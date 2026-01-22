Тяжёлый люкс из Италии: представлен 7,92-метровый рамный седан Aznom L’Epoque

Итальянская компания Aznom Automotive, известная своими экстравагантными автомобилями, представила концепт гигантского роскошного седана в духе лучших машин 1920-х — 1930-х годов, получивший имя L’Epoque. Концепт имеет рамную архитектуру и оснащён 1000-сильной plug-in гибридной силовой, в которой в качестве генератора электроэнергии используется бензиновый двигатель V6.

Базирующаяся в Монце компания Aznom Automotive прославилась главным образом благодаря внедорожному седану Palladium, сделанному на базе пикапа Ram 1500, но она также выпускает штучные спорткары с авторскими кузовами и мелкосерийные рестомоды на базе классических Mini, Fiat 500 и smart fortwo. Постоянным партнёром Aznom в её творчестве является туринская дизайн-студия Camal, она же разработала необычный облик концепта Aznom L’Epoque.

L’Epoque выглядит, мягко говоря, помпезно, но так и было задумано: он должен воплощать в себе дух лучших представительских автомобилей первой трети прошлого века с их гротескностью и салонами в стиле ар-деко, напоминающими дворцовые кабинеты. Габаритная длина Aznom L’Epoque составляет 7,92 м, высота — примерно 1,8 м. В основе кузова лежит рама лестничного типа, способная вынести громоздкий кузов и тяжёлую техническую начинку.

Обводами кузова L’Epoque немного напоминает яхту, но передок нарочито угловатый, в духе современных автомобилей Rolls-Royce. Двери имеют сложную кинематику: передние при открытии скользят вперёд вдоль кузова, а задние распахиваются назад, при этом для удобства посадки-высадки вверх поднимаются боковые фрагменты крыши.

Салон напоминает гостиную роскошной виллы: кресла и задний диван здесь мебельного типа, с деревянным декором и пышной велюровой обивкой. Посадочная формула заявлена как 2+2+2, то есть где-то в салоне предусмотрены два раскладных стульчика. Перед задним диваном имеется столик на ножке, который может перемещаться по салону по круглой орбите. В дверных картах имеются ниши с бокалами для шампанского на четыре персоны. Под потолком подвешен широкий развлекательный экран. Управление светом, микроклиматом и прочими удобствами завязано на искусственный интеллект, понимающий голосовые команды.

Место водителя выполнено в неоклассическом стиле с минимальным количеством элементов управления. В отделке широко используются натуральное дерево, кожа и дорогой текстиль. Щиток приборов — это два больших цифро-аналоговых циферблата. Мультимедийного экрана нет, его заменяет ИИ, через который можно задать любые настройки.

Aznom L’Epoque оснащён plug-in гибридной силовой установкой последовательного типа, где бензиновый двигатель V6 механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею ёмкостью 100 кВт·ч. Колёса вращают четыре индивидуальных электромотора, максимальная совокупная мощность которых — 1000 л.с.

Несмотря на то, что L’Epoque представлен в статусе концепта и пока существует лишь в виде рендеров, компания Aznom готова изготовить одну или несколько таких машин по заказу состоятельных клиентов — как говорится, обращайтесь, и приготовьте кругленькую сумму в евро (вероятно, семизначную).