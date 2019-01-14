ТОП-10 SUV России-2018: Creta остается лидером, а Duster и Kaptur сдались под конец года

Подведены итоги продаж российского авторынка в сегменте SUV по итогам декабря и всего прошлого года. Лидерство в обоих рейтингах сохранил компактный паркетник Хёндэ.

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в декабре 2018 года самым популярным кроссовером РФ снова стал Hyundai Creta, хотя «кореец» и ушел «в минус»: в минувшем месяце реализовано 5249 таких машин, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Впрочем, по итогам всего года паркетник Хёндэ лидирует с большим отрывом: в 2018-м выбор на Creta остановили 67 588 клиентов – это на 23% больше, чем в 2017-м. Таким образом, «кореец» становится бестселлером в сегменте SUV на российском авторынке второй год подряд.

ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в декабре 2018 года

Место Модель Продажи в декабре 2018 г., шт. Продажи в декабре 2017 г., шт. Разница 1 Hyundai Creta 5 249 5 899 -11% 2 Toyota RAV4 3 616 3 191 +13% 3 Volkswagen Tiguan 3 602 3 283 +10% 4 Chevrolet Niva 3 512 3 416 +3% 5 Hyundai Tucson 2 873 1 641 +75% 6 Lada 4×4 2 814 3 155 -11% 7 Kia Sportage 2 755 2 180 +26% 8 Mazda CX-5 2 656 2 008 +32% 9 Nissan Qashqai 2 655 2 367 +12% 10 Skoda Kodiaq 2 574 371 +594%

В декабрьском ТОП-10 впервые за долгое время отсутствуют вседорожники Renault. Так, Duster, который на протяжении почти всего 2018 года занимал вторую строчку в списке, в прошлом месяце разошелся по РФ тиражом лишь в 2271 экземпляр (-53%). А кроссовер Renault Kaptur и вовсе обрел в декабре всего 1597 владельцев (-50%). Напомним, на многих зарубежных рынках Дастер уже сменил поколение, до нас же модель новой генерации в лучшем случае доберется к концу 2019-го. Что же касается падения спроса на Kaptur, то тут, возможно, свою роль сыграл купеобразный паркетник Renault Arkana: «купе» ориентировано примерно на ту же аудиторию, что и Каптюр, а в продажу Аркана должна поступить уже в первой половине этого года. Тем не менее, по итогам всего 2018-го и Renault Duster, и Renault Kaptur все же попали в рейтинг самых востребованных SUV страны: Дастер занимает второе место (41 409 единиц, -5%), Каптюру досталась седьмая позиция (30 042 штуки, -3%).

На третьем месте в обоих списках находится кроссовер Volkswagen Tiguan: в декабре дилеры немецкой марки продали 3602 кроссовера (+10%), по итогам всего 2018 года – 33 530 единиц (+21%).

ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в 2018 году

Место Модель Продажи в январе-декабре 2018 г., шт. Продажи в январе-декабре 2017 г., шт. Разница 1 Hyundai Creta 67 588 55 305 +23% 2 Renault Duster 41 409 43 828 -5% 3 Volkswagen Tiguan 33 530 27 666 +21% 4 Lada 4×4 32 949 29 091 +13% 5 Kia Sportage 32 667 24 611 +33% 6 Toyota RAV4 31 155 32 931 -5% 7 Renault Kaptur 30 042 30 966 -3% 8 Chevrolet Niva 29 235 31 212 -6% 9 Mitsubishi Outlander 24 511 16 828 +46% 10 Nissan Qashqai 23 192 20 223 +15%

1 / 3 Hyndai Creta 2 / 3 Renault Kaptur 3 / 3 Volkswagen Tiguan

В декабрьском ТОП-10 самых продаваемых SUV страны помимо Hyundai Creta отрицательный результат показала только одна модель – Lada 4×4 (2814 единиц, -11%). А вот в общем итоговом рейтинге «в минусе» оказались уже четыре кросса: кроме упомянутых Renault Duster и Kaptur это еще Toyota RAV4 (31 155 штук, -5%) и Chevrolet Niva (29 235 единиц, -6%). На результат модели японского бренда мог повлиять отложенный спрос, ведь в 2019-м до нас доберется RAV4 нового поколения. Нива же ничего особого нового пока не предлагает, более того, через год внедорожник может покинуть конвейер.

Напомним, весь российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2018-м вырос на 12,8% — реализовано чуть более 1 800 500 единиц. По итогам 2019 года в АЕБ осторожно прогнозируют рост на скромные 3,6%.