Новинки ×
  • У минивэна Sollers SP7 в следующем месяце появится четырёхместная версия

У минивэна Sollers SP7 в следующем месяце появится четырёхместная версия

18.05.2026 197 0 0
У минивэна Sollers SP7 в следующем месяце появится четырёхместная версия

Премьера предсерийного варианта бизнес-вэна российской марки прошла в рамках конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России).

Компания «Соллерс» начала серийный выпуск минивэна SP7 в июле 2025 года, производство по технологии полного цикла (со сваркой и окраской кузовов) налажено на заводе, расположенном в Елабуге (Республика Татарстан). В продажу модель поступила в ноябре того же года, правда, пока что приобрести можно только семиместную версию с посадочной формулой 2+2+3. Однако в дальнейшем список модификаций станет шире.

На фото: семиместный минивэн Sollers SP7

Стоит напомнить о том, что донором для Sollers SP7 стал минивэн китайской марки JAC, который на родине представлен под названием Refine RF8, на некоторых рынках известен как Traveler, а в России продаётся под именем JAC RF8 (с декабря 2025 года). Сейчас российская компания готовится к пополнению семейства пассажирского вэна за счёт ранее анонсированной четырёхместной версии.

Пока что производитель показал предсерийную версию грядущей новинки, живая премьера прошла в рамках в рамках конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России), которая стартовала сегодня, 18 мая, в Нижнем Новгороде. Ожидается, что новый вариант Sollers SP7 подойдёт для организации бизнес-перевозок и в качестве VIP-трансфера.

На фото: предсерийный прототип четырёхместного минивэна Sollers SP7

Для отделки четырёх отдельных кресел в салоне нового варианта Sollers SP7 использована натуральная кожа, а для боковых панелей и потолка – замша. Помимо этого, модель получила улучшенную шумо- и виброизоляцию, контурную RGB-подсветку салона, а также шторки на окнах. Пассажирские кресла второго ряда снабдили оттоманками, электроприводом регулировки спинки, подогревом, а также функциями вентиляция и многоступенчатого массажа.

На фото: салон предсерийного прототипа четырёхместного минивэна Sollers SP7

В салоне бизнес-вэна предусмотрена перегородка, в которую интегрирован LCD-монитор диагональю 43 дюйма (с механизмом подъёма-опускания). У мультимедиа есть поддержка подключения внешних устройств, а управлять дверями, окнами и осуществлять связь с водителем пассажиры второго ряда могут с помощью планшета, расположенного на центральной консоли.

У передних сидений имеются электрорегулировки, подогрев и вентиляция. На передней панели установлено два дисплея (объединены в общее горизонтальное табло), диагональ каждого – 12,3 дюйма; один исполняет роль виртуального щитка приборов, второй – тачскрина информационно-развлекательной системы. Предусмотрены устройство для беспроводной зарядки смартфонов и разъёмы USB, Type-C.

В список оснащения представленного сегодня четырёхместного Sollers SP7 входят: литые 18-дюймовые колёсные диски, светодиодная оптика, функция бесключевого доступа в салон, трёхзонный климат-контроль, подогрев и электропривод складывания наружных зеркал, подогрев рулевого колеса и обогрев лобового стекла, а также передние и задние датчики парковки.

На фото: салон семиместного минивэна Sollers SP7

«Начинка» у новой версии минивэна стандартная: под капотом располагается 2,0-литровый бензиновый турбомотор, максимальная отдача которого равна 237 л.с., работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором. Модели положены восемь подушек безопасности, ABS+EBD, ESC, система экстренного торможения, мониторинг слепых зон, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, помощь при спуске и подъёме, система предупреждения о выходе из полосы движения, контроль усталости водителя.

Как рассказали в пресс-центре компании, новая версия минивэна Sollers SP7 будет доступна для заказа в дилерских центрах с 1 июня 2026 года, цены станут известны позже.

минивэн Россия авторынок новинки Sollers Sollers SP7 JAC JAC Refine RF8
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Пойду пожру, а вы подождите: общество застрявших между ПДД и культурой Честно говоря, не нравятся мне современные АЗС. Вот эти все кофе, бургеры, акции, «центры притяжения» и мангалы с пневматическим оружием на прилавках – это всё как-то не по-божески. Потому ч... 548 9 1 18.05.2026
Статьи / Авто и технологии Партия сказала «надо», Changan ответил «есть»: немецкий десант и премьеры без кнопок Китайский автопром в последние годы развил чрезвычайно бурную деятельность. Наняв тысячи, а может быть, и десятки тысяч европейских, американских, южнокорейских и японских специалистов в раз... 1794 2 1 17.05.2026
Статьи / История Сырок с привкусом спорта: история создания и незаметного успеха Volkswagen Scirocco Спортивное или псевдоспортивное купе – это практически отсутствующий сегодня класс автомобилей. А ведь в семидесятые и восьмидесятые годы прошлого века существовало немало машин, отличительн... 857 1 4 16.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 41381 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11631 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 9098 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
9 Пойду пожру, а вы подождите: общество застрявших между ПДД и культурой
7 Бывший советник Бу Андерссона о нашем автопроме: на стратега надейся,...
5 Lada Niva следующего поколения: новые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings