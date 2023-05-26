Новинки ×
  • У электроседана BMW i7 появилась «бюджетная» заднеприводная версия eDrive50

У электроседана BMW i7 появилась «бюджетная» заднеприводная версия eDrive50

26.05.2023 39 0 0

BMW i7 eDrive50 получил такую же батарею ёмкостью 101,7 кВт·ч, что у полноприводных версий, но запас хода при этом у него меньше, чем у BMW i7 xDrive60.

BMW 7 Series поколения G70 дебютировал в апреле прошлого года, впервые в истории флагман баварской марки предлагается не только с «углеводородными», но и с полностью электрическими силовыми установками — батарейные версии обозначены индексом i7

На момент дебюта BMW i7 был заявлен только в версии xDrive60 с двухмоторной силовой установкой, максимальная совокупная отдача которой — 400 кВт (544 л.с.) и 745 Нм, первую «сотню» такой электроседан набирает за 4,7 с, максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч. Запас хода на одной зарядке по циклу WLTP — 591-625 км в зависимости от оснащения.

В апреле этого года гамму пополнила спортивная топ-версия i7 M70 xDrive, она тоже двухмоторная, с максимальной совокупной отдачей в 485 кВт (660 л.с.) и 1100 Нм. Запас хода на одной зарядке этой версии — 490-560 км, до 100 км/ч она разгоняется за 3,7 с, максимальная скорость — 250 км/ч.

На этой неделе представлена младшая версия i7 eDrive50 с единственным электромотором на задней оси, выдающим 335 кВт (455 л.с.) и 650 Нм, с ним электроседан разгоняется до 100 км/ч за 5,5 с, максимальная скорость — 205 км/ч. Наиболее интересный показатель — это запас хода: у BMW i7 eDrive50 он составляет 575-611 км, то есть меньше, чем у полноприводного BMW i7 xDrive60.

Пытливый читатель спросит, как такое возможно при неизменной ёмкости батареи? Дело в том, что на BMW i7 xDrive60 установлен менее мощный 230-киловаттный (313 л.с.) электромотор на задней оси и он является основным на большей части маршрута, а передний 195-киловаттный (258 л.с.) электромотор подключается только по мере необходимости — например, для резкого ускорения или при пробуксовке задних колёс на скользком покрытии. Кроме того, передний электромотор дополнительно подпитывает батарею при рекуперативных торможениях. Получается, что полноприводный BMW i7 xDrive60 более энергоэффективный, чем заднеприводный BMW i7 eDrive50.

Если бы BMW снабдила младшую версию i7 таким же задним электромотором, что у версии i7 xDrive60, то запас хода, скорее всего, был бы самым большим в гамме, но в отделе маркетинга, видимо, посчитали, что 230 кВт плохо сочетаются с флагманским статусом i7. Впрочем, не удивимся, если в гамме позже всё же появится ещё более бюджетный i7 eDrive40 или даже i7 eDrive30.

BMW i7 eDrive50 стоит в Германии от 115 700 евро, тогда как за BMW i7 xDrive60 нужно отдать минимум 139 900 евро, за BMW i7 M70 xDrive — 181 800 евро.

седан электромобиль новинки BMW BMW i7

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Минус датчик, плюс проблема: зачем обманывать лямбда-зонд Есть одна интересная тенденция: чем ниже падает стоимость драгметаллов, тем меньше на рынке предложений бесплатно удалить катализатор. Оно и понятно: зачем «удаляльщикам» что-то вырезать, е... 540 1 0 26.05.2023
Статьи / Интервью Дмитрий Грицай, Foton: мы возвращаемся в сегмент LCV и ждём новейшие пикапы и электрогрузовики Компания Foton Motor приняла участие в проходящих в Москве в Крокус Экспо выставках строительной техники и технологий СТТ Expo и Международной выставке коммерческого транспорта и технологий... 452 0 1 25.05.2023
Статьи / Ремонт и обслуживание Индекс воздушного фильтра, май 2023: как изменились цены на запчасти за последний год Вот уже год мы следим за изменением цен на новые запчасти и расходники для самых разных легковых машин. За прошедший период рубль не раз прокатился на американских горках, рушились и перестр... 533 0 0 24.05.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 13045 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 7914 12 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 6628 0 1292 03.03.2023
Change privacy settings