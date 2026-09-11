У трёхдверного хэтчбека Mini Cooper появилась спецверсия 1998 GT

Британская марка Mini, принадлежащая баварской компании BMW, представила пятое поколение хэтчбека Cooper в начале сентября 2023 года, правда, тогда дебютировали только версии с полностью электрической техникой. В начале 2024-го появилась бензиновая трёхдверка, а в середине того же года в семейство вошёл пятидверный вариант с ДВС. Теперь же модель получила новую спецверсию.

На фото: Mini Cooper 1998 GT

Речь идёт о варианте с прибавкой 1998 GT к названию, в его основе лежит трёхдверный хэтчбек Mini Cooper C. Число в приставке является отсылкой к объёму бензинового двигателя, которым оснащается спецверсия – 1998 куб.см. Так, расположенная под капотом у американской версии стандартная 2,0-литровая турбочетвёрка выдаёт 163 л.с. мощности, а её максимальный крутящий момент равен 249 Нм. В пару этому мотору положена семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением и подрулевыми переключателями.

Стоит отметить, что начало серии было положено ещё в 1969 году: тогда появилась оригинальная модель с прибавкой 1275 GT к названию, оснащавшаяся соответственно двигателем объёмом 1275 куб.см. Через полвека, в 2021-м, британская марка подготовила исполнение 1499 GT, которое получило наименование по тому же принципу. А теперь, в 2026-м, настала очередь спецверсии Mini Cooper 1998 GT.

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В список отличительных особенностей спецверсии вошли цвет кузова Midnight Black Metallic, сочетающийся с контрастными оранжевыми наклейками на боковинах с надписью 1998 GT, в том же цвете выполнены шильдики на задних стойках крыши и на багажной двери, а также заглушки на ступицах колёс.

Ещё модели достались подвеска и тормоза, 17-дюймовые чёрные колёсные диски, а также аэродинамические элементы от модификации John Cooper Works. В салоне варианта с прибавкой 1998 GT к названию тоже есть несколько отличий от стандартного Mini Cooper C. Наименование особенной версии можно встретить в нескольких места в салоне, в том числе на порогах дверей и рулевом колесе, а коврикам достался буквенный индекс.

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Известно, что спецверсию Mini Cooper 1998 GT, предназначенную для американского рынка, компания намерена выпустить лимитированным тиражом, однако, сколько именно экземпляров в него войдёт, не сообщается. Дилеры уже начали принимать предзаказы на особенный вариант, поставки машин ожидаются позже этой осенью. Цена известна: за трёхдверку с приставкой 1998 GT просят не менее 36 875 долларов, что эквивалентно примерно 3,1 млн рублей по текущему курсу.

Напомним, минувшей весной стало известно о том, что Mini Cooper S обзавёлся особенной версией Red Line Edition. Кстати, она тоже была адресована только клиентам из США.