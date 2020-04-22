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  • Теперь живьём: фотошпионы заглянули в салон другой новой Kia Optima

Теперь живьём: фотошпионы заглянули в салон другой новой Kia Optima

22.04.2020 32099 2 0

«Четырехдверка» Kia со сменой поколений обзавелась растянутой версией, но такую модификацию будут продавать только в Китае. «Поднебесный» седан отличается от глобального еще и дизайном.

 

Мировая премьера новой Оптимы состоялась в конце прошлого года, пока модель доступна только в Корее, где она зовется K5. Такой же индекс седан носит и в Китае – там продажи новинки стартуют в ближайшее время. Причем сначала китайцам предложат машины корейской сборки, а в сентябре на рынок Поднебесной выйдет удлиненный вариант – уже локального производства, выпуск наладят на заводе СП Kia и Dongfeng.

Kia K5 нового поколения, версия для Китая
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Kia K5 нового поколения, версия для Китая
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Китайскую «четырехдверку» раскрыли пару дней назад на презентационных файлах: от модели made in Korea (она же глобальная версия) такой седан отличается не только габаритами (колесная база выросла на 50 мм до 2900 мм, длина увеличилась на 75 мм до 4980 мм), но и дизайном. Так, у Kia K5 для КНР заменили бамперы, по-другому оформили салон. И теперь мы можем рассмотреть интерьер «поднебесной» модели подробнее – живое фото и еще одну фирменную картинку выложили на корейском форуме Bobaedream.

Kia K5 нового поколения, версия для Китая. Фото: Bobaedream
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Kia K5 нового поколения, версия для Китая. Фото: Bobaedream
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Kia K5 нового поколения, версия для Китая. Фото: Bobaedream
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Kia K5 нового поколения, версия для Китая. Фото: Bobaedream
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Главная «фишка» — у китайской Kia K5 виртуальная «приборка» объединена с тачскрином мультимедийной системы (оба диагональю 12,3 дюйма), тогда как у «мирового» седана отдельный щиток приборов, который «утоплен» под козырьком. Еще у модели для Поднебесной иные блок управления «климатом» и боковые дефлекторы обдува, на центральном тоннеле появилась пластиковая шторка (скорее всего, под ней спрятаны подстаканники, которые в салоне глобального седана выставлены напоказ).

Kia K5 нового поколения, версия для Китая. Фото: Bobaedream

Моторная гамма у растянутой «четырехдверки» тоже своя: китайцам Kia K5 предложат с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 и 2.0 мощностью 170 и 240 л.с. соответственно. Первый двигатель комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второй работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Глобальной модели положены двухлитровые «атмосферники» (от 152 до 194 л.с.), «турбочетверки» 1.6 (180 л.с.) и 2.5 (290 л.с., этот мотор предусмотрен для еще не представленного «горячего» седана GT), плюс гибридная версия (совокупная отдача – 195 л.с.). Кроме того, для «мирового» седана заявлен полный привод, тогда как китайский вариант будет только переднеприводным.

Kia K5 нового поколения для Кореи, глобальная версия выглядит так же
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Kia K5 нового поколения для Кореи, глобальная версия выглядит так же
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Kia K5 нового поколения для Кореи, глобальная версия выглядит так же
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Kia K5 нового поколения для Кореи, глобальная версия выглядит так же
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Kia K5 нового поколения для Кореи, глобальная версия выглядит так же
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За пределами Китая длиннобазная Kia K5/Optima вряд ли появится. Стандартная модель новой генерации до других стран, вероятно, доберется к концу текущего года. Изначально Kia собиралась вывести седан на экспортные рынки в первой половине 2020-го, но планы расстроила пандемия коронавируса COVID-19.

седан авторынок новинки KIA KIA Optima

 

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2 комментария
24.04.2020 10:38
ezdiumno ru

Что-то с передней панелью наворотили. Дорогу же закроет! :))

25.04.2020 10:56
Антон Перевозов

Большая часть всякой ненужной хрени. Какие тормоза на машине стоять будут? Подвеска? Какая редукция? Мотор цепь или ремень? Сколько клапанов на цилиндр? Где эта вся инфа? Показали какие-то не нужные телевизоры и кнопки....

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