Toyota Yaris Cross обновился по подобию старших моделей

Компания Toyota представила рестайлинговый паркетник Yaris Cross, предназначенный для Европы. Модель получила новый дизайн передней части, плюс кое-что еще по мелочи. Техника прежняя, при этом базовая гибридная установка теперь положена только самому дешевому кроссу.

Построенный на платформе GA-B компактный паркетник Toyota Yaris Cross с заводским индексом XP210 дебютировал в 2020 году. Главным рынком для модели стала Европа, там пятидверку освежили в 2023-м: тогда ей отрядили более крупные экраны и модернизировали технику. Теперь же «старосветскому» Yaris Cross изменили дизайн экстерьера. К слову, в Европе кроссовер остается бестселлером марки, хотя его продажи слегка просели. По данным самой Тойоты, в 2025-м компакт разошелся тиражом 200 477 экземпляров, что на 2% меньше по сравнению с 2024 годом.

Было — стало

Паркетник обрел новую радиаторную решетку, она теперь безрамочная и с крупными «сотами», как у старших кроссоверов Toyota Corolla Cross и RAV4. Другим стал и передний бампер – в частности, он лишился дополнительных вертикальных LED-полосок по бокам. У фар прежняя форма, при этом светодиодные ходовые огни сделали в виде «подков» (были просто линии). Для дорогих комплектаций предусмотрены новые 17- или 18-дюймовые диски. Наконец, пересмотрена палитра цветов кузова.

В строю осталась и «оспортивленная» версия GR Sport с чуть более внушительным обвесом, перенастроенной подвеской и 18-дюймовыми колесами эксклюзивного дизайна.

В салоне Yaris Cross – новые декоративные вставки. Спортивные кресла теперь идут, начиная со второй по старшинству комплектации (прежде были положены топовым исполнениям). Ну и еще в некоторых вариантах теперь другая обивка.

Технических обновок на этот раз нет. В Европе паркетник Toyota Yaris Cross уже давно предлагается только в виде гибрида без возможности зарядки от электросети. Таких версий две – Hybrid 115 и Hybrid 130. При этом базовая силовая установка отныне положена только самой дешевой же комплектации. Силовая установка обеих модификаций включают трехцилиндровый атмосферник 1.5 и электромеханический вариатор, в который встроены тяговый электромотор и генератор. Суммарная отдача – 116 и 131 л.с. соответственно. За доплату Yaris Cross может иметь полный привод AWD-i – это дополнительный маломощный электромоторчик на задней оси, который в основном помогает тронуться на скользкой дороге.

Для Европы паркетник производят во Франции. Полноценный выход обновленного Toyota Yaris Cross на рынок намечен на лето, цены еще не объявлены. Дореформенный кроссовер в той же Франции без учета акций сейчас стоит от 28 800 евро (около 2,56 млн рублей по актуальному курсу).