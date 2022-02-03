Техосмотр в России ждёт новая реформа: цены на услугу могут вырасти

Тех, кто по-прежнему обязан проходить ТО, ждут упрощённые правила проверки. В частности, в ходе осмотра перестанут следить за наличием аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки.

Обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов физлиц был отменён в конце декабря 2021 года. Отметим, для собственников коммерческого транспорта, в том числе машин такси, правила проведения ТО остались прежними. Кроме того, в обязательном порядке требуется действующая диагностическая карта при продаже ТС в возрасте старше четырёх лет – наличие документа проверяют в подразделении ГИБДД в ходе перерегистрации.



Напомним, в марте 2022 года владельцев коммерческих машин начнут штрафовать за отсутствие действующей диагностической карты, которая выдаётся по итогам ТО (электронный документ загружается в систему ЕАИСТО). Причём постановления об административном правонарушении планируется выписывать с помощью дорожных камер. Размер взыскания составит 2 тыс. рублей.

В ближайшем будущем – в 2022-ом и 2023 году – правительство РФ намерено продолжать реформирование процедуры осмотра технического состояния автомобилей. Как сообщает «Коммерсант», сейчас соответствующая «дорожная карта» уже одобрена вице-премьером Маратом Хуснуллиным. В частности ожидается, что будут пересмотрены тарифы на услуги операторов ТО.



Цены на ТО разнятся в зависимости от региона РФ, на сегодняшний день по-прежнему используется методика, одобренная десять лет назад. Если подсчитать средний по стране тариф на услугу проверки технического состояния автомобиля, то он составит примерно 600 рублей. По словам участников рынка, такая цена не позволяет окупить используемое оборудование и зарплату, которую получают эксперты.

Кстати, ещё в 2020-ом Федеральная антимонопольная служба планировала разработать и представить новую методику расчёта цен на услуги операторов ТО, однако мы этого документа так и не увидели. Теперь ФАС, по поручению Марата Хуснуллина, должна в срок до 1 апреля представить в кабмин доклад о варианте изменений в методику. Предполагается, что они вступят в силу до 30 мая 2022 года. По словам представителя службы, документ сейчас находится на этапе внутриведомственного согласования. Вероятно, он подразумевает, что цены на услуги операторов ТО вырастут.



В рамках реформы процедура ТО может стать проще. Предполагается, что перечень обязательных пунктов осмотра лишится проверок потёков двигателя, коробки передач, а также кондиционера (при наличии). Кроме того, операторы больше не будут проверять, есть ли у автовладельцев аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки. Эти проверки считаются избыточными.

Ещё одно изменение будет касаться передачи контроля за пунктами ТО: сейчас его осуществляет Российский союз автостраховщиков, но в дальнейшем функцию надзора хотят отдать Росаккредитации. Минэкономики, Минтранс, МВД и иные заинтересованные ведомства представят в правительство пакет поправок до 1 апреля. Ожидается, что они вступят в силу в марте или сентябре 2023 года.

