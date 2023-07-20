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  • Трёхдверный хэтчбек на подходе: рассекречен интерьер нового Mini Cooper

Трёхдверный хэтчбек на подходе: рассекречен интерьер нового Mini Cooper

20.07.2023 153 0 0

Салон трёхдверки оформили в «ретро-футуристичном» стиле, который был вдохновлён дизайном оригинального автомобиля 1959 года.

Британская марка Mini принадлежит баварской компании BMW. Сейчас производитель занимается разработкой нового трёхдверного хэтчбека Mini Cooper. Известно, что у модели будет несколько вариантов «начинки» – бензиновая и полностью «зелёная», при этом у второй версии есть прибавка Electric к названию. Весной прошлого года были опубликованы официальные снимки замаскированных прототипов трёхдверки, теперь же внешность уже не секрет.

На фото: новый Mini Cooper Electric

Новый Mini Cooper получил несколько визуальных отличий от актуальной версии, в их числе чуть изменённая светодиодная головная оптика, а также задние фонари новой трапециевидной формы со световым рисунком в виде пары треугольников: он по-прежнему напоминает стиллизованный британский флаг.

В Mini рассекретили салон нового Купера: его было решено оформить в фамильном «ретро-футуристичном» стиле. При создании разработчики вдохновлялись дизайном интерьера оригинального автомобиля 1959 года, созданного Алеком Иссигонисом. Стоит отметить, что похожее оформление мы уже видели у концепта Mini Aceman, который в скором времени станет серийной моделью, а пока проходит серию дорожных тестов.

В салоне нового Mini Cooper Electric центральным элементом является большой круглый тачскрин информационно-развлекательной системы. Напомним, у классического Mini на этом месте располагался круглый спидометр (хотя и меньших размеров). Экран мультимедиа получил новую графику и интерфейс. Здесь же отображаются данные приборов, к примеру, текущая скорость.

Под круглым дисплеем находится блок органов управления функциями автомобиля. Здесь же расположен селектор коробки передач. Как и у шоу-кара Aceman, передняя панель нового Купера отделана тканью. Она получила весьма скромное количество декоративных элементов, но зато может похвастаться интегрированной рассеянной подсветкой. Внутренняя отделка дверей тоже весьма минималистична. Ещё салон снабдили новым рулевым колесом с физическими кнопками.

На фото: салон нового Mini Cooper Electric

У электрического Mini Cooper будет несколько «саундтреков», речь идёт об индивидуальных звуках, которые есть у машин с ДВС. В компании считают, что они помогут водителю, пассажирам и другим участникам движения сформировать «акустическое восприятие».

Известно, что в качестве базового «зелёная» трёхдверка получит электромотор мощностью 181 л.с. и тяговую батарею ёмкостью 40,7 кВт*ч. Также у модели будет 215-сильный электродвигатель, работающий в комплекте с более ёмким аккумулятором – на 54,2 кВт*ч. По предварительным данным, максимальный запас хода на одной зарядке будет варьироваться от 300 до 400 км (в зависимости от версии).

Выпуск нового Mini Cooper наладят на предприятиях в Великобритании и в Китае (на мощностях СП BMW и Great Wall). Первой в продажу поступит электрическая модификация Cooper: по плану, она выйдет на рынок в мае 2024 года, а через пару месяцев линейку пополнит и бензиновый Купер.

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