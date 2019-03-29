Toyota вписалась в СПИК и вложит в российский завод 20 млрд рублей

Компания Toyota последней из оставшихся на российском авторынке крупных игроков подала в Минпромторг заявку на СПИК. Условия в нём довольно-таки мягкие.

Подготовительный этап к новой главе в истории развития российского автопрома можно считать завершённым: компания Toyota всё-таки подала в правительство заявку на СПИК, а то некоторые поклонники японской марки уже стали беспокоиться, не пойдёт ли, часом, Toyota по пути Форда, который на этой наделе объявил о сворачивании бизнеса в России. Нет, не пойдёт! Дела у Тойоты в нашей стране гораздо лучше чем, у Форда: в прошлом году она реализовала 108 492 автомобиля, на 15% больше, чем в 2017-м, и в январе-феврале, что характерно, спрос тоже вырос, на 6% до 12 384 единиц. Но главное, что у Тойоты в России гораздо лучше репутация, чем у Форда: многие считают японскую марку воплощением надёжности, а это прямо и благотворно влияет на стоимость перепродажи её автомобилей. То есть даже если Toyota обходится покупателю дороже, чем автомобиль от конкурента, он всегда вернёт разницу на вторичке. Это мы к тому, что теоретически даже без СПИКа и завода в Шушарах, Toyota неплохо чувствовала бы себя в России и не имела бы проблем со сбытом, но отрадно, что локальное производство всё же решено сохранить и развивать.

Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в Минпромторге, в рамках СПИКа Toyota готова в течение ближайших 10 лет инвестировать дополнительные 20 млрд рублей в свой российский завод, который сейчас выпускает по полному циклу (со штамповкой и сваркой) две наиболее ходовые модели – бизнес-седан Camry и кроссовер RAV4 (на них приходится более половины российских продаж марки). Деньги пойдут на локализацию бόльшего числа компонентов этих автомобилей, в частности электрических стеклоподъемников, подушек безопасности, топливных баков и систем выхлопа – для их выпуска планируется привлечь российские компании, их будут обучать качеству в специальном центре поставщиков (он откроется при заводе), а затем обеспечат контрактами на десятки миллиардов рублей. Также газета сообщает, что 10% от общей выручки Тойоты в России за срок действия контракта (это примерно 1 трлн рублей) будет идти от экспорта, а российский бюджет за это время получит от Тойотоы в виде налогов 150 млрд рублей.

О локализации двигателей и автоматических коробок передач, о которых мечтает Минпромторг, в контракте Тойоты не сказано ни слова, но, вероятно, правительство пойдёт в этой части японцам на уступку и всё-таки обеспечит им «комфортные условия ведения бизнеса» на ближайшую десятилетку. Любопытно, что Volkswagen, который продаёт в РФ примерно столько же машин, сколько Toyota, в рамках своего 40-миллиардного СПИКа обязался освоить на своём калужском заводе выпуск наддувного бензинового мотора 1.4 TSI и нарастить выпуск «атмосферников» 1.6 MPI, но решительно не готов выпускать в нашей стране автоматические коробки – у компании просто нет сейчас подходящих моделей.

В общем, если СПИК Тойоты будет подписан, то в жизни японской компании в России ничего принципиально не изменится: завод в Шушарах по-прежнему будет выпускать Camry и RAV4, только с бόльшим числом российских комплектующих, а все остальные модели так и будут приходить к нам из-за границы. В этом году завод должен освоить выпуск кроссовера RAV4 пятого поколения.