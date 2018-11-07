Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, по итогам минувшего месяца паркетник Hyundai Creta сохранил звание самого продаваемого в РФ автомобиля сегмента SUV. При этом «кореец» впервые продемонстрировал «минус» в годовом исчислении: в октябре 2018-го реализовано 5856 таких автомобилей, что на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
Напомним, продажи Creta начались России в августе 2016 года, в том же месяце кроссовер возглавил рейтинг самых популярных SUV страны, и с тех пор никому так и не удалось отнять у него этот титул. Между тем два года назад Крета в «базе» стоил 749 900 рублей, а сегодня рекомендованная производителем цена – от 904 900 рублей. В других странах модель уже обновилась (например, в Китае и Индии), до нас же рестайлинговый кросс, вероятно, доберется только в следующем году.
На второе место в октябрьском рейтинге самых продаваемых SUV России поднялся Renault Duster, хотя результат у кросса отрицательный: модель разошлась тиражом в 3877 экземпляров – на 4% меньше, чем годом ранее. Опять же, на некоторых рынках продают Дастер второй генерации, однако в России паркетник сменит поколение, видимо, лишь после того, как на московском заводе Renault освоят производство кросс-купе Arkana – то есть, не ранее второй половины 2019 года.
Третья строчка в ТОП-10 по итогам октября досталась Volkswagen Tiguan (3309 единиц, +24%), за ним идет вазовский внедорожник Lada 4×4 (3221 экземпляр, +12%), а замыкает первую пятерку Renault Kaptur (2832 штуки, +2%).
ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России по итогам октября 2018 года
|Место
|Модель
|Продажи в октябре 2018 г., шт.
|Продажи в октябре 2017 г., шт.
|Разница
|1
|Hyundai Creta
|5 856
|6 460
|-9%
|2
|Renault Duster
|3 877
|4 054
|-4%
|3
|Volkswagen Tiguan
|3 309
|2 662
|+24%
|4
|Lada 4×4
|3 221
|2 877
|+12%
|5
|Renault Kaptur
|2 832
|2 772
|+2%
|6
|Chevrolet Niva
|2 741
|2 977
|-8%
|7
|Hyundai Tucson
|2 349
|1 400
|+68%
|8
|Mitsubishi Outlander
|2 278
|1 847
|+23%
|9
|Skoda Kodiaq
|2 233
|284
|+686%
|10
|Nissan Qashqai
|2 228
|1 491
|+49%
В рейтинг вернулась Chevrolet Niva (в сентябрьском списке ее не было), но эта модель по-прежнему в «минусе» (2741 штука, -8%): внедорожник СП GM-Avtovaz демонстрирует отрицательную динамику шестой месяц подряд, что, впрочем, неудивительно – машина регулярно дорожает, не предлагая взамен практически ничего нового.
Также в ТОП-10 снова вошел кроссовер Skoda Kodiaq (второй месяц подряд), который показал самый значительный «плюс» по сравнению с прошлым годом (2233 штуки, рост почти в восемь раз). На рост продаж, разумеется, повлияла локальная сборка, благодаря которой Kodiaq получил более доступные комплектации (выпуск стартовал на ГАЗе в феврале текущего года, до этого кросс к нам поставляли из Чехии только в топовых версиях).
Кстати, впервые за последние несколько лет в списке самых продаваемых кроссоверов России нет Toyota RAV4 (в октябре этот SUV обрел 1967 владельцев, -34%). Не исключено, что свою роль сыграл отложенный спрос – в следующем году в РФ должен появиться RAV4 нового поколения.
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