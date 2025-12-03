Новинки ×
03.12.2025 38 0 0
Toyota пообещала кросс-купе Century двигатель внутреннего сгорания

По предварительным данным, грядущую новинку могут оснастить гибридной установкой либо в составе с V6 объёмом 3,5 литра, либо с 5,0-литровым мотором V8.

Японская корпорация Toyota ещё в прошлом году сообщила о создании отдельного люксового бренда под названием Century: известно, что он окажется на ступеньку выше Lexus. В его линейку в дальнейшем войдут нынешний представительский седан Toyota Century, который компания выпускает с 1967 года (в актуальном третьем поколении – с 2018-го), а также большой роскошный одноимённый кроссовер, появившийся в 2023-м. Кроме того, ожидается, что этот ряд пополнится за счёт ещё одной новинки.

Концепт Century Coupe
Концепт Century Coupe
Концепт Century Coupe
Концепт Century Coupe
Концепт Century Coupe
Концепт Century Coupe
Речь идёт о серийной версии недавно представленного концептуального кросс-купе: в рамках выставки Japan Mobility Show, которая прошла минувшей осенью, был представлен Century Coupe Concept. В компании пока не сообщают о том, когда стоит ждать товарный вариант кроссовера с дизайном, который будет создан по мотивам этого шоу-кара.

В ходе презентации Тойота не рассказала о том, какую «начинку» получил концепт, а также о том, какая техника будет у серийного кросс-купе. На этот вопрос свет пролил один из руководителей компании, Такаши Уэхара, который рассказал австралийскому изданию CarExpert о том, что у Century Coupe под капотом будет двигатель внутреннего сгорания.

При этом он пояснил, что компания пока не определилась с тем, каким именно ДВС будет оснащаться новинка, но уже очевидно, что она не получит полностью электрическую «начинку». На фоне весьма вялого интереса клиентов в «зелёному» транспорту и повсеместно пересматриваемых производителями своих стратегий развития такое решение выглядит оправдано.

Можно предположить, что товарный вариант Century Coupe разделит технику с кем-либо из соседей по модельному ряду. В этом случае он мог бы получить подзаряжаемую гибридную систему, как у нынешнего полноприводного кроссовера Century: в её основе лежит бензиновый атмосферник 2GR-FXS V6 объёмом 3,5 литра, работающий в тандеме с двумя электромоторами, электромеханическим вариатором и тяговой батареей ёмкостью 18,1 кВт*ч. Совокупная отдача у такого SUV равна 412 л.с.

Салон концепта Century Coupe
Салон концепта Century Coupe
Салон концепта Century Coupe
Салон концепта Century Coupe
Салон концепта Century Coupe
Салон концепта Century Coupe
В свою очередь от заднеприводного седана Century новое кросс-купе могло бы получить гибридную установку, которая базируется на бензиновом 5,0-литровом атмосфернике V8 (максимальная мощность – 381 л.с., крутящий момент – 510 Нм). Ему в комплект положен 224-сильный электромотор (300 Нм), электромеханический вариатор и никель-металлгидридный аккумулятор. Суммарная мощность этой системы составляет 431 л.с.

Не исключено, что новинке с приставкой Coupe японцы в итоге в качестве «начинки» дадут что-то иное. По предположениям издания, одним из потенциальных вариантов может быть битурбомотор V8, который, вероятно, станет сердцем будущего спорткара Toyota GR GT (по предварительным данным, отдача составит 800 л.с.).

Напомним, концепт Century Coupe получил двухъярусную головную оптику и аналогичные фонари, пару сдвижных дверей с левой стороны и одну распашную справа, штурвал в салоне вместо привычного рулевого колеса, сравнительно небольшой дисплей, исполняющий роль виртуальной приборки и два небольших вертикальных экрана по бокам. В передней панели с пассажирской стороны предусмотрен ещё один планшет. Помимо этого, водительское сиденье отделено от остальной части салона боковой стеклянной перегородкой с «лазерными лучами», в центре передней панели можно увидеть аналоговые часы.

кроссовер слухи ДВС новинки Toyota Toyota Century Century
