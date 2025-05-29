Toyota хочет в разы увеличить продажи PHEV. Такая техника может появиться у Grand Highlander

Японский производитель в ближайшей перспективе собирается сосредоточиться на том, чтобы увеличить пробег подключаемых гибридов при движении только на электротяге.

Многие автопроизводители несколько лет назад сделали оптимистичную ставку на электромобили и стали максимально вкладываться в соответствующие разработки. В это же время японская корпорация Toyota весьма активно развивалась в направлении подключаемых гибридов, и выпустила всего несколько полностью «зелёных» моделей. За это производитель ранее подвергался критике, однако теперь стало очевидным, что эта стратегия была более выигрышной, ведь внедрение «электричек» идёт намного медленнее, чем рассчитывали компании.

На фото: новый Toyota RAV4 PHEV GR Sport

Теперь многим мировым производителям приходится «переобуваться», передвигать сроки «полного перехода на EV» и снова начинать инвестировать в двигатели внутреннего сгорания. Тойоте тоже пришлось скорректировать свои планы, но всё же в меньших масштабах. Как сообщает CNBC со ссылкой на главу североамериканского офиса Toyota Дэвида Крайста, японская корпорация в течение ближайших нескольких лет намерена значительно нарастить в регионе продажи моделей с PHEV-установками.

По итогам 2024 года на долю подключаемых гибридов марки пришлось лишь 2,4% от общих продаж машин Toyota в США. По данным издания, автопроизводитель к 2030 году намерен увеличить этот показатель примерно до 20%. Стоит отметить, что это весьма амбициозный план. Достичь планки автопроизводителю помогут не только имеющиеся модели, но и запланированное расширение PHEV-линейки.

На фото: Toyota Grand Highlander

Какие именно модели получат plug-in гибридные версии, спикер не уточнил. Отметим, вполне очевидным кандидатом является большой кроссовер Toyota Grand Highlander, который дебютировал в Штатах в феврале 2023 года. На сегодняшний день он предлагается с тремя силовыми установками на выбор. Базовый SUV оснащается 269-сильным бензиновым турбомотором объёмом 2,4 литра, работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом. Средней версии положена гибридная установка, в основе которой лежит атмосферник объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с электродвигателем и электромеханическим вариатором (совокупная мощность – 246 л.с.). У топового исполнения Hybrid Max в состав системы входят турбомотор объёмом 2,4 литра, электродвигатель и шестиступенчатый автомат (суммарная отдача – 367 л.с.).

Дело в том, что у «близнеца» Toyota Grand Highlander – представленного в июне 2023 года кроссовера Lexus TX – есть модификация с PHEV-установкой. Речь идёт о версии TX 550h+, которая оснащается системой с 3,5-литровым двигателем V6 в основе, работающим в тандеме с двумя электромоторами и тяговой батареей ёмкостью 18,1 кВт*ч. Совокупная отдача равна 410 л.с., а запас хода при движении только на электротяге у такого Lexus TX составляет 53 км.

На фото: Lexus TX 1 / 2 На фото: Lexus TX 2 / 2

В американской модельной линейке plug-in гибриды есть не только у Lexus TX, но также и у Lexus RX и NX, а ещё – у Toyota Prius и RAV4. Отметим, PHEV-вариант имеется в том числе и у RAV4 шестого поколения, мировой дебют которого прошёл на прошлой неделе. Совокупная отдача его системы в Штатах равна 324 л.с., а ёмкость аккумулятора – 22,7 кВт*ч. Запас хода при движении только на электротяге составляет около 80 км.

По словам главы североамериканского офиса Toyota Дэвида Крайста, в ближайшей перспективе японский производитель намерен сфокусироваться на том, чтобы увеличить пробег своих подключаемых гибридов при движении только на электротяге.