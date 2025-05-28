У кроссовера Bentley Bentayga появится новая флагманская версия с «чистым» ДВС

Люксовый бренд Bentley, входящий в состав немецкого концерна Volkswagen, представил свой первый кроссовер в 2015 году. Модель получила название Bentayga, а plug-in гибридная версия у неё появилась в 2018-м. Первое обновление кроссовер британской марки пережил в 2020 году, гибрид – в 2022-м. В том же году семейство пополнилось за счёт длиннобазной версии с прибавкой EWB к названию.

Согласно статистике Jato Dynamics, за 2024 год продажи Bentley Bentayga на европейском рынке снизились на 30% и составили 915 экземпляров. В текущем году падение продолжилось: за первую треть 2025-го старосветские дилеры реализовали всего 284 кроссовера, что на 24% меньше, чем в январе-апреле прошлого года.

Тизер новой версии Bentley Bentayga

Подогреть интерес к модели, очевидно, призвана новая флагманская версия, которую анонсировали в Bentley. Об этом автомобиле пока информации пока практически нет. Производитель назвал грядущую новинку «самой динамичной Bentayga» и отметил, что она окажется быстрее и мощнее, чем Bentayga Speed, отправленный в отставку в прошлом году.

Напомним, у Bentley Bentayga Speed под капотом находился 6,0-литровый фольксвагеновский двигатель W12, максимальная отдача которого была равна 635 л.с., а крутящий момент – 900 Нм. Такому кроссоверу на разгон с места до «сотни» требовалось 3,9 секунды, а его максимальная скорость составляла 306 км/ч.

Судя по всему, новая флагманская версия Bentayga, которую подготовили британцы, окажется ещё мощнее и быстрее, чем вариант с прибавкой Speed. Ещё создатели новинки пообещали «наилучшее звучание SUV», кстати, звук работы мотора кроссовера можно услышать в видеотизере.

На фото: актуальный кроссовер Bentley Bentayga S Black Edition 1 / 2 На фото: актуальный кроссовер Bentley Bentayga S Black Edition 2 / 2

Подробностей о технике флагманского исполнения Bentley Bentayga пока нет, в компании лишь рассказали, что новинка получит битурбомотор V8. Ещё производитель подчеркнул, что этот двигатель «не электрифицирован», что несомненно порадует поклонников моделей с «чистыми» и мощными ДВС. Ещё известно, что у грядущей топ-версии будет «экстремально» перенастроен спортивный ездовой режим, кроме того, он получит новую спортивную выхлопную систему фирмы Akrapovič с овальными патрубками в нижней части заднего бампера.

На фото: салон Bentley Bentayga S Black Edition

Актуальный кроссовер Bentley Bentayga оснащается 4,0-литровой бензиновой битурбовосьмёркой мощностью 550 л.с. (770 Нм). Этому варианту на разгон с места до «сотни» требуется 4,4 секунды, а его максимальная скорость равна 290 км/ч. Кроме того, модель доступна с гибридной установкой, в основе которой лежит бензиновый 3,0-литровый битурбомотор V6, работающий в тандеме с электродвигателем и восьмиступенчатым автоматом (совокупная отдача – 462 л.с, 700 Нм). Первую сотню гибрид набирает за 5,3 секунды, а его «максималка» равна 254 км/ч.

Напомним, в конце минувшей зимы Kolesa.ru сообщал о том, что Bentley Bentayga обзавёлся новой спецверсией, которая получила название Atelier.