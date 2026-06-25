У Lada Iskra появилась новая версия – универсал с шестиступенчатой механической коробкой

Рекомендованная розничная цена такого варианта пятидверки российской марки уже известна: за него просят не менее 1 565 000 рублей.

В иерархии российского бренда Lada Iskra занимает рыночную нишу между Granta и Vesta. В актуальное семейство входят седан, обычный универсал и «приподнятая» пятидверка с прибавкой Cross к названию. По подсчётам Автостата, за первые пять месяцев текущего года Искра разошлась в РФ тиражом 12 204 экземпляра, на долю модели пришлось 2,5% от всего авторынка (для сравнения, показатель Гранты – 9,9%, Весты – 4,5%).

На фото: салон новой версии Lada Iskra SW

Теперь пресс-служба АВТОВАЗа рассказала о расширении гаммы Искры: компания подготовила универсал – Lada Iskra SW – со «старшим» 106-сильным двигателем объёмом 1,6 литра, который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Стоит отметить, что такая «начинка» изначально предлагалась как седану, так и кросс-универсалу, однако только теперь появилась и у стандартной пятидверки.

На фото: Lada Iskra SW

Отметим, ранее Lada Iskra SW оснащалась только 90-сильным двигателем объёмом 1,6 литра, работающим в паре с пятиступенчатой ручной коробкой передач, а также со 106-сильным мотором, который комплектуется бесступенчатым автоматом. Новой версии универсала Iskra помимо иной техники положены также 15-дюймовые штампованные колёсные диски.

Универсалу с новой «начинкой» на разгон с места до «сотни» требуется 12,7 секунды (для сравнения, показатель обычной пятидверки с тем же двигателем и автоматом – 13,9 секунды). Его максимальная скорость равна 174 км/ч (против 166 км/ч у модификации с вариатором), а расход топлива в смешанном цикле у новинки равен 7,8 литра на 100 км (у варианта с АКП – 7,2 литра на 100 км).

В списке оснащения Lada Iskra SW со 106-сильным мотором и 6МКП числятся: пара фронтальных подушек безопасности, кондиционер, круиз-контроль, датчики дождя и света, обогрев зеркал и форсунок омывателя, подогрев передних кресел, информационно-развлекательная система Lada Enjoy Evo с 8-дюймовым тачскрином и телематика Lada Connect Start.

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Рекомендованная розничная стоимость Lada Iskra SW с новой техникой уже известна – 1 565 000 рублей. Для сравнения, цена обычного универсала с 90-сильным мотором (без учёта действующих скидок) равна 1 527 000 рублей, а за модификацию со 106-сильным двигателем и автоматом просят не менее 1 677 000 рублей. В свою очередь, покупка седана Iskra со 106-сильным мотором и 6МКП обойдётся в 1 527 000 / 1 607 000 рублей, а кросс-универсала с аналогичной «начинкой» – в 1 657 000 / 1 737 000 рублей (представлен в комплектациях Драйв / Техно).

Тем временем, АВТОВАЗ готовит модернизированный классический внедорожник Lada Niva Legend. Как стало известно в начале текущего месяца, такая модель получит мотор от Niva Travel, пересмотренные шасси и кузов, другие электронные системы и иные обновки.