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  • Toyota Land Cruiser Prado тоже достался более мощный дизель. Есть и другие обновки

Toyota Land Cruiser Prado тоже достался более мощный дизель. Есть и другие обновки

03.08.2020 1360 0 1

Компания Toyota обновила еще один свой рамный внедорожник. Для LC Prado не только модернизировали дизель – модель стала безопаснее, вдобавок она получила спецверсию.

 

Пока посвежевший Land Cruiser Prado представлен только на домашнем рынке. Внешне модель не изменилась, если, конечно, не считать особого варианта исполнения, но о нем ниже. Главная же обновка – модернизированный турбодизель 1GD-FTV 2.8: мотор имеет турбокомпрессор большего размера, также была изменена форма камер сгорания, выросло давление в топливной рампе. В итоге, мощность увеличена со 177 до 204 л.с., а максимальный крутящий момент вырос с 450 до 500 Нм. Напомним, доработанным дизелем ранее начали оснащать рестайлинговые пикап Hilux и внедорожник Fortuner.

Стандартный Toyota Land Cruiser Prado для Японии
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Стандартный Toyota Land Cruiser Prado для Японии
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В Японии LC Prado также предлагается с бензиновым мотором 2TR-FE 2.7, его реформы не коснулись – двигатель по-прежнему выдает 163 л.с. и 246 Нм. На родине модель доступна только с шестиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Все версии имеют комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 2.0, в него входят: системы автоторможения (у нее, кстати, расширен диапазон обнаружения пешеходов и велосипедистов), предупреждения о выходе из занимаемой полосы, распознавания дорожных знаков. Для топовой комплектации дополнительно можно заказать систему помощи при выезде с парковки задним ходом (идет в паре с системой мониторинга «слепых» зон, предупреждает о приближающихся автомобилях). Также в качестве опции теперь доступна мультимедийная система с 9-дюймовым тачскрином (стандартным является 8-дюймовый экран).

Land Cruiser Prado Black Edition
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Land Cruiser Prado Black Edition
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Land Cruiser Prado Black Edition
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Land Cruiser Prado Black Edition
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Наконец, на родине Land Cruiser Prado обрел спецверсию Black Edition. У такого внедорожника радиаторная решетка выполнена в черном и серебристом цветах, плюс черные корпуса наружных зеркал и рейлинги на крыше, затемненные плашка на пятой двери и 18-дюймовые диски, иное оформление противотуманок. Внутри – серебристая накладка на передней панели и черная центральная консоль.

Цена стандартного бензинового LC Prado стартует с отметки в 3 621 000 йен (примерно 2 541 000 рублей по актуальному курсу), за версию Black Edition с бензиновым мотором просят минимум 4 261 000 йен (2 991 000 рублей). Обычный внедорожник с модернизированным дизелем стоит от 4 285 000 йен (3 007 000 рублей), в «черном» исполнении – от 4 931 000 йен (3 461 000 рублей).

Land Cruiser Prado Black Edition
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Land Cruiser Prado Black Edition
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В России Land Cruiser Prado тоже, скорее всего, обзаведется доработанным дизелем. По крайней мере, рестайлинговый Hilux с таким двигателем у нас уже продают, а Fortuner в РФ этот мотор получит осенью. При этом для российского рынка мощность, видимо, ограничат на уровне 200 л.с. (как у Hilux и Fortuner).

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