Новинки ×
  • У крохи Kia Picanto может появиться полностью электрический аналог

У крохи Kia Picanto может появиться полностью электрический аналог

15.01.2026 26 0 0
У крохи Kia Picanto может появиться полностью электрический аналог

Не исключено, что такая новинка может получить название EV1, в случае если соответствующему проекту дадут «зелёный свет».

Выпуск маленького хэтчбека Kia Picanto (в Южной Корее – Morning) стартовал в 2003 году, с тех пор модель успела дважды сменить генерацию. Актуальная пятидверка третьего поколения дебютировала в 2017-м, а обновление пережила в 2020 и 2023 годах. Стоит отметить, что в моторной гамме Picanto предусмотрены только ДВС, у крохи нет даже гибридных версий, а также нет и полностью электрических модификаций.

На фото: актуальный хэтчбек Kia Picanto GT-Line

Однако не исключено, что в модельной линейке бренда в дальнейшем всё-таки появится «зелёная» альтернатива Kia Picanto. Об этом сообщает британское издание Autocar со ссылкой на руководителя отдела маркетинга европейского офиса Kia Дэвида Хилберта. По его словам, пока что проекту по разработке и выпуску такой модели «зелёный свет не дали», но компания «продолжает изучать» возможности потенциальной новинки в сегменте ситикаров.

Ранее о возможности появления полностью электрического компактного хэтчбека говорил президент и исполнительный директор Kia Motors Хо Сун Сонг. По его словам, стоимость такой новинки на европейском рынке, вероятно, не превысит 25 000 евро (эквивалентно примерно 2,27 млн рублей по текущему курсу).

Ожидается, что новая модель Киа появится до конца текущего десятилетия. В издании предположили, что такая пятидверка получит название Kia EV1 и в иерархии бренда будет располагаться на ступеньку ниже EV2: серийная версия этого паркетника дебютировала в рамках автосалона в Брюсселе на прошлой неделе.

В конкуренты на европейском рынке потенциальной новинке прочат Renault Twingo и Volkswagen ID.1. Напомним, пятидверка французского бренда была представлена в ноябре 2025 года, сейчас модель уже доступна в Европе. Стартовый ценник Twingo на домашнем рынке, во Франции, составляет 21 090 евро (около 1,92 млн рублей).

На фото: серийный кроссовер Kia EV2

В свою очередь немецкий соперник пока официально не подтверждённого Kia EV1 представлен только в статусе концепта, выход на рынок серийного варианта Volkswagen ID.1 намечен на 2027 год. В VW ранее отметили, что начальная стоимость грядущей крохи не превысит 20 000 евро (около 1,82 млн рублей).

В случае если марка действительно выпустит Kia EV1, новинка окажется меньше по габаритам, чем недавно представленный маленький кроссовер EV2. Напомним, его длина равна 4060 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1575 мм, а расстояние между осями составляет 2565 мм. Отметим, производство паркетника будет налажено на заводе в Словакии, его ориентировочный стартовый ценник – 30 000 евро (около 2,72 млн рублей).

хэтчбек авторынок слухи электромобиль новинки KIA KIA Picanto KIA EV2
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок Что ВАЗ грядущий нам готовит: невеселые итоги 2025 года и амбициозные планы на будущее АО «АВТОВАЗ» – это наше автомобильное все. Во всяком случае уже в течение многих лет завод является безусловным лидером российского рынка легковых автомобилей. Но на пресс-конференции, посвя... 757 13 2 15.01.2026
Статьи / Мнение без фильтров Само так получилось: кто виноват в ДТП на неочищенной дороге Каждую зиму в пабликах любого города можно встретить жалобы на некачественную уборку снега с дорог, который, по мнению авторов сообщений, часто становится причиной ДТП. Мол, нельзя так чисти... 849 11 3 12.01.2026
Статьи / История Суперкар-внедорожник и милые вуатюретки: французские производители, о которых почти не знают Французский автопром всегда был в некотором роде вещью в себе. И в момент своего рождения в конце ХIХ века, и в период своего наивысшего расцвета после Первой мировой войны, и через тридцать... 3424 4 3 11.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 75595 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46037 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18189 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
13 Что ВАЗ грядущий нам готовит: невеселые итоги 2025 года и амбициозные...
11 Само так получилось: кто виноват в ДТП на неочищенной дороге
6 Честный вездеход без глянца и с 60-летней биографией: тест-драйв BAW 2...
Новые комментарии
Change privacy settings