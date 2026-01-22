Концепткар ×
  • Тяжёлый люкс из Италии: представлен 7,92-метровый рамный седан Aznom L’Epoque

Тяжёлый люкс из Италии: представлен 7,92-метровый рамный седан Aznom L’Epoque

22.01.2026 776 0 2
Тяжёлый люкс из Италии: представлен 7,92-метровый рамный седан Aznom L’Epoque

Итальянская компания Aznom Automotive, известная своими экстравагантными автомобилями, представила концепт гигантского роскошного седана в духе лучших машин 1920-х — 1930-х годов, получивший имя L’Epoque. Концепт имеет рамную архитектуру и оснащён 1000-сильной plug-in гибридной силовой, в которой в качестве генератора электроэнергии используется бензиновый двигатель V6.

Базирующаяся в Монце компания Aznom Automotive прославилась главным образом благодаря внедорожному седану Palladium, сделанному на базе пикапа Ram 1500, но она также выпускает штучные спорткары с авторскими кузовами и мелкосерийные рестомоды на базе классических Mini, Fiat 500 и smart fortwo. Постоянным партнёром Aznom в её творчестве является туринская дизайн-студия Camal, она же разработала необычный облик концепта Aznom L’Epoque.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

L’Epoque выглядит, мягко говоря, помпезно, но так и было задумано: он должен воплощать в себе дух лучших представительских автомобилей первой трети прошлого века с их гротескностью и салонами в стиле ар-деко, напоминающими дворцовые кабинеты. Габаритная длина Aznom L’Epoque составляет 7,92 м, высота — примерно 1,8 м. В основе кузова лежит рама лестничного типа, способная вынести громоздкий кузов и тяжёлую техническую начинку.

Обводами кузова L’Epoque немного напоминает яхту, но передок нарочито угловатый, в духе современных автомобилей Rolls-Royce. Двери имеют сложную кинематику: передние при открытии скользят вперёд вдоль кузова, а задние распахиваются назад, при этом для удобства посадки-высадки вверх поднимаются боковые фрагменты крыши.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Салон напоминает гостиную роскошной виллы: кресла и задний диван здесь мебельного типа, с деревянным декором и пышной велюровой обивкой. Посадочная формула заявлена как 2+2+2, то есть где-то в салоне предусмотрены два раскладных стульчика. Перед задним диваном имеется столик на ножке, который может перемещаться по салону по круглой орбите. В дверных картах имеются ниши с бокалами для шампанского на четыре персоны. Под потолком подвешен широкий развлекательный экран. Управление светом, микроклиматом и прочими удобствами завязано на искусственный интеллект, понимающий голосовые команды.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Место водителя выполнено в неоклассическом стиле с минимальным количеством элементов управления. В отделке широко используются натуральное дерево, кожа и дорогой текстиль. Щиток приборов — это два больших цифро-аналоговых циферблата. Мультимедийного экрана нет, его заменяет ИИ, через который можно задать любые настройки.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Aznom L’Epoque оснащён plug-in гибридной силовой установкой последовательного типа, где бензиновый двигатель V6 механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею ёмкостью 100 кВт·ч. Колёса вращают четыре индивидуальных электромотора, максимальная совокупная мощность которых — 1000 л.с.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Несмотря на то, что L’Epoque представлен в статусе концепта и пока существует лишь в виде рендеров, компания Aznom готова изготовить одну или несколько таких машин по заказу состоятельных клиентов — как говорится, обращайтесь, и приготовьте кругленькую сумму в евро (вероятно, семизначную).

седан Италия концепты новинки гибридные авто концепткар Aznom
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Ferrari F50: болид Формулы-1 для дорог общего пользования В наши дни Ferrari выпускает лимитированные модели с семизначными ценниками, попадающие в разряд классики уже на этапе презентации, чуть ли не каждый год. Это вполне объяснимо: компания хоче... 927 1 2 22.01.2026
Статьи / Авто с пробегом Peugeot 207 с пробегом: старые моторы лучше новых, а три педали всегда лучше двух В первой части обзора подержанного Peugeot 207 мы рассказали, что кузов этого автомобильчика от идеала далёк, хотя и совсем проблемным его назвать нельзя. Зато к салону вопросов минимум, а... 900 3 1 21.01.2026
Статьи / Популярные вопросы Что делать, если застрял в снегу: пошаговая инструкция Мощный снегопад снова напомнил нам, как быстро дороги могут превратиться в направления, а дворы – в полигон для тестирования проходимости. Застрять в снегу можно буквально на ровном месте, и... 717 0 4 19.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 75860 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46224 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18488 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
7 Автобус Sollers SA6 появился в продаже на российском рынке
5 Канада разрешит ввоз китайских электромобилей в обмен на экспорт рапса...
5 Как правильно парковаться: советы для новичков
Новые комментарии
Change privacy settings