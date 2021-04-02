Терпящий бедствие SsangYong ещё надеется запустить обновлённый пикап: теперь фирменные фото

Следом за родственным внедорожником Rexton грузовик заметно преобразился внешне. А вот дизель, по предварительным данным, мощнее не стал, хотя для пятидверного вездехода мотор модернизировали.

В конце прошлого года стало известно о том, что SsangYong не в состоянии платить по долгам. Владеющая 75% акций корейской компании индийская Mahindra & Mahindra вела переговоры о продажи своей доли (всей или части – доподлинно все еще неизвестно) с холдингом HAAH Automotive из США, но, согласно свежим данным, они ни к чему не привели: потенциальный покупатель должен был подтвердить свое намерение до 31 марта, однако этого так и не произошло. Местные СМИ пишут, что дальнейшую судьбу SsangYong суд по делам о банкротстве Сеула будет решать вместе с кредиторами на следующей неделе. Ну а сама марка тем временем пытается вести бизнес. Так, недавно стартовала кампания по продвижению на зарубежных ранках рестайлинговых рамного внедорожника Rexton и удлиненного паркетника Tivoli XLV (кое-где кросс переименован в Tivoli Grand), а на родине к премьере готов обновленный пикап Rexton Sports (он же Musso в других странах). Модернизированный грузовик без камуфляжа мы уже видели на шпионских кадрах. Теперь же издание Auto Tribune опубликовало фирменные изображения, утверждается, что они взяты из брошюры, посвященной модели.

Обновленный SsangYong Rexton Sports 1 / 2 Обновленный SsangYong Rexton Sports 2 / 2

Напомним, у сделанного на базе внедорожника Rexton пикапа две версии: стандартная и удлиненная, последняя в Корее зовется Rexton Sports Khan. Дореформенные машины отличались между собой оформлением передней части, но после рестайлинга, судя по картинкам, дизайн унифицировали. Верхнюю и нижнюю решетки объединили, появились серебристые горизонтальные полоски. Вместо узких противотуманок теперь вертикальные светодиодные блоки. Фары менять не стали, у задних фонарей тоже прежняя форма, но начинка – другая. Кроме того, на колесных арках отныне есть пластиковые черные накладки, такого же цвета вставка красуется и на корме. Исполнение Khan можно опознать по соответствующим надписям спереди и сзади. Салона реформы вроде бы не коснулись.



Обновленный SsangYong Rexton Sports Khan 1 / 3 Обновленный SsangYong Rexton Sports Khan 2 / 3 Обновленный SsangYong Rexton Sports Khan 3 / 3

Между тем на ранних шпионских фото у рестайлингового пикапа были круглые противотуманки – не исключено, у базовой модели оформление передка окажется проще.



Пока неизвестно, стали ли другими габариты. Длина дорестайлингового стандартного пикапа SsangYong Rexton Sports составляет 5095 мм, колесная база – 3100 мм, дорожный просвет – 215 мм. Размеры прежнего Rexton Sports Khan: 5405, 3210 и 203 мм соответственно. Длина грузовой платформы короткого пикапа – 1300 мм, растянутого – 1610 мм.

Обновленный SsangYong Rexton Sports/Khan

Родственный внедорожник SsangYong Rexton после модернизации стал мощнее – отдача турбодизеля 2.2 выросла со 187 до 202 л.с. А еще такой вездеход обзавелся восьмиступенчатым «автоматом» (он пришел на смену мерседесовской 7АКП). Однако у пикапа, по предварительной информации, вся техника прежняя: короткому Rexton Sports с шестиступенчатой «механикой» положен 181-сильный дизель 2.2, с 6АКП от Aisin – 187-cильный вариант (для Khan предусмотрена только последняя связка). Оба грузовика «в базе» имеют пружинную подвеску задних колес, для удлиненного еще предусмотрена версия с рессорами сзади. Привод – задний или полный.



Дореформенные SsangYong Rexton Sports и Khan 1 / 4 Дореформенные SsangYong Rexton Sports и Khan 2 / 4 Дореформенные SsangYong Rexton Sports и Khan 3 / 4 Дореформенные SsangYong Rexton Sports и Khan 4 / 4

Корейцы пишут, что на родине официальная презентация обновленных Rexton Sports и Rexton Sports Khan может пройти на следующей неделе. Но вот состоится ли она вообще в связи с банкротством марки – пока вопрос.

