ТОП-10 SUV России-2018: Creta остается лидером, а Duster и Kaptur сдались под конец года
Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в декабре 2018 года самым популярным кроссовером РФ снова стал Hyundai Creta, хотя «кореец» и ушел «в минус»: в минувшем месяце реализовано 5249 таких машин, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Впрочем, по итогам всего года паркетник Хёндэ лидирует с большим отрывом: в 2018-м выбор на Creta остановили 67 588 клиентов – это на 23% больше, чем в 2017-м. Таким образом, «кореец» становится бестселлером в сегменте SUV на российском авторынке второй год подряд.
ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в декабре 2018 года
|Место
|Модель
|Продажи в декабре 2018 г., шт.
|Продажи в декабре 2017 г., шт.
|Разница
|1
|Hyundai Creta
|5 249
|5 899
|-11%
|2
|Toyota RAV4
|3 616
|3 191
|+13%
|3
|Volkswagen Tiguan
|3 602
|3 283
|+10%
|4
|Chevrolet Niva
|3 512
|3 416
|+3%
|5
|Hyundai Tucson
|2 873
|1 641
|+75%
|6
|Lada 4×4
|2 814
|3 155
|-11%
|7
|Kia Sportage
|2 755
|2 180
|+26%
|8
|Mazda CX-5
|2 656
|2 008
|+32%
|9
|Nissan Qashqai
|2 655
|2 367
|+12%
|10
|Skoda Kodiaq
|2 574
|371
|+594%
В декабрьском ТОП-10 впервые за долгое время отсутствуют вседорожники Renault. Так, Duster, который на протяжении почти всего 2018 года занимал вторую строчку в списке, в прошлом месяце разошелся по РФ тиражом лишь в 2271 экземпляр (-53%). А кроссовер Renault Kaptur и вовсе обрел в декабре всего 1597 владельцев (-50%). Напомним, на многих зарубежных рынках Дастер уже сменил поколение, до нас же модель новой генерации в лучшем случае доберется к концу 2019-го. Что же касается падения спроса на Kaptur, то тут, возможно, свою роль сыграл купеобразный паркетник Renault Arkana: «купе» ориентировано примерно на ту же аудиторию, что и Каптюр, а в продажу Аркана должна поступить уже в первой половине этого года. Тем не менее, по итогам всего 2018-го и Renault Duster, и Renault Kaptur все же попали в рейтинг самых востребованных SUV страны: Дастер занимает второе место (41 409 единиц, -5%), Каптюру досталась седьмая позиция (30 042 штуки, -3%).
На третьем месте в обоих списках находится кроссовер Volkswagen Tiguan: в декабре дилеры немецкой марки продали 3602 кроссовера (+10%), по итогам всего 2018 года – 33 530 единиц (+21%).
ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в 2018 году
|Место
|Модель
|Продажи в январе-декабре 2018 г., шт.
|Продажи в январе-декабре 2017 г., шт.
|Разница
|1
|Hyundai Creta
|67 588
|55 305
|+23%
|2
|Renault Duster
|41 409
|43 828
|-5%
|3
|Volkswagen Tiguan
|33 530
|27 666
|+21%
|4
|Lada 4×4
|32 949
|29 091
|+13%
|5
|Kia Sportage
|32 667
|24 611
|+33%
|6
|Toyota RAV4
|31 155
|32 931
|-5%
|7
|Renault Kaptur
|30 042
|30 966
|-3%
|8
|Chevrolet Niva
|29 235
|31 212
|-6%
|9
|Mitsubishi Outlander
|24 511
|16 828
|+46%
|10
|Nissan Qashqai
|23 192
|20 223
|+15%
В декабрьском ТОП-10 самых продаваемых SUV страны помимо Hyundai Creta отрицательный результат показала только одна модель – Lada 4×4 (2814 единиц, -11%). А вот в общем итоговом рейтинге «в минусе» оказались уже четыре кросса: кроме упомянутых Renault Duster и Kaptur это еще Toyota RAV4 (31 155 штук, -5%) и Chevrolet Niva (29 235 единиц, -6%). На результат модели японского бренда мог повлиять отложенный спрос, ведь в 2019-м до нас доберется RAV4 нового поколения. Нива же ничего особого нового пока не предлагает, более того, через год внедорожник может покинуть конвейер.
Напомним, весь российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2018-м вырос на 12,8% — реализовано чуть более 1 800 500 единиц. По итогам 2019 года в АЕБ осторожно прогнозируют рост на скромные 3,6%.
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