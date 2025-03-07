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  • У пикапа Chevrolet Silverado EV может появиться новая топовая версия ZR2

У пикапа Chevrolet Silverado EV может появиться новая топовая версия ZR2

07.03.2025 24 0 0

В её основу может лечь гоночный прототип грузовика, который американская марка создала для участия в ежегодной пустынной гонке Mint 400.

Бренд Chevrolet принадлежит американскому концерну General Motors. Свой полностью электрический полноразмерный пикап Silverado EV марке представила в январе 2022 года в рамках выставки CES, которая проходит в Лас-Вегасе. Отметим, в линейке актуального грузовика с ДВС флагманская версия Silverado ZR2 числится с 2021 года. Теперь подобный вариант может получить и «зелёная» модификация.

На фото: гоночный прототип Chevrolet Silverado EV ZR2

На это намекает гоночный прототип Chevrolet Silverado EV ZR2, который марка подготовила для участия в пустынной гонке Mint 400: проходит ежегодно с 2008-го рядом с Лас-Вегасом (штат Невада, США). Концепт был создан при участии команды Hall Racing, известно, что он присоединится к гоночным грузовикам Silverado ZR2 и Colorado ZR2.

По словам вице-президента Chevrolet Скотта Белла, гоночный прототип на 98% состоит из серийных компонентов электрического пикапа. Концепт отличается за счёт лифта подвески и адаптивных амортизаторов Multimatic, что позволило увеличить ход, теперь он превышает 330 мм. Ещё Silverado EV ZR2 получил дополнительную защиту днища и тяговой батареи.

В списке визуально видимых изменений числятся более массивные накладки на колёсные арки, внедорожные шины BF Goodrich KM3, внешний диаметр которых равен 37 дюймам, а также дополнительная светотехника на крыше и в районе нижней части переднего бампера. На боковинах можно увидеть гоночную ливрею с эмблемой ZR2 и усиленные пороги.

На фото: Chevrolet Silverado EV Trail Boss и прототип Silverado EV ZR2

Гоночный полноприводный прототип Chevrolet Silverado EV ZR2 оснащается трёхмоторной силовой установкой, совокупная максимальная мощность которой составляет 1115 л.с., а крутящий момент на колёсах равен 15 574 Нм. Отметим, аналогичная система есть у топовой версии родственного пикапа GMC Hummer EV. Для сравнения, актуальному серийному пикапу Silverado EV положена двухмоторная установка, суммарная мощность которой составляет 771 л.с. (1063 Нм).

Ещё в Chevrolet показали серийный вариант «зелёного» пикапа в исполнении Trail Boss. Такой грузовик отличается от обычной «электрички» за счёт иного оформления переднего бампера с другим воздухозаборником и яркими проушинами, защиты днища, поднятой подвески, а также оригинальных 18-дюймовых колёсных дисков, обутых во внедорожную 35-дюймовую резину. На американский рынок эта версия выйдет летом 2025-го.

Напомним, сейчас марка готовится к старту продаж ещё одной «зелёной» модели: речь идёт о топовой версии кроссовера Chevrolet Blazer EV SS, которую анонсировали для американского рынка ещё летом 2022 года. В прошлом месяце производитель уточнил характеристики флагманского варианта.

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