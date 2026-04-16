Toyota Yaris Cross обновился по подобию старших моделей

16.04.2026 194 0 0
Toyota Yaris Cross обновился по подобию старших моделей

Компания Toyota представила рестайлинговый паркетник Yaris Cross, предназначенный для Европы. Модель получила новый дизайн передней части, плюс кое-что еще по мелочи. Техника прежняя, при этом базовая гибридная установка теперь положена только самому дешевому кроссу.

Построенный на платформе GA-B компактный паркетник Toyota Yaris Cross с заводским индексом XP210 дебютировал в 2020 году. Главным рынком для модели стала Европа, там пятидверку освежили в 2023-м: тогда ей отрядили более крупные экраны и модернизировали технику. Теперь же «старосветскому» Yaris Cross изменили дизайн экстерьера. К слову, в Европе кроссовер остается бестселлером марки, хотя его продажи слегка просели. По данным самой Тойоты, в 2025-м компакт разошелся тиражом 200 477 экземпляров, что на 2% меньше по сравнению с 2024 годом.

Было — стало

Паркетник обрел новую радиаторную решетку, она теперь безрамочная и с крупными «сотами», как у старших кроссоверов Toyota Corolla Cross и RAV4. Другим стал и передний бампер – в частности, он лишился дополнительных вертикальных LED-полосок по бокам. У фар прежняя форма, при этом светодиодные ходовые огни сделали в виде «подков» (были просто линии). Для дорогих комплектаций предусмотрены новые 17- или 18-дюймовые диски. Наконец, пересмотрена палитра цветов кузова.

В строю осталась и «оспортивленная» версия GR Sport с чуть более внушительным обвесом, перенастроенной подвеской и 18-дюймовыми колесами эксклюзивного дизайна.

Toyota Yaris GR Sport
Toyota Yaris GR Sport
Toyota Yaris GR Sport
Toyota Yaris GR Sport
Toyota Yaris GR Sport
Toyota Yaris GR Sport
Toyota Yaris GR Sport
Toyota Yaris GR Sport
Toyota Yaris GR Sport
Toyota Yaris GR Sport
Toyota Yaris GR Sport
Toyota Yaris GR Sport
В салоне Yaris Cross – новые декоративные вставки. Спортивные кресла теперь идут, начиная со второй по старшинству комплектации (прежде были положены топовым исполнениям). Ну и еще в некоторых вариантах теперь другая обивка.

Технических обновок на этот раз нет. В Европе паркетник Toyota Yaris Cross уже давно предлагается только в виде гибрида без возможности зарядки от электросети. Таких версий две – Hybrid 115 и Hybrid 130. При этом базовая силовая установка отныне положена только самой дешевой же комплектации. Силовая установка обеих модификаций включают трехцилиндровый атмосферник 1.5 и электромеханический вариатор, в который встроены тяговый электромотор и генератор. Суммарная отдача – 116 и 131 л.с. соответственно. За доплату Yaris Cross может иметь полный привод AWD-i – это дополнительный маломощный электромоторчик на задней оси, который в основном помогает тронуться на скользкой дороге.

Для Европы паркетник производят во Франции. Полноценный выход обновленного Toyota Yaris Cross на рынок намечен на лето, цены еще не объявлены. Дореформенный кроссовер в той же Франции без учета акций сейчас стоит от 28 800 евро (около 2,56 млн рублей по актуальному курсу).

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Kia Soul II c пробегом: коррозия пятой двери, разные салоны и электрика, как у «японцев» Есть такие машины на границах классов, которые иногда получаются действительно интересными. Kia Soul как раз из таких. Во втором поколении этот кроссовер определился с местом в жизни и вполн... 1232 3 1 15.04.2026
Статьи / Авто и технологии Новая платформа и локализация роботов: чего ждать от Great Wall Motor в ближайшем будущем На днях прошла уже ставшая традиционной конференция автоконцерна Great Wall Motor в России под названием «День GWM». Что готовит этот производитель для российских потребителей? Расскажем кор... 684 0 0 15.04.2026
Статьи / Авто и технологии Свечи с увеличенным ресурсом: мифы и реальность Современные технологии обеспечивают свечам зажигания достаточно длительный срок службы, но некоторые решения позволяют увеличить их ресурс еще больше. Что они собой представляют, насколько э... 5371 3 0 14.04.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19471 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 10329 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Меньше бутафории, больше смысла: тест-драйв Jetour T1 В официальном описании этого автомобиля многовато эпитетов из флористики: фары, стилизованные под четырёхлистный клевер, колёсные диски с рисунком цветочных лепестков… Хотя кроссовер T1 – во... 9251 4 2 18.11.2025
Обсуждаемое
13 Всё-таки надо тебе дать коленом, надо: куда податься самокатчикам
8 5 причин покупать и не покупать Niva Legend
5 Карты, деньги, два ключа: как подготовиться к автомобильному путешеств...
