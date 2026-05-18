У минивэна Sollers SP7 в следующем месяце появится четырёхместная версия

Компания «Соллерс» начала серийный выпуск минивэна SP7 в июле 2025 года, производство по технологии полного цикла (со сваркой и окраской кузовов) налажено на заводе, расположенном в Елабуге (Республика Татарстан). В продажу модель поступила в ноябре того же года, правда, пока что приобрести можно только семиместную версию с посадочной формулой 2+2+3. Однако в дальнейшем список модификаций станет шире.

На фото: семиместный минивэн Sollers SP7

Стоит напомнить о том, что донором для Sollers SP7 стал минивэн китайской марки JAC, который на родине представлен под названием Refine RF8, на некоторых рынках известен как Traveler, а в России продаётся под именем JAC RF8 (с декабря 2025 года). Сейчас российская компания готовится к пополнению семейства пассажирского вэна за счёт ранее анонсированной четырёхместной версии.

Пока что производитель показал предсерийную версию грядущей новинки, живая премьера прошла в рамках в рамках конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России), которая стартовала сегодня, 18 мая, в Нижнем Новгороде. Ожидается, что новый вариант Sollers SP7 подойдёт для организации бизнес-перевозок и в качестве VIP-трансфера.

На фото: предсерийный прототип четырёхместного минивэна Sollers SP7

Для отделки четырёх отдельных кресел в салоне нового варианта Sollers SP7 использована натуральная кожа, а для боковых панелей и потолка – замша. Помимо этого, модель получила улучшенную шумо- и виброизоляцию, контурную RGB-подсветку салона, а также шторки на окнах. Пассажирские кресла второго ряда снабдили оттоманками, электроприводом регулировки спинки, подогревом, а также функциями вентиляция и многоступенчатого массажа.

На фото: салон предсерийного прототипа четырёхместного минивэна Sollers SP7

В салоне бизнес-вэна предусмотрена перегородка, в которую интегрирован LCD-монитор диагональю 43 дюйма (с механизмом подъёма-опускания). У мультимедиа есть поддержка подключения внешних устройств, а управлять дверями, окнами и осуществлять связь с водителем пассажиры второго ряда могут с помощью планшета, расположенного на центральной консоли.

У передних сидений имеются электрорегулировки, подогрев и вентиляция. На передней панели установлено два дисплея (объединены в общее горизонтальное табло), диагональ каждого – 12,3 дюйма; один исполняет роль виртуального щитка приборов, второй – тачскрина информационно-развлекательной системы. Предусмотрены устройство для беспроводной зарядки смартфонов и разъёмы USB, Type-C.

В список оснащения представленного сегодня четырёхместного Sollers SP7 входят: литые 18-дюймовые колёсные диски, светодиодная оптика, функция бесключевого доступа в салон, трёхзонный климат-контроль, подогрев и электропривод складывания наружных зеркал, подогрев рулевого колеса и обогрев лобового стекла, а также передние и задние датчики парковки.

На фото: салон семиместного минивэна Sollers SP7

«Начинка» у новой версии минивэна стандартная: под капотом располагается 2,0-литровый бензиновый турбомотор, максимальная отдача которого равна 237 л.с., работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором. Модели положены восемь подушек безопасности, ABS+EBD, ESC, система экстренного торможения, мониторинг слепых зон, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, помощь при спуске и подъёме, система предупреждения о выходе из полосы движения, контроль усталости водителя.

Как рассказали в пресс-центре компании, новая версия минивэна Sollers SP7 будет доступна для заказа в дилерских центрах с 1 июня 2026 года, цены станут известны позже.