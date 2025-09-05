Toyota GR86 и Subaru BRZ обзавелись жёлтыми спецверсиями на родине

На сегодняшний день японские компании Toyota и Subaru имеют несколько совместных проектов, одним из которых является совместный выпуск родственных заднеприводных купе (стартовал в 2012-м) – Subaru BRZ и Toyota GT86 (на некоторых рынках – просто 86). Напомним, в апреле 2021 года в ходе смены генерации название двухдверки Тойоты для большинства стран изменили: сейчас она продаётся под индексом GR86. Кстати, GR – это аббревиатура для Gazoo Racing – подразделения компании, которое занимается «заряженными» моделями бренда.
Минувшей весной мы рассказывали о том, что спорткар Toyota GR86 обзавёлся ярко-жёлтой спецверсией Yuzu на американском рынке. Она была выпущена лимитированной серией – 860 экземпляров. Теперь особенное исполнение спорткара в таком же цвете кузова и с прибавкой Yellow Limited к названию добралось и до домашнего рынка. Кроме того, в Японии спецверсия появилась и у Subaru BRZ, который получил приставку Yellow Edition.
Спецверсии Toyota GR86 RZ и Subaru BRZ STI Sport получили кузов в ярко-жёлтом цвете, который называется Sunrise Yellow. Аналогичный оттенок использовался для спецверсии спорткара Тойоты ещё в 2015 году. Ещё внешность особенных двухдверок Toyota и Subaru украсили эксклюзивными тёмно-серыми колёсными дисками размером 18 дюймов, на которыми видны красные тормозные суппорты Brembo. Помимо этого, автомобили получили амортизаторы Sachs (ZF).
Салон спецверсий купе получил жёлтую прострочку на рулевом колесе, на кожухе рычага коробки передач, на стояночном тормозе и его чехле, а также на передних креслах и подлокотниках дверей. Кроме того, на дверных картах есть соответствующего цвета вышивка с названием спецверсии – Yellow Limited у Toyota GR86 и Yellow Edition – у Subaru BRZ. За дополнительную плату двухдверки Тойоты ещё могут снабдить чёрными напольными ковриками GR с жёлтой окантовкой.
Техника у особенных купе стандартная: Toyota GR86 и Subaru BRZ на домашнем рынке предлагаются с четырёхцилиндровым атмосферником объёмом 2,4 литра, его максимальная мощность составляет 235 л.с., а крутящий момент – 250 Нм. Двигатель работает в паре как с шестискоростной механической коробкой передач, так и с шестиступенчатым автоматом (спецверсии предложат как с МКП, так и с АКП). Привод может быть только задним.
Известно, что тираж жёлтых спецверсий будет ограничен: Toyota и Subaru выпустят по 300 ярких спорткаров. Автомобили традиционно для Японии будут проданы в рамках аукциона. Цены уже известны: за GR86 RZ Yellow Limited с механикой просят 3 897 000 иен (эквивалентно примерно 2,16 млн рублей по текущему курсу), с автоматом – 3 995 000 иен (около 2,21 млн рублей). За Subaru BRZ STI Sport Yellow Edition просят 4 180 000 иен (около 2,31 млн рублей) и 4 213 000 иен (около 2,33 млн рублей) соответственно.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться