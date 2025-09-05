ДВС ×

Toyota GR86 и Subaru BRZ обзавелись жёлтыми спецверсиями на родине

05.09.2025 48 0 1

Яркая серия является лимитированной: марки выпустят по 300 спорткаров каждая. Цены жёлтых двухдверок, которые предложат как с механикой, так и с автоматом, уже известны.

На сегодняшний день японские компании Toyota и Subaru имеют несколько совместных проектов, одним из которых является совместный выпуск родственных заднеприводных купе (стартовал в 2012-м) – Subaru BRZ и Toyota GT86 (на некоторых рынках – просто 86). Напомним, в апреле 2021 года в ходе смены генерации название двухдверки Тойоты для большинства стран изменили: сейчас она продаётся под индексом GR86. Кстати, GR – это аббревиатура для Gazoo Racing – подразделения компании, которое занимается «заряженными» моделями бренда.

На фото: Toyota GR86 Yellow Limited (2025) и Toyota GT86 Yellow Limited (2015)

Минувшей весной мы рассказывали о том, что спорткар Toyota GR86 обзавёлся ярко-жёлтой спецверсией Yuzu на американском рынке. Она была выпущена лимитированной серией – 860 экземпляров. Теперь особенное исполнение спорткара в таком же цвете кузова и с прибавкой Yellow Limited к названию добралось и до домашнего рынка. Кроме того, в Японии спецверсия появилась и у Subaru BRZ, который получил приставку Yellow Edition.

На фото: Toyota GR86 Yellow Limited
На фото: Toyota GR86 Yellow Limited
На фото: Toyota GR86 Yellow Limited
На фото: Toyota GR86 Yellow Limited
Спецверсии Toyota GR86 RZ и Subaru BRZ STI Sport получили кузов в ярко-жёлтом цвете, который называется Sunrise Yellow. Аналогичный оттенок использовался для спецверсии спорткара Тойоты ещё в 2015 году. Ещё внешность особенных двухдверок Toyota и Subaru украсили эксклюзивными тёмно-серыми колёсными дисками размером 18 дюймов, на которыми видны красные тормозные суппорты Brembo. Помимо этого, автомобили получили амортизаторы Sachs (ZF).

На фото: салон Toyota GR86 Yellow Limited
На фото: салон Toyota GR86 Yellow Limited
На фото: салон Toyota GR86 Yellow Limited
На фото: салон Toyota GR86 Yellow Limited
Салон спецверсий купе получил жёлтую прострочку на рулевом колесе, на кожухе рычага коробки передач, на стояночном тормозе и его чехле, а также на передних креслах и подлокотниках дверей. Кроме того, на дверных картах есть соответствующего цвета вышивка с названием спецверсии – Yellow Limited у Toyota GR86 и Yellow Edition – у Subaru BRZ. За дополнительную плату двухдверки Тойоты ещё могут снабдить чёрными напольными ковриками GR с жёлтой окантовкой.

На фото: Subaru BRZ Yellow Edition

Техника у особенных купе стандартная: Toyota GR86 и Subaru BRZ на домашнем рынке предлагаются с четырёхцилиндровым атмосферником объёмом 2,4 литра, его максимальная мощность составляет 235 л.с., а крутящий момент – 250 Нм. Двигатель работает в паре как с шестискоростной механической коробкой передач, так и с шестиступенчатым автоматом (спецверсии предложат как с МКП, так и с АКП). Привод может быть только задним.

На фото: салон Subaru BRZ Yellow Edition

Известно, что тираж жёлтых спецверсий будет ограничен: Toyota и Subaru выпустят по 300 ярких спорткаров. Автомобили традиционно для Японии будут проданы в рамках аукциона. Цены уже известны: за GR86 RZ Yellow Limited с механикой просят 3 897 000 иен (эквивалентно примерно 2,16 млн рублей по текущему курсу), с автоматом – 3 995 000 иен (около 2,21 млн рублей). За Subaru BRZ STI Sport Yellow Edition просят 4 180 000 иен (около 2,31 млн рублей) и 4 213 000 иен (около 2,33 млн рублей) соответственно.

купе Япония авторынок ДВС Toyota Toyota GT86 Subaru Subaru BRZ
