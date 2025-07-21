У возрождённого купе Honda Prelude могут появиться версии Type S и Type R

По предварительным данным, «подогретая» двухдверка с прибавкой Type S к названию появится в 2026-м, а «заряженный» вариант Type R придётся подождать до 2027 года.

Купе Honda Prelude присутствовало в модельной линейке японского бренда с 1978 по 2001 годы, при этом двухдверка финального пятого поколения дебютировала в 1996-м, обновление пережила в 1999-м, но продержалась недолго. Тем не менее, в компании приняли решение возродить запомнившееся поклонникам название и присвоить его новому купе. В результате марка осенью 2023 года в рамках выставки Japan Mobility презентовала одноимённый прототип.

На фото: Honda Prelude Type SH (1999) 1 / 2 На фото: Honda Prelude Type SH (1999) 2 / 2

Как стало известно ранее, серийная версия Honda Prelude шестого поколения выйдет на рынок Японии и США уже осенью текущего года, а до дилеров в Европе новое купе доберётся в первой половине 2026-го. Теперь японский ресурс Goo-net сообщает о том, что у новинки появятся ещё «подогретая» версия Type S и «заряженный» вариант Type R.

На фото: прототип Honda Prelude и глава компании Тоширо Мибе

Предполагается, что обе горячие модификации пока не вышедшего на рынок Prelude уже находятся в разработке, официально эту информацию производитель не подтверждал. По предварительным данным, Type S появится примерно осенью 2026-го, а Type R придётся подождать до 2027 года.

Ожидается, что Honda Prelude Type R получит ряд заметных визуальных отличий помимо шильдиков: вероятно, у такого купе будут более широкие крылья, оригинальные легкосплавные диски, более объёмные боковые юбки, а также иной передний бампер с увеличенными воздухозаборниками. На корме, скорее всего, установят антикрыло в стиле GT и другой диффузор в нижней части заднего бампера. В салоне, вероятно, будут контрастные красные вставки и декор, иная графика цифрового щитка приборов, а также пара спортивных кресел-ковшей.

Слухи о Prelude Type R появлялись и раньше: тогда предполагалось, что эту модификацию оснастят той же 2,0-литровой турбочетвёркой, которая находится под капотом Honda Civic Type R. Однако теперь сообщается, что «заряженную» двухдверку, скорее всего, оснастят более мощной версией той гибридной установки e:HEV, которая положена будущему «обычному» купе. Вероятно, в её основу ляжет 2,0-литровый атмосферник, работающий в тандеме с двумя электромоторами. По предварительной информации, максимальная совокупная отдача этой системы у Prelude Type R превысит 300 л.с.

Как и у стандартной двухдверки, у «заряженного» варианта, скорее всего, будет система S+ Shift, которая умеет имитировать работу коробки передач. Как ранее рассказали в Honda, разработчики улучшили линейное управление, чтобы система могла максимально быстро переключать передачи (повышающую и понижающую) в зависимости от условий движения и окружающей среды при любой скорости движения. Кнопка S+ находится на центральном тоннеле, у водителей будет возможность менять передачи с помощью подрулевого переключателя.

Ещё вариант с прибавкой Type R к названию может получить более низкую подвеску с пересмотренными настройками, более широкую колею, дополнительные крепления конструкции и более мощные тормоза. Официальные подробности об этой версии (если ей действительно дали «зелёный свет»), вероятно, появятся позже.