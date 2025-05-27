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  • У кроссовера Opel Frontera может появиться «приключенческая» версия

У кроссовера Opel Frontera может появиться «приключенческая» версия

27.05.2025 131 0 0

На появление паркетника, «готового к расширению границ», намекнул концептуальный SUV с прибавкой Gravel к названию.

Модель под названием Frontera числилась в линейке Opel в период с 1989 по 2004 годы, это был рамный внедорожник, который являлся близнецом «японца» Isuzu MU (в США продавался под названиями Isuzu Amigo и Rodeo Sport в разных поколениях). В Stellantis решили возродить это имя ради нового компактного паркетника, его презентация прошла в мае 2024 года, а продажи на европейском рынке стартовали в июле.

На фото: концепт Opel Frontera Gravel

Напомним, Opel Frontera пришёл на смену Crossland. В основе нового паркетника лежит платформа CMP (другое название – Smart Car Platform), она роднит модель с актуальными европейскими версиями «французов» Citroen C3 и C3 Aircross. На сегодняшний день кроссовер доступен европейцам либо с гибридной, либо с полностью электрической «начинкой».

В первом случае в основе установки лежит бензиновая турботройка объёмом 1,2 литра, работающая в тандеме с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с интегрированным в неё 48-вольтовым электромотором. Совокупная отдача системы у стартовой версии равна 110 л.с., у следующего исполнения – 145 л.с.

Полностью «зелёный» вариант Opel Frontera получил единственный 113-сильный электродвигатель, расположенный на передней оси, а также тяговую батарею ёмкостью 44 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у этого SUV составляет 305 км (при расчёте по циклу WLTP). Ожидается, что в дальнейшем у модели появится вариант Long Range, его дальнобойность окажется не менее 400 км без подзарядки.

Можно предположить, что у «зелёного» кроссовера в дальнейшем может появиться «вездеходная» версия. На соответствующую модификацию намекнул рассекреченный сегодня шоу-кар, который получил название Opel Frontera Gravel. Как пояснили в компании, этот концепт демонстрирует, «как должен выглядеть семейный SUV, приспособленный к приключениям».

Живая премьера паркетника с прибавкой Gravel (в переводе с английского – «гравий») к названию пройдёт на выставке XS Carnight в Вертерзее (Австрия). В списке особенностей экстерьера шоу-кара числятся: матово-чёрный капот, лебёдка и буксировочная проушина на переднем бампере, два дополнительных светодиодных элемента освещения: на капоте и багажнике на крыше, а также чёрные 16-дюймовые легкосплавные диски, обутые во внедорожные шины BFGoodrich.

На фото: Opel Frontera
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На фото: Opel Frontera
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Помимо этого, множество деталей, включая логотип спереди, верхние части корпусов боковых зеркал, накладки на передний и задний бамперы, а также спойлер в верхней части багажной двери выполнены в ярком оранжевом цвете. Ещё в районе кормы размещены дополнительные боксы для хранения вещей. Салон такой же, как у серийной Frontera, за исключением разве что чёрного потолка и оранжевых вставок в оформлении кресел. В этом же цвете выполнены тормозные суппорты и пружины подвески.

На фото: салон Opel Frontera
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На фото: салон Opel Frontera
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На фото: салон Opel Frontera
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Несмотря на «вездеходный» характер концепта, «начинка» у него стандартная (речь о 113-сильном электромоторе на передней оси). Тем временем, другая марка, входящая в состав автогиганта Stellantis, ранее представила полноприводный шоу-кар: его роль исполнил кросс-хэтчбек Fiat Grande Panda 4x4.

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