Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, по итогам минувшего месяца паркетник Hyundai Creta сохранил звание самого продаваемого в РФ автомобиля сегмента SUV. При этом «кореец» впервые продемонстрировал «минус» в годовом исчислении: в октябре 2018-го реализовано 5856 таких автомобилей, что на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Напомним, продажи Creta начались России в августе 2016 года, в том же месяце кроссовер возглавил рейтинг самых популярных SUV страны, и с тех пор никому так и не удалось отнять у него этот титул. Между тем два года назад Крета в «базе» стоил 749 900 рублей, а сегодня рекомендованная производителем цена – от 904 900 рублей. В других странах модель уже обновилась (например, в Китае и Индии), до нас же рестайлинговый кросс, вероятно, доберется только в следующем году.

На второе место в октябрьском рейтинге самых продаваемых SUV России поднялся Renault Duster, хотя результат у кросса отрицательный: модель разошлась тиражом в 3877 экземпляров – на 4% меньше, чем годом ранее. Опять же, на некоторых рынках продают Дастер второй генерации, однако в России паркетник сменит поколение, видимо, лишь после того, как на московском заводе Renault освоят производство кросс-купе Arkana – то есть, не ранее второй половины 2019 года.

Третья строчка в ТОП-10 по итогам октября досталась Volkswagen Tiguan (3309 единиц, +24%), за ним идет вазовский внедорожник Lada 4×4 (3221 экземпляр, +12%), а замыкает первую пятерку Renault Kaptur (2832 штуки, +2%).

ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России по итогам октября 2018 года

Место Модель Продажи в октябре 2018 г., шт. Продажи в октябре 2017 г., шт. Разница 1 Hyundai Creta 5 856 6 460 -9% 2 Renault Duster 3 877 4 054 -4% 3 Volkswagen Tiguan 3 309 2 662 +24% 4 Lada 4×4 3 221 2 877 +12% 5 Renault Kaptur 2 832 2 772 +2% 6 Chevrolet Niva 2 741 2 977 -8% 7 Hyundai Tucson 2 349 1 400 +68% 8 Mitsubishi Outlander 2 278 1 847 +23% 9 Skoda Kodiaq 2 233 284 +686% 10 Nissan Qashqai 2 228 1 491 +49%

В рейтинг вернулась Chevrolet Niva (в сентябрьском списке ее не было), но эта модель по-прежнему в «минусе» (2741 штука, -8%): внедорожник СП GM-Avtovaz демонстрирует отрицательную динамику шестой месяц подряд, что, впрочем, неудивительно – машина регулярно дорожает, не предлагая взамен практически ничего нового.

Также в ТОП-10 снова вошел кроссовер Skoda Kodiaq (второй месяц подряд), который показал самый значительный «плюс» по сравнению с прошлым годом (2233 штуки, рост почти в восемь раз). На рост продаж, разумеется, повлияла локальная сборка, благодаря которой Kodiaq получил более доступные комплектации (выпуск стартовал на ГАЗе в феврале текущего года, до этого кросс к нам поставляли из Чехии только в топовых версиях).

Кстати, впервые за последние несколько лет в списке самых продаваемых кроссоверов России нет Toyota RAV4 (в октябре этот SUV обрел 1967 владельцев, -34%). Не исключено, что свою роль сыграл отложенный спрос – в следующем году в РФ должен появиться RAV4 нового поколения.

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