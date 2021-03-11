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Тарифы на оплату техосмотра планируют пересмотреть: цену рассчитают, как в ОСАГО

11.03.2021 177 0 0

На изменении принципа формирования тарифов на услуги по проверке технического состояния автомобилей настаивают в Совете федерации.

 

Очередную порцию поправок к законам «О техническом осмотре» и об ОСАГО разработал глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов. В документе указано, что аккредитацией операторов ТО должна заниматься другая организация: не Российский союз автостраховщиков (РСА), а Федеральная служба по аккредитации (ФСА). Он считает, что страховщики должны заниматься своими основными задачами – защитой прав потерпевших в ДТП, возмещением вреда здоровью и имуществу. По мнению сенатора, передача контроля за аккредитацией операторов ТО в ФСА позволит «исключить коррупционную составляющую».

Сейчас установленные правительством тарифы на аккредитацию операторов составляют 33 тыс. рублей за аттестат и 16,5 тыс. рублей за каждый пункт техосмотра. Кроме того, раз в пару лет операторы должны подтверждать соответствие требованиям, что ведёт к дополнительным тратам: 25 тыс. рублей за аттестат и 10 тыс. рублей за каждый пункт ТО. По словам Андрея Кутепова, если аккредитация перейдет из РСА в ФСА, денежные вливания от операторов в федеральный бюджет составят не менее 255 млн рублей в год.

Для расчёта стоимости за услуги региональные власти на сегодняшний день используют методику, действующую с 2012 года. В итоге цена ТО в зависимости от субъекта РФ варьируется в диапазоне от 300 до 1 тыс. рублей. Как сообщает «Коммерсант», в документе сенатора есть указание на новую систему формирования тарифов на техосмотр для всех автовладельцев.

Предполагается, что ценник будет формироваться по аналогии с «автогражданкой». Речь идёт о введении базового тарифа и некоего допустимого ценового коридора (какие коэффициенты будут влиять на размер оплаты услуги, пока не сообщается). Конкретных цифр и примеров тоже ещё нет, они должны появиться позже.

В РСА одобрили ту часть поправок от СФ, которая касается тарифов на услуги. Однако при этом в организации предупредили, что это может привести к росту цен на техосмотр для клиентов. При этом для исключения фактов коррупции в Союзе предложили оформлять ОСАГО без привязки к диагностической карте. В том, чтобы автовладельцы всё-таки привозили машины на проверку, вероятно, сможет помочь штраф. Ожидается, что взыскание в размере 2 тыс. рублей для собственников ТС без диагностической карты будет введено весной 2022 года.

Инициативы Совета федерации, по сути, являются продолжением «большой реформы» техосмотра, которая официально стартовала 1 марта. В числе нововведений – обязательная фотофиксация процедуры проверки автомобилей (у файлов со снимками должны быть указаны координаты). Кроме того, изменения касаются более сурового наказания для операторов ТО, выдающих «серые» диагностические карты. Выдаваемые по окончанию проверки диагностические карты полностью перевели в электронный формат.

Правда, пока что эти изменения заметили немногие: дело в том, что накануне вступления их в силу правительство РФ решило продлить срок действия всех действующих диагностических карт до конца сентября 2021 года. Поясняется, что это должно предотвратить живые очереди перед пунктами ТО: дополнительное время дано операторам техосмотра, чтобы получить разрешение на работу в соответствии с новыми требованиями, а также на то, чтобы создать систему электронных очередей.

Россия авто и общество техосмотр законы

 

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