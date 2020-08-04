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  • Toyota Urban Cruiser возвращается в виде перелицованного паркетника Suzuki

Toyota Urban Cruiser возвращается в виде перелицованного паркетника Suzuki

04.08.2020 267 0 0

Под именем, некогда принадлежащим хэтчбеку «в стиле SUV», теперь будут выпускать близнеца Vitara Brezza. Главным рынком для такой Тойоты станет Индия.

 

Еще в прошлом году компании Toyota и Suzuki объявили о новом этапе своего партнерства: японцы решили обменяться силовыми установками и моделями. В том же 2019-м в Индии дебютировал первый продукт бейдж-инжиниринга – хэтчбек Toyota Glanza, то есть Suzuki Baleno с иными эмблемами. В июле 2020-го Suzuki представила паркетник Across для Европы, он же переделанный RAV4. И вот снова очередь Тойоты, и снова ее «заимствованная» у Suzuki модель предназначена, прежде всего, для индийского рынка: анонсирован компактный кроссовер, для которого, как и ожидалось, возродили имя Urban Cruiser. Сам производитель о доноре не упоминает, но уже давно известно, что в новую Toyota перевоплотился паркетник Suzuki Vitara Brezza.

Напомним, под названием Urban Cruiser в 2008-2014 годах в некоторых странах продавали хэтчбек «в стиле SUV» (в Японии это был Ist второго поколения в Японии, а в Штатах – Scion xD), та модель делит «тележку» со старым Yaris. Vitara Brezza – это уже «традиционный» кроссовер на платформе прежнего Suzuki Swift. Этот паркетник дебютировал в 2016-м, он разработан специально для Индии, там же его и налажено производство, за выпуск отвечает Maruti Suzuki («дочка» Suzuki). Длина — 3995 мм (машинам длиной до четырех метров в Индии положены налоговые льготы), колесная база – 2500 мм.

Toyota Urban Cruiser, который продавали в 2008-2014 гг.
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Toyota Urban Cruiser, который продавали в 2008-2014 гг.
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Toyota Urban Cruiser, который продавали в 2008-2014 гг.
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Тизер, опубликованный индийским подразделением Тойоты, о дизайне Urban Cruiser ничего не говорит. Тем не менее, местные СМИ считают, что внешне паркетник сильнее отличается от исходной модели Suzuki, нежели хэтч Glanza от Baleno: помимо эмблем еще могли заменить оптику, радиаторную решетку и передний бамппер. В салоне же, вероятно, другие материалы отделки.

А вот техника наверняка перешла с Vitara Brezza. Актуальный паркетник Suzuki оснащается бензиновым «атмосферником» K15B 1.5 мощностью 105 л.с. (138 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». Модель с АКП также бывает в виде «мягкого гибрида» со стартер-генератором. Единственное отличие – гибридный довесок, по неофициальным данным, предусмотрен для Urban Cruiser и с «автоматом», и с «механикой». Привод же в любом случае только передний.

Maruti Suzuki Vitara Brezza, кросс обновился в начале этого года. Цена — от 734 000 рупий (около 726 000 рублей по актуальному курсу)
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Maruti Suzuki Vitara Brezza, кросс обновился в начале этого года. Цена — от 734 000 рупий (около 726 000 рублей по актуальному курсу)
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Maruti Suzuki Vitara Brezza, кросс обновился в начале этого года. Цена — от 734 000 рупий (около 726 000 рублей по актуальному курсу)
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На индийский рынок Toyota Urban Cruiser должен выйти грядущей осенью. Ожидается, что у кросса будет меньше комплектаций, чем у Vitara Brezza: скорее всего, откажутся от базовых версий (так же Тойота поступила с Glanza). Зато гарантийный срок могут увеличить – якобы до 3 лет и 1 млн километров (у кросса Suzuki – 2 года/40 000 км).

Ранее сообщалось о том, что в будущем клоны Suzuki под маркой Тойоты планируют продавать и на других небогатых рынках — в частности, в Африке. До Европы такие модели не доберутся, при этом там вслед за Suzuki Across появится универсал Corolla с другими эмблемами.

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