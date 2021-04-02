Терпящий бедствие SsangYong ещё надеется запустить обновлённый пикап: теперь фирменные фото

В конце прошлого года стало известно о том, что SsangYong не в состоянии платить по долгам. Владеющая 75% акций корейской компании индийская Mahindra & Mahindra вела переговоры о продажи своей доли (всей или части – доподлинно все еще неизвестно) с холдингом HAAH Automotive из США, но, согласно свежим данным, они ни к чему не привели: потенциальный покупатель должен был подтвердить свое намерение до 31 марта, однако этого так и не произошло. Местные СМИ пишут, что дальнейшую судьбу SsangYong суд по делам о банкротстве Сеула будет решать вместе с кредиторами на следующей неделе. Ну а сама марка тем временем пытается вести бизнес. Так, недавно стартовала кампания по продвижению на зарубежных ранках рестайлинговых рамного внедорожника Rexton и удлиненного паркетника Tivoli XLV (кое-где кросс переименован в Tivoli Grand), а на родине к премьере готов обновленный пикап Rexton Sports (он же Musso в других странах). Модернизированный грузовик без камуфляжа мы уже видели на шпионских кадрах. Теперь же издание Auto Tribune опубликовало фирменные изображения, утверждается, что они взяты из брошюры, посвященной модели.
Напомним, у сделанного на базе внедорожника Rexton пикапа две версии: стандартная и удлиненная, последняя в Корее зовется Rexton Sports Khan. Дореформенные машины отличались между собой оформлением передней части, но после рестайлинга, судя по картинкам, дизайн унифицировали. Верхнюю и нижнюю решетки объединили, появились серебристые горизонтальные полоски. Вместо узких противотуманок теперь вертикальные светодиодные блоки. Фары менять не стали, у задних фонарей тоже прежняя форма, но начинка – другая. Кроме того, на колесных арках отныне есть пластиковые черные накладки, такого же цвета вставка красуется и на корме. Исполнение Khan можно опознать по соответствующим надписям спереди и сзади. Салона реформы вроде бы не коснулись.
Между тем на ранних шпионских фото у рестайлингового пикапа были круглые противотуманки – не исключено, у базовой модели оформление передка окажется проще.
Пока неизвестно, стали ли другими габариты. Длина дорестайлингового стандартного пикапа SsangYong Rexton Sports составляет 5095 мм, колесная база – 3100 мм, дорожный просвет – 215 мм. Размеры прежнего Rexton Sports Khan: 5405, 3210 и 203 мм соответственно. Длина грузовой платформы короткого пикапа – 1300 мм, растянутого – 1610 мм.
Родственный внедорожник SsangYong Rexton после модернизации стал мощнее – отдача турбодизеля 2.2 выросла со 187 до 202 л.с. А еще такой вездеход обзавелся восьмиступенчатым «автоматом» (он пришел на смену мерседесовской 7АКП). Однако у пикапа, по предварительной информации, вся техника прежняя: короткому Rexton Sports с шестиступенчатой «механикой» положен 181-сильный дизель 2.2, с 6АКП от Aisin – 187-cильный вариант (для Khan предусмотрена только последняя связка). Оба грузовика «в базе» имеют пружинную подвеску задних колес, для удлиненного еще предусмотрена версия с рессорами сзади. Привод – задний или полный.
Корейцы пишут, что на родине официальная презентация обновленных Rexton Sports и Rexton Sports Khan может пройти на следующей неделе. Но вот состоится ли она вообще в связи с банкротством марки – пока вопрос.
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