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  • Так и не ставший хитом большой седан GAC преобразился и снаружи, и внутри. Мощнее, но без 8АКП

Так и не ставший хитом большой седан GAC преобразился и снаружи, и внутри. Мощнее, но без 8АКП

29.06.2020 324 0 1

Китайский концерн GAC выводит на рынок существенно модернизированный пятиметровый седан GA8. Модель сменила дизайн, моторная гамма поредела, зато расширен список доступного оборудования.

 

Флагманскую «четырехдверку» GAC Trumpchi GA8 (марку Trumpchi используют только в Китае) производят с 2016 года. Модель построена на модернизированной версии платформы Fiat: эту «тележку» китайцы приобрели еще в 2008-м, на ней же базируются, например Alfa Romeo 166 и Lancia Thesis. Несмотря на родство с «итальянцами», на родине GA8 успеха так и не снискал: лучшим годом для седана стал 2017-й, когда было реализовано 4700 штук, но затем продажи поползли вниз. Результат 2019-го – всего 1771 экземпляр, что на 57% меньше, чем в 2018-м. К примеру, седан Toyota Avalon в прошлом году обрел в Поднебесной 62 329 владельцев, а выбор на Nissan Altima (экс-Теана) там остановили 98 549 клиентов. Даже провальный Citroen C6 популярнее –  в 2019-м реализован 2431 экземпляр. И все же в GAC не сдаются: еще в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу показали преобразившийся GA8, а вчера в Китае был дан старт продажам новинки.

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Любопытно, что и на китайском сайте GAC, и в брошюре, посвященной седану, упоминается новая модульная платформа GPMA (Global Platform Modular Architecture, ее первенцем стал кроссовер GS4 последней генерации). Но именно упоминается – прямым текстом о  том, что GA8 переехал на эту «тележку», не говорится, хотя некоторые местные СМИ и пишут обратное. Не исключено, что компания в очередной раз модернизировала старую платформу и теперь, возможно, выдает ее за разновидность свежей GPMA.

Длина «четырехдверки» не изменилась – 5003 мм. Ширина уменьшена на 42 мм до 1868 мм, высота стала меньше на 3 мм (теперь 1505 мм), а колесная база отныне равна 2900 мм (было 2907 мм). Благодаря огромной радиаторной решетке и более узким фарам и фонарям, седан выглядит солиднее предшественника. Базовая версия имеет светодиодную головную оптику, в остальных комплектациях – матричные фары. Как и прежде, предусмотрены 17- и 18-дюймовые колеса.

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Салон тоже перекроили, внутри – новые передняя панель и рулевое колесо, появились нефиксируемый джойстик трансмиссии и виртуальная «приборка», объединенная с сенсорным экраном мультимедийной системы («простым» версиям положены дисплеи диагональю 7 и 8 дюймов соответственно, в дорогих вариантах – каждый экран диагональю 12,3 дюйма, плюс голосовое управление). В списке оборудования также значатся (в зависимости от комплектации): камеры кругового обзора, панорамный люк в крыше, трехзонный климат-контроль, вентиляция передних кресел, адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон, предотвращения столкновений и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, автопарковщик.

Двигатель теперь один – бензиновая «турбочетверка» 2.0, отдача которой выросла со 197 л.с. и 300 Нм до 252 л.с. и 390 Нм. Таким мотором в Китае, к примеру, оснащается и модернизированный минивэн Trumpchi GM8, но если MPV комплектуется восьмиступенчатым «автоматом» Aisin, то седан, вопреки ожиданиям, такую коробку не получил: как и прежде, GA8 доступен только с 6АКП, тоже от Aisin. Привод – исключительно передний. Дореформенная «четырехдверка», помимо мотора 2.0T, еще имела турбодвигатель 1.8 (188 л.с., 280 Нм).

Дореформенный GAC Trumpchi GA8
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Дореформенный GAC Trumpchi GA8
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Дореформенный GAC Trumpchi GA8
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Цена нового GAC Trumpchi GA8 лежит в диапазоне от 156 800 до 226 800 юаней, что эквивалентно около 1 522 000 – 2 215 000 рублей по текущему курсу. Например, Nissan Altima в Китае обойдется минимум в 179 800 юаней (1 756 000 рублей).

Для России и предыдущий седан GA8 не был анонсирован, преобразившаяся модель до нас тоже вряд ли доберется. Между тем у нас вот-вот начнутся продажи минивэна GN8 (так в РФ переименовали упомянутый выше GM8), а следом подтянется кроссовер GS5.

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