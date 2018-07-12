Американская маркая рассекретила новую модель, которая выйдет на рынок в третьем квартале текущего года.

Новинка предназначена для китайского рынка, ее местное название – Wolanduo (Воланьдо). Первый тизер модели компания Chevrolet распространила неделю назад, теперь же появились полноценные изображения. Wolanduo представляет собой семиместный компактвэн, однако производитель позиционирует автомобиль как кроссовер, причем ориентированный на молодые семьи. Видимо, модель можно считать преемником Chevrolet Orlando, хотя последний в Китае и не продавали.

Внешний облик новинки выполнен по мотивам концепта Chevrolet FNR-X, дебютировавшего в прошлом году. Кроссвэн предложат в «оспортивленной» версии Redline – именно этот вариант запечатлен на картинках. Особенности такой модификации: черные эмблема, радиаторная решетка и диски, красные вставки на бампере и корпусах наружных зеркал.

Габариты Wolanduo пока не раскрываются, в Chevrolet умолчали и о моторной гамме. По предварительным данным, кроссвэн предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.3 (мощность неизвестна), которая будет сочетаться с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Привод наверняка будет только передним.

В Китае продажи Chevrolet Wolanduo стартуют в третьем квартале текущего года. Вероятно, производство модели наладят на местном заводе СП GM и SAIC. Пока нет информации о планах Chevrolet поставлять новинку в другие страны.

Напомним, Orlando уже ушел с большинства рынков сбыта марки. Этот компактвэн выпускали в Корее, России (сборка была налажена на «Автоторе»), Узбекистане и Вьетнаме. Главной площадкой для модели был завод в корейском Кунсане (в остальных странах – отверточная сборка), однако в мае текущего года предприятие закрыли. Пока Orlando еще присутствует на некоторых рынках – например, в Корее и Вьетнаме, видимо, там распродают остатки.

1 / 3 На фото: Chevrolet Orlando 2 / 3 На фото: Chevrolet Orlando 3 / 3 На фото: Chevrolet Orlando

Chevrolet Orlando построен на платформе Delta, которая также лежит в основе первого Cruze. Длина компактвэна равна 4 652 мм, ширина – 1 836 мм, высота – 1 633 мм, колесная база – 2 760 мм. Корейцам вэн предлагается с дизелем 1.6 (134 л.с.) и с работающем на газе мотором 2.0 (140 л.с.), оба сочетаются с 6АКП. Во Вьетнаме модель представлена с «атмосферником» 1.8 (140 л.с.), который комплектуется 5МКП или 6АКП.