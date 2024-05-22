Toyota Land Cruiser Prado нового поколения выходит на рынок Казахстана: объявлены цены

Нашим соседям рамный внедорожник предложен с тремя моторами на выбор. А еще, как и в других странах, в Казахстане доступна лимитированная версия с дизайном под ретро.

Мировая премьера вездехода Toyota Land Cruiser Prado нового поколения с заводским индексом J250 состоялась летом прошлого года. Модель потихоньку осваивает глобальный рынок. Так, ее уже можно приобрести в Японии, США и Китае, вдобавок открыт прием заявок в Европе. Ну а теперь новый внедорожник доступен к заказу еще и в Казахстане: старт «живых» продаж там намечен на июнь текущего года.

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Напомним, в основе свежего LC Prado лежит платформа GA-F, на которой также построены последний Lexus GX и старшие модели Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX. В длину Прадо прибавил сразу 100 мм (теперь 4925 мм), колесная база – те же 2850 мм, что и у «трехсотого» (показатель предшественника – 2790 мм).



Согласно официальному сайту марки, в Казахстане новый Land Cruiser Prado предложен в шести комплектациях и с тремя моторами на выбор. Базовое исполнение Комфорт бывает с бензиновым атмосферником 2.7 (163 л.с., 246 Нм) или турбодизелем 2.8 (204 л.с., 500 Нм), первый двигатель сочетается с классическим шестиступенчатым автоматом, второму положена 8АКП. Под капотом следующей по старшинству версии Комфорт Плюс установлен атмосферный движок 2.7, а в комплектациях Престиж, Люкс, Люкс Плюс и First Edition внедорожник оснащен бензиновым турбомотором 2.4 (279 л.с., 430 Нм) в сочетании с восьмиступенчатым автоматом. Все версии имеют полный привод.



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Кстати, First Edition – это лимитированное исполнение. Его главные фишки – круглые светодиодные фары вместо прямоугольных, матовые темно-серые 18-дюймовые диски, эксклюзивный двухцветный окрас (кузов может быть цвета Smokey Blue или Sand, крыша в обоих случаях будет выполнена в светло-сером) и номерной шильдик. Всего для Казахстана выделили 80 таких автомобилей.



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Новый Prado доступен с пяти- или семиместным салоном. В зависимости от комплектации в список оборудования могут входить: виртуальная приборка диагональю 7 или 12,3 дюйма, мультимедийная система с тачскрином на 9 или 12,3 дюйма, люк или панорамная крыша, проекционный дисплей, подогрев и вентиляция кресел, камеры кругового обзора (также предусмотрена система, позволяющая видеть пространство под машиной), внедорожный «круиз» Crawl Control, система помощи при движении по бездорожью Multi-Terrain Select, системы автоторможения и удержания в полосе движения.



Цена Land Cruiser Prado с атмосферником 2.7 начинается с отметки 31 490 000 тенге, что эквивалентно примерно 6,4 млн рублей по актуальному курсу. Дизельный внедорожник обойдется минимум в 34 490 000 тенге (около 7 млн рублей). Модель с бензиновым 2.4T стоит от 39 490 000 тенге (8 млн рублей). Наконец, особую версию First Edition оценили минимум в 44 990 000 тенге (9,16 млн рублей).

