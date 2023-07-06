Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado нового поколения: официальные фото

Американский и европейский офисы Toyota распространили первые полноценные тизеры нового внедорожника. Название модели еще не объявлено, но и так понятно, что к премьере готовится Land Cruiser Prado следующей генерации: профиль у машины почти такой же, как у свежего Lexus GX, который дебютировал в июне (эти SUV и прежде были родственниками).

На тизерах новый внедорожник Toyota позирует вместе с классическим вездеходом FJ40

Отметим, во многих «старосветских» странах нынешний вездеход Тойоты не имеет приставки Prado, не будет ее и в США. Тут интересно то, что Прадо в Штатах не был представлен: раньше имя Land Cruiser там носил старший внедорожник, предыдущее поколение которого в РФ продавали под индексом 200, а актуальное – как Land Cruiser 300. Американский рынок LC200 покинул в 2021 году, «трехсотый» туда поставлять не стали. Затем появилась информация, что в США вернется модель Land Cruiser, и местные профильные медиа поначалу ждали именно «трехсотку». Но нет, Тойота решила иначе.



Новый Lexus GX и грядущий внедорожник Toyota 1 / 2 Новый Lexus GX и грядущий внедорожник Toyota 2 / 2

Как и Lexus GX, новый Toyota Land Cruiser Prado сохранит раму и переедет на платформу GA-F. Габариты, очевидно, тоже будут сопоставимы: длина «третьего» GX равна 4950 мм, колесная база – 2850 мм; показатели актуального Prado – 4840/4857 мм (в российской спецификации) и 2790 мм соответственно.



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Судя по картинкам, от премиального брата новый Прадо отличится оформлением передка и кормы. Так, у модели Тойоты оригинальные бамперы и оптика. К слову, некоторые американские СМИ считают, что у предназначенного для их рынка внедорожника и вовсе будет свой дизайн, не такой, как у глобальной версии, однако европейское подразделение Toyota распространило точно такое же изображение, что и американцы.



В Штатах техника, скорее всего, перейдет с нового Лексуса. Там GX оснащается бензиновым битурбированным мотором V6 3.5, который выдает 354 л.с. и 650 Нм и сочетается с десятиступенчатым «автоматом». Кроме того, в США Lexus GX получил гибридную версию, в состав установки входят бензиновая «турбочетверка» 2.4, электромотор и восьмиступенчатый «автомат». Ну а в других странах Прадо вполне могут оставить дизель.



Новый Lexus GX и уходящий Toyota Land Cruiser Prado 1 / 6 Новый Lexus GX и уходящий Toyota Land Cruiser Prado 2 / 6 Новый Lexus GX и уходящий Toyota Land Cruiser Prado 3 / 6 Новый Lexus GX и уходящий Toyota Land Cruiser Prado 4 / 6 Новый Lexus GX и уходящий Toyota Land Cruiser Prado 5 / 6 Новый Lexus GX и уходящий Toyota Land Cruiser Prado 6 / 6

По неофициальным данным, премьеру Toyota Land Cruiser Prado нового поколения проведут нынешним летом. В России же такой внедорожник, видимо, ждет лишь «параллельное» будущее.

