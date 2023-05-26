У электроседана BMW i7 появилась «бюджетная» заднеприводная версия eDrive50

BMW i7 eDrive50 получил такую же батарею ёмкостью 101,7 кВт·ч, что у полноприводных версий, но запас хода при этом у него меньше, чем у BMW i7 xDrive60.

BMW 7 Series поколения G70 дебютировал в апреле прошлого года, впервые в истории флагман баварской марки предлагается не только с «углеводородными», но и с полностью электрическими силовыми установками — батарейные версии обозначены индексом i7

На момент дебюта BMW i7 был заявлен только в версии xDrive60 с двухмоторной силовой установкой, максимальная совокупная отдача которой — 400 кВт (544 л.с.) и 745 Нм, первую «сотню» такой электроседан набирает за 4,7 с, максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч. Запас хода на одной зарядке по циклу WLTP — 591-625 км в зависимости от оснащения.

В апреле этого года гамму пополнила спортивная топ-версия i7 M70 xDrive, она тоже двухмоторная, с максимальной совокупной отдачей в 485 кВт (660 л.с.) и 1100 Нм. Запас хода на одной зарядке этой версии — 490-560 км, до 100 км/ч она разгоняется за 3,7 с, максимальная скорость — 250 км/ч.

На этой неделе представлена младшая версия i7 eDrive50 с единственным электромотором на задней оси, выдающим 335 кВт (455 л.с.) и 650 Нм, с ним электроседан разгоняется до 100 км/ч за 5,5 с, максимальная скорость — 205 км/ч. Наиболее интересный показатель — это запас хода: у BMW i7 eDrive50 он составляет 575-611 км, то есть меньше, чем у полноприводного BMW i7 xDrive60.



Пытливый читатель спросит, как такое возможно при неизменной ёмкости батареи? Дело в том, что на BMW i7 xDrive60 установлен менее мощный 230-киловаттный (313 л.с.) электромотор на задней оси и он является основным на большей части маршрута, а передний 195-киловаттный (258 л.с.) электромотор подключается только по мере необходимости — например, для резкого ускорения или при пробуксовке задних колёс на скользком покрытии. Кроме того, передний электромотор дополнительно подпитывает батарею при рекуперативных торможениях. Получается, что полноприводный BMW i7 xDrive60 более энергоэффективный, чем заднеприводный BMW i7 eDrive50.



Если бы BMW снабдила младшую версию i7 таким же задним электромотором, что у версии i7 xDrive60, то запас хода, скорее всего, был бы самым большим в гамме, но в отделе маркетинга, видимо, посчитали, что 230 кВт плохо сочетаются с флагманским статусом i7. Впрочем, не удивимся, если в гамме позже всё же появится ещё более бюджетный i7 eDrive40 или даже i7 eDrive30.



BMW i7 eDrive50 стоит в Германии от 115 700 евро, тогда как за BMW i7 xDrive60 нужно отдать минимум 139 900 евро, за BMW i7 M70 xDrive — 181 800 евро.

