедевра на базе классического Ford Mustang Mach 1 — купе Kingpin, название которого можно перевести на русский как «главарь банды» или «криминальный авторитет». Обща эстетика проекта Kingpin вдохновлена мрачноватой эстетикой кинофраншизы «Джон Уик».

На превращение исходного Ford Mustang Mach 1 в Kingpin специалистам Ringbrothers потребовалось порядка 5500 часов ручного труда. Они решили скрестить кузов масл-кара 1969 года с современным шасси Roadster Shop Fast Track Stage III и полностью независимой подвеской, для чего пришлось увеличить колёсную базу, сместив на 38 мм вперёд переднюю ось, и расширить колею — на 51 мм спереди и на 89 мм сзади. После таких преобразований сильно «поехала» геометрия кузова, он капитально перекроен и значительно усилен для обеспечения необходимого уровня жёсткости, но исходный образ классического Mustang Mach 1 при этом узнаётся с первого взгляда.

Внимание к деталям в проектах Ringbrothers традиционно высочайшее: любая мелочь, будь то зеркальце, дверная ручка, шильдик, решёточка, колпачок, крышечка и т.д. оформлены как маленькое произведение искусства. Светотехника полностью новая, но стилизована под классическую. Под передним бампером разместился массивный скребок нового спойлера в классическом стиле, а под задним бампером имеется развитый карбоновый диффузор, спроектированный с чистого листа. Надпись Kingpin украшает не только крышу багажника, но и головки блока цилиндров под капотом.

Салон Ford Mustang Kingpin щеголяет большим количеством уникальных деталей, изготовленных на 3D-принтере. Обод сплюснутого снизу руля Ringbrothers Enyo изготовлен из кованого карбона и снабжён меткой центрального положения. Новый щиток приборов с голубой подсветкой куплен у Dakota Digital. Новая система микроклимата — это Vintage Air Gen IV Magnum. Есть и мультимедийная система — её экран прячется за мощными распорками центрально консоли. Задние места удалены, их место заняла багажная полка и простирающаяся над ней силовая распорка.

Подкапотное пространство Ford Mustang Kingpin тоже оформлено с большим вкусом, на одни только кронштейны углепластикового капота можно любоваться бесконечно. Сам двигатель полностью новый, изготовленный Wegner Motorsports на базе 5,0-литрового Ford V8 Coyote, к которому прикрутили приводной нагнетатель и сняли на выходе более 800 л.с. Вся мощность передаётся на задние колёса через 6-ступенчатую «механику» Bowler Carbon Edition. За яркий звук выхлопа отвечает выпускной коллектор Flowmaster Super 44 Series из нержавеющей стали.

В подвеске рестомода «по кругу» установлены регулируемые амортизаторы Fox RS SV, толстый передний стабилизатор поперечной устойчивости позаимствован у Corvette C6. Кованые колёса HRE Vintage Series 517 обуты в широченные шины Michelin Pilot Sport 4S, размерность передних — 295/35 R 19, задних — 345/30 R 20. За спицами колёс видны огромные дисковые тормоза с насечками и суппортами Brembo (спереди — 6-поршневые, сзади — 4-поршневые).

Ford Mustang Kingpin — это штучный выставочный проект, цена которого не разглашается. Разумеется, Ringbrothers может изготовить нечто подобное под конкретного клиента, но ему придётся за это очень дорого заплатить и довольно долго ждать.

