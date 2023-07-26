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  • Toyota готовится к скорому дебюту Land Cruiser Prado следующего поколения: новые тизеры

Toyota готовится к скорому дебюту Land Cruiser Prado следующего поколения: новые тизеры

26.07.2023 90 0 0

Презентация внедорожника японской марки пройдёт в начале следующего месяца. Новинка является ближайшим родственником актуального Lexus GX, который был представлен в июне.

Первые полноценные тизеры своего нового внедорожника Тойота опубликовала в начале текущего месяца, причём тогда японский производитель не раскрыл имя готовящейся к презентации новинки, хотя было ясно, что это Toyota Land Cruiser Prado следующего поколения. Стоит отметить, что во многих европейских странах эта модель не имеет прибавки Prado; без неё модель будет продаваться и в Штатах. Кстати, ранее в США под именем Land Cruiser продавали внедорожник с индексом 200 (а актуальный «трёхсотый» до этого рынка не добрался).

Судя по предыдущим тизерам, профиль у нового Toyota Land Cruiser Prado во многом похож на силуэт дебютировавшего в июне внедорожника Lexus GX третьего поколения. Ожидается, что новинка Тойоты сохранит рамную конструкцию кузова, а в её основе будет лежать платформа GA-F (на ней же базируется и родственный Лексус).

Предполагается, что в ходе смены генерации новый Прадо подрастёт: так, длина Lexus GX третьего поколения равна 4950 мм, а расстояние между осями – 2850 мм. Для сравнения, габаритная длина актуального LC Prado составляет 4840/4857 мм (в спецификации для РФ), а колёсная база – 2790 мм.

Новый тизер Toyota Land Cruiser Prado следующего поколения

Сегодня японская компания опубликовала анонс презентации Toyota Land Cruiser Prado следующего поколения: новинка дебютирует 2 августа. Также компания распространила новые тизеры будущего Прадо. На них частично виден экстерьер внедорожника – речь идёт о заднем фонаре, а также передней части, которую пока можно разглядеть лишь в профиль.

Тизер Toyota Land Cruiser Prado следующего поколения

На снимке новинка запечатлена рядом с Toyota Land Cruiser FJ62: таким образом в компании решили сообщить о том, что разработчики модели вдохновлялись ретро-дизайном классического внедорожника (он выпускался в конце 1980-х). В результате новый LC Prado получит «оквадраченный» силуэт, прямоугольную решётку радиатора с названием бренда на ней, такой же формы блоки фар и большой воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера. На корме можно разглядеть большой вертикальный фонарь, состоящий из нескольких многоугольных элементов.

По предварительным данным, в Штатах новый внедорожник Toyota может разделить технику с актуальным Lexus GX. Напомним, модель получила бензиновую битурбошестёрку объёмом 3,4 литра, отдача которой равна 354 л.с., а максимальный крутящий момент – 650 Нм. Этот мотор работает в паре с десятиступенчатым автоматом. Ещё один анонсированный вариант «начинки» – гибридная установка, в состав которой входят бензиновая турбочетвёрка объёмом 2,4 литра, электромотор и 8АКП. Не исключено, что на некоторых рынках у модели в гамме останется дизельный двигатель.

На фото: актуальный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado
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На фото: актуальный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado
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На фото: актуальный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado
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Ранее дизайнер Kolesa.ru предположил, как будет выглядеть Toyota Land Cruiser Prado нового поколения. Узнать, совпали ли представления с реальностью, мы сможем уже через неделю.

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