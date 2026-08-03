Toyota освежила кроссоверы Yaris Cross GR Sport и Harrier

Стоимость слегка обновлённых паркетников на домашнем рынке, в Японии, уже известна. Так, за нынешний Yaris Cross GR Sport просят не менее 2 789 600 иен, а за Harrier – 4 396 700 иен.

Компактный паркетник Toyota Yaris Cross, в основе которого лежит платформа GA-B, дебютировал в 2020 году, обновился в 2023-м. Стоит отметить, что версия для Европы пережила обновление ещё и весной 2026-го: модели изменили внешность в актуальном фирменном стиле бренда. Однако на домашнем рынке по-прежнему продаётся паркетник с дореформенным дизайном, причём теперь Тойота рассказала об обновках для версии Yaris Cross GR Sport, приуроченных к 2027 модельному году.

На фото: Toyota Yaris Cross GR Sport 2027 модельного года (версия для японского рынка)

Напомним, Toyota Yaris Cross GR Sport присоединился к линейке в августе 2022 года. Этот вариант отличается за счёт: другого рисунка радиаторной решётки, иначе оформленной нижней части переднего бампера с интегрированным в него воздухозаборником и противотуманками, накладок на задний бампер, оригинальных алюминиевых колёсных дисков размером 18 дюймов, красных тормозных суппортов с эмблемой GR, а также нескольких шильдиков с названием модификации на кузове.

У паркетника Toyota Yaris Cross GR Sport есть отличия от обычной версии и в салоне: отделанное кожей трёхспицевое рулевое колесо с эмблемой GR, спортивные сидения с комбинированной обивкой и фирменным знаком подразделения Gazoo Racing, иное оформление передней панели, кожаный чехол на рычаге коробки передач, алюминиевые накладки на педали. Кроме того, у этого варианта повышена жёсткость кузова, пересмотрены подвеска и усилитель руля.

В списке обновок для Yaris Cross GR Sport 2027 модельного года числятся: сенсорный HD-дисплей информационно-развлекательной системы диагональю 10,5 дюйма, который теперь входит в список стандартного оснащения, а также подогрев кресел водителя и переднего пассажира, обогрев рулевого колеса.

Посвежевшие паркетники поступили в продажу на домашнем рынке сегодня, 3 августа 2026 года. Цены известны: за стартовый Yaris Cross GR Sport с бензиновым мотором в Японии просят не менее 2 789 600 иен (эквивалентно примерно 1,42 млн рублей по текущему курсу), за гибридный вариант – 3 169 100 иен (около 1,61 млн рублей). Стоимость обычного актуального Yaris Cross на домашнем рынке равна 2 341 900 иен (около 1,19 млн рублей), а за гибрид с системой E-Four просят 3 355 000 иен (около 1,70 млн рублей).

На фото: Toyota Harrier 2027 модельного года 1 / 2 На фото: Toyota Harrier 2027 модельного года 2 / 2

Также Тойота сегодня вывела на рынок посвежевший кроссовер Harrier. Список обновок весьма скромный: теперь в стандартное оснащение всех версий модели входит розетка для подключения аксессуаров, расположенная в багажном отделении (AC100V, 1500W). Помимо этого, спецверсиям Z Leather Package и Z Night Shade теперь положены внешние чёрные декоративные элементы, включая накладки на бамперы.

Стоимость посвежевшего гибридного кроссовера Toyota Harrier на японском рынке стартует с отметки 4 396 700 иен (около 2,24 млн рублей), за средний вариант с системой E-Four просят не менее 5 086 400 иен (около 2,59 млн рублей), а покупка топового исполнения обойдётся в 5 406 500 иен (около 2,76 млн рублей).