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Toyota Land Cruiser Prado следующего поколения: новые изображения

27.07.2023 422 0 0

Вчера были опубликованы новые тизеры будущего внедорожника Land Cruiser, благодаря которым стало видно больше деталей внешнего вида новинки.

Рамный среднеразмерный внедорожник Prado выпускается с 1987 года. Начиная с третьего поколения, на его основе создавался люксовый вариант Lexus GX. Не станет исключением и новая модель, с той лишь разницей, что внедорожник Lexus на этот раз был представлен первым – его премьера состоялась в начале лета. И уже скоро к нему присоединится тойотовская версия, которая придёт на смену четвёртой генерации, являющейся настоящим долгожителем: внедорожник с заводским индексом J150 был представлен в 2009 году и с несколькими рестайлингами продержался на конвейере почти 14 лет. Как будет выглядеть новинка?

Рендер нового Land Cruiser Prado

Благодаря опубликованным вчера тизерам секретов относительно внешности нового Прадо практически не осталось. В его основе будет тот же кузов, что и у нового GX: вся центральная часть с дверьми, остеклением и колёсными арками останется без изменений. При этом Toyota получит полностью новое лицо с вертикальной прямоугольной решёткой радиатора, сделанной в ретро-стиле, и прямоугольными фарами с современной светодиодной начинкой. Бампер также будет оригинальным, у него чёрный контрастный центральный сегмент и окрашенные в цвет кузова элементы по бокам с квадратными вставками, в которых расположатся круглые противотуманки. Сзади появятся крупные вертикальные фонари вместо единой светодиодной полосы Лексуса, над нишей номерного знака расположится буквенное обозначение бренда, а слева от него – имя модели.

Рендер нового Land Cruiser Prado

Как уже говорилось, новый Prado будет построен на той же платформе GA-F, что и Lexus GX, на ней же сделаны новые Land Cruiser 300 и Lexus LX. Ранее стало известно, что внедорожник получит только 4-цилиндолвые моторы, в отличие от Лексуса, который предлагается с битурбированным бензиновым V6 3.5 мощностью 354 л.с. (650 Нм). Базовым двигателем Prado может стать бензиновый атмосферный 2.7 от пикапа Hilux. Самые же мощные модификации оснастят «турбочетвёркой» 2.4, которая в сочетании с электромотором сможет развивать до 330 л.с.

Нынешний Land Cruiser Prado
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Нынешний Land Cruiser Prado
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Нынешний Land Cruiser Prado
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Премьера нового внедорожника состоится в начале августа.

Напомним, месяц назад показали второе поколение кроссовера C-HR.     

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