Так и не ставший хитом большой седан GAC преобразился и снаружи, и внутри. Мощнее, но без 8АКП

Флагманскую «четырехдверку» GAC Trumpchi GA8 (марку Trumpchi используют только в Китае) производят с 2016 года. Модель построена на модернизированной версии платформы Fiat: эту «тележку» китайцы приобрели еще в 2008-м, на ней же базируются, например Alfa Romeo 166 и Lancia Thesis. Несмотря на родство с «итальянцами», на родине GA8 успеха так и не снискал: лучшим годом для седана стал 2017-й, когда было реализовано 4700 штук, но затем продажи поползли вниз. Результат 2019-го – всего 1771 экземпляр, что на 57% меньше, чем в 2018-м. К примеру, седан Toyota Avalon в прошлом году обрел в Поднебесной 62 329 владельцев, а выбор на Nissan Altima (экс-Теана) там остановили 98 549 клиентов. Даже провальный Citroen C6 популярнее – в 2019-м реализован 2431 экземпляр. И все же в GAC не сдаются: еще в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу показали преобразившийся GA8, а вчера в Китае был дан старт продажам новинки.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Любопытно, что и на китайском сайте GAC, и в брошюре, посвященной седану, упоминается новая модульная платформа GPMA (Global Platform Modular Architecture, ее первенцем стал кроссовер GS4 последней генерации). Но именно упоминается – прямым текстом о том, что GA8 переехал на эту «тележку», не говорится, хотя некоторые местные СМИ и пишут обратное. Не исключено, что компания в очередной раз модернизировала старую платформу и теперь, возможно, выдает ее за разновидность свежей GPMA.



Длина «четырехдверки» не изменилась – 5003 мм. Ширина уменьшена на 42 мм до 1868 мм, высота стала меньше на 3 мм (теперь 1505 мм), а колесная база отныне равна 2900 мм (было 2907 мм). Благодаря огромной радиаторной решетке и более узким фарам и фонарям, седан выглядит солиднее предшественника. Базовая версия имеет светодиодную головную оптику, в остальных комплектациях – матричные фары. Как и прежде, предусмотрены 17- и 18-дюймовые колеса.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Салон тоже перекроили, внутри – новые передняя панель и рулевое колесо, появились нефиксируемый джойстик трансмиссии и виртуальная «приборка», объединенная с сенсорным экраном мультимедийной системы («простым» версиям положены дисплеи диагональю 7 и 8 дюймов соответственно, в дорогих вариантах – каждый экран диагональю 12,3 дюйма, плюс голосовое управление). В списке оборудования также значатся (в зависимости от комплектации): камеры кругового обзора, панорамный люк в крыше, трехзонный климат-контроль, вентиляция передних кресел, адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон, предотвращения столкновений и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, автопарковщик.



Двигатель теперь один – бензиновая «турбочетверка» 2.0, отдача которой выросла со 197 л.с. и 300 Нм до 252 л.с. и 390 Нм. Таким мотором в Китае, к примеру, оснащается и модернизированный минивэн Trumpchi GM8, но если MPV комплектуется восьмиступенчатым «автоматом» Aisin, то седан, вопреки ожиданиям, такую коробку не получил: как и прежде, GA8 доступен только с 6АКП, тоже от Aisin. Привод – исключительно передний. Дореформенная «четырехдверка», помимо мотора 2.0T, еще имела турбодвигатель 1.8 (188 л.с., 280 Нм).



Дореформенный GAC Trumpchi GA8 1 / 3 Дореформенный GAC Trumpchi GA8 2 / 3 Дореформенный GAC Trumpchi GA8 3 / 3

Цена нового GAC Trumpchi GA8 лежит в диапазоне от 156 800 до 226 800 юаней, что эквивалентно около 1 522 000 – 2 215 000 рублей по текущему курсу. Например, Nissan Altima в Китае обойдется минимум в 179 800 юаней (1 756 000 рублей).



Для России и предыдущий седан GA8 не был анонсирован, преобразившаяся модель до нас тоже вряд ли доберется. Между тем у нас вот-вот начнутся продажи минивэна GN8 (так в РФ переименовали упомянутый выше GM8), а следом подтянется кроссовер GS5.